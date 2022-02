Aarau Wenn Giacometti tanzt: In diesem Stück werden Skulpturen zum Leben erweckt Ein Figurentheater in Aarau begibt sich auf die Spuren von Alberto Giacometti und zeigt: Der Bildhauer war auch Poet. Anna Raymann 24.02.2022, 05.00 Uhr

Das Figurentheater «Hôtel de rive» entdeckt Giacometti als Poet. Helmut Pogerth

Man kann es sich leicht vorstellen: Wie sich die feinen, fragilen Glieder langsam recken und strecken. Wie der fast verschwindende Körper auf wackligen Beinen Balance findet. Wie sich die strengen Köpfe besonnen drehen.

Alberto Giacomettis Skulpturen regen die Fantasie an. Der deutsche Figurenspieler Frank Soehnle erweckt sie zum Leben. Im international tourenden Stück «Hôtel de rive» erkundet er das künstlerische Schaffen des Bildhauers, Malers und – was oft vergessen wird – Schriftstellers Alberto Giacometti.

Während es der Bildhauer mit seinen Figuren sogar auf die Hunderter-Note geschafft hat, sind seine poetischen, oft autobiografischen Texte nur wenig bekannt.

Schöpfer von Skulptur und Sprachbildern

Auch Giacometti selbst ging bescheiden um mit diesem Teil seines Werks: «Rien à écrire – nichts zu schreiben, nichts zu sagen mit Buchstaben. Mit Formen ja, nur damit, das reicht», soll er Mitte der 30er-Jahre in sein Skizzenbuch notiert haben. Dabei schrieb er Kurztexte und Gedichte für die Zeitschriften der Surrealisten. Nach dem Krieg, der seine Skulpturen immer schlanker, immer kleiner werden liess, lernte er in Genf den Verleger Albert Skira kennen. In dessen Magazin «Labyrinthe» veröffentlichte Giacometti 1946 den autobiografischen Text «Le rêve, le sphinx et la mort de T» – Der Traum, die Sphinx und der Tod von T.

Auszüge aus diesen Texten sind Ausgangspunkt für die Inszenierung, die am Wochenende Halt macht im Aargau. Frank Soehnle kehrt in dem multimedialen Stück mit Schauspieler Patrick Michaelis die «Seelenlandschaft» des Bildhauers auf die Bühne. Gemeinsam finden sie poetische Bilder aus Figurentanz, Schauspiel, Video und Musik. Es ist ein kreatives Experiment: Aus starrer Skulptur wird gelenke Puppe. Aus Bild wird Bühne.

Tatsächlich recken da – gerade so, wie man es sich vorgestellt hatte – die Skulpturen von durscheinenden Fäden gelenkt ihre Glieder. Begleitet werden sie von weiteren Gespinsten der Fantasie: Opulente Blütendamen und ein körperloses Hemd umgarnen den Künstler.

So durchdringen und überlagern sich Erinnerungen und Szenen aus der Kindheit mit Momenten vom Lebensende eines alten Freundes. Ein treibender Sound bettet das Stück. Die Schweizer Musiker Robert Morgenthaler und Jean-Jacques Pedretti spielen live das Alphorn ein.

Dieses lebhafte Spiel mit den Dimensionen entspricht Alberto Giacometti. Im Manuskript seines Textes im «Labyrinthe» skizzierte er Modelle, um Zeit parallel statt linear abfolgend zu erzählen. So auch der passende Untertitel zum Stück: «Giacomettis horizontale Zeit».

Hôtel de rive: 25. und 26.2., Theater Tuchlaube, Aarau. Nach der Aarauer Premiere am 25.2. folgt ein Publikumsgespräch Silja Burch, Leiterin Vermittlung des Aargauer Kunsthauses.