Aarau Wenn die Brunnen geschmückt werden, ist der Maienzug-Zauber da 23 Brunnen haben die Dutzenden Blumenfrauen und zwei Blumenmänner am Donnerstagmorgen geschmückt. Ein Spaziergang durch die Stadt. Katja Schlegel 30.06.2022, 14.21 Uhr

Heute kann Alba ihr Schiffchen nicht im Stadthöfli-Brunnen schwimmen lassen. Dafür riecht der Brunnen so gut wie noch nie. Fabio Baranzini

Bikini oder Fischerhose. Eines von beidem braucht's, wenn man den Gerechtigkeitsbrunnen auf dem Kirchplatz schmücken will. Uschi Hänni hat sich für die Fischerhose entschieden. Bis Mitte Oberschenkel reicht das Wasser, «das kühlt schon ganz schön», sagt sie und lacht, selbst mit Hose. Aber ein bisschen kühl darf es durchaus sein, die Hitze drückt schon am Morgen. «Am falschen Tag», sagt eine Zuschauerin zerknirscht, und andere nicken. Ja, herrje, das Wetter.

Der Moment der Vorfreude ist nie so deutlich spürbar

Man soll ja den Moment geniessen. Und dieser Moment der Vorfreude, der ist nie so deutlich spürbar, wie am Donnerstagmorgen. Inmitten von Unmengen von Hortensien, Gladiolen, Elefantenknoblauch und Nägeli, die in ihren Farben explodieren, in Wolken von Schleierkraut und Büschen von Frauenmänteli. Wenn die Brunnen geschmückt werden von all den Dutzenden Blumenfrauen und zwei Blumenmännern, dann liegt ein Zauber über der Stadt.

Den spüren schon die Kleinsten. Im Stadthöfli steht Alba etwas ratlos vor dem kleinen Brunnen. Der Trog ist mit Blumen ausgefüllt, da ist heute kein Platz für ihr Plastik-Dampfschiff. Freude hat das kleine Mädchen trotzdem, zaghaft drückt sie die Nase in die Girlande am Brunnenrand. Strahlend dreht sie sich um und zieht mit einer Schnute hörbar die Luft ein. Oh ja, wie gut das riecht! Der Zauber, er ist überall.

Gestecke werden zum Teil über Nacht abgeräumt

Damit dieser Zauber die Nacht überlebt, werden dieses Jahr erstmals drei Brunnen und das Soldatendenkmal vor dem Zapfenstreich abgeräumt. Der Blumenschmuck vom Bezirksbrunnen übernachtet in der Bäckerei Furter, der vom Gerechtigkeitsbrunnen in einem Säli der Stadtkirche und der vom Fischlibrunnen in der Stadtbibliothek. Die Gestecke vom Soldatendenkmal werden im Auto von Eva Lapostolle, der neuen obersten Blumenfrau, zwischengelagert.

Eva Lapostolle, die neue oberste Blumenfrau, am Fischlibrunnen. Fabio Baranzini

«Mir tut das im Herzen weh, wie die Brunnen am Vorabend zerzaust werden», sagt Lapostolle. Deshalb habe sie beschlossen, die exponiertesten Brunnen abräumen zu lassen, nächstes Jahr ist es noch grossflächiger angedacht.

Impressionen vom Bummel durch die Altstadt:

Doch geniessen wir den Moment. Den Bummel von Brunnen zu Brunnen, von Kunstwerk zu Kunstwerk, mal klassisch brav gehalten, mal wild und natürlich, mal mit eigens geschreinerten Unterbauten, mal mit Schwänen – einmal in Plastik, einmal aus hunderten Blumen, mit Augen aus Efeubeeren. Wie gesagt, der Zauber steckt überall.