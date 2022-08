Festspielwoche in der Aarauer Schwanbar hat Erwartungen gesprengt

Aarau Wenn der «Schwan» ruft, kommen sie alle Eine Woche lang hat die Crew der Aarauer Schwanbar mit einer Festspielwoche das 20-Jahr-Jubiläum gefeiert. Katja Schlegel 07.08.2022, 16.32 Uhr

Gerechnet hatten sie mit einer Handvoll Leute für die Yoga-Stunde am Samstagmorgen. Doch gekommen sind mehr als 60, und das ist nur eines von vielen Beispielen. «Die Festspielwoche hat wirklich all unsere Erwartungen übertroffen», sagt Fabio Mazzara, seit jeher im Vorstand der Aarauer Schwanbar. Die Bar auf der Wiese am Aareufer, die im Nachgang und aus dem Gewinn des 2001 in Aarau organisierten Pfadi Folk Fest entstand, und von den Hiesigen längst und liebevoll nur noch «Schwan» genannt wird, feiert diesen Sommer ihre 20. Saison.

Lauter Aarauer Bands auf der Bühne

Die ganze vergangene Woche lang hat die Crew den jubilierenden «Schwan» mit einer Festspielwoche hochleben lassen, hat ein Zeltlager organisiert und einen Lotto-Abend, einen Polittalk und Feierabend-Bootstouren, jeden Tag etwas Neues und etwas für jeden Geschmack.

Fitnessübungen am Samstagmorgen. zvg Das Kinderkonzert mit Hilfssheriff Tom am Samstag. zvg Pablo Color als letzter Act am Samstagabend. zvg Yoga auf der Wiese. zvg Bootstour zum 20-Jahr-Jubiläum. zvg

Höhepunkt der Woche aber war das Festival am Samstag: mit Konzerten vom Nachmittag bis in die Nacht, allesamt Aarauer Bands oder Künstler, von Hilfssheriff Tom bis 3 Flats und Pablo Color. «Das Festival war der absolute Glanzpunkt dieser sonst schon tollen Woche; ein wunderbarer Abend mit so vielen Besuchern und das bei genau richtigen Temperaturen», sagt Mazzara.

Auch wenn die Festspielwoche nun am Sonntagabend mit einer Zaubershow (19.30 Uhr) endet; der «Schwan» bleibt Aarau noch gute zwei Wochen erhalten: Die Saison endet am Donnerstag, 25. August.