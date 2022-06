Aarau Wende im Aarauer Becherstreit: Maienzug-Vorabend ist bewilligt Wer hätte das gedacht: Das Gesuch für den Maienzug-Vorabend ist am Montagabend bewilligt worden. Am 30. Juni wird gefeiert wie immer. Katja Schlegel Jetzt kommentieren 13.06.2022, 19.13 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nun gibt es also doch einen Maienzug-Vorabend in gewohnter Form. Fabio Baranzini

«Unser Gesuch wurde heute Abend bewilligt, der Maienzug-Vorabend findet wie gewohnt statt.» Das sagt Alessandro Crivaro, Präsident des Vereins Gastro Altstadt Aarau, am Montagabend gegenüber der AZ. Eben habe er die schriftliche Bestätigung der Gewerbepolizei erhalten.

Was für eine Nachricht. Und das nur fünf Tage nach der Mitteilung der Stadt, wonach das Gesuch des Vereins Maienzug-Vorabend wegen fehlender Depotpflicht bei den Bechern nicht habe bewilligt werden können.

Fünf Tage, in denen sich die Ereignisse überschlagen haben, in denen hüben wie drüben nach Schuldigen gesucht wurde, in denen die Stadt über kaum etwas anderes sprach. Tage, die nun vergessen werden müssen. Das sagt auch Crivaro: «Im Moment kann ich nicht darüber reden, wie die letzten Tage waren. Xenia Kurth und ich haben praktisch rund um die Uhr gearbeitet. Jetzt geht es vorwärts, jetzt geht es um den Vorabend.»

Der Tele M1-«Aktuell»-Beitrag vom 9. Juni 2022. Tele M1

Lösung mit bisherigem Becheranbieter gefunden

Laut Crivaro habe man mit dem bisherigen Becherlieferanten eine Lösung mit Depot gefunden. «Wir werden nun Jetons auf sämtlichen Gebinden haben, also auf den Mehrwegbechern, den Bierdosen und auf PET.» Sämtliche der über 60 teilnehmenden Gastrobetriebe werden die gleichen Jetons verteilen. Um diese auszuzählen, immerhin über 150'000 Stück, kommt der Lieferant mit einem 30-köpfigen Team nach Aarau.

Weiter umfasst das nun bewilligte Gesuch die Arbeit und das Konzept des bisher verantwortlichen Vereins Maienzug-Vorabend. Die Gastronomen hatten an einer Sitzung am Donnerstagnachmittag grossmehrheitlich beschlossen, dass der Verein Gastro Altstadt die Organisation des Vorabends übernimmt, unterstützt vom Verein Maienzug-Vorabend. Ein Angebot, den Crivaro dem Verein Maienzug-Vorabend hoch anrechnet: «Wir sind für die Unterstützung enorm dankbar.»

Einheitsgrösse für alle

Ausgegeben werden Mehrwegbecher à 4 dl. Als Einheitsgrösse für alle. Unterschiedlich grosse Becher einzusetzen, beispielsweise für Shots oder Espressi, liege nun aus Zeitgründen einfach nicht mehr drin, so Crivaro. «Damit muss sich jetzt jeder arrangieren. Denn jetzt ist es einzig und allein um die Frage gegangen, ob wir einen Maienzug-Vorabend wollen - oder nicht.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen