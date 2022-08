Aarau Weltmeisterlicher Pizzaiolo zieht in Pelzgasse: «Kunst ist mein Hobby, aber Kochen ist meine Berufung» Ilario Ninni, einer der weltweit besten Pizzabäcker, kam 2011 in die Schweiz, um eine einjährige Auszeit zu nehmen. Er ist geblieben, hat in diversen italienischen Restaurants der Region gearbeitet und drei Monate vor Corona sein eigenes Restaurant im Fricktal eröffnet. Jetzt ist er in Aarau angekommen, in seiner Lieblingsstadt. Katja Schlegel Jetzt kommentieren 19.08.2022, 05.00 Uhr

Ilario Ninni hat die ehemalige «Kyburgerstube» in der Pelzgasse in den letzten Monaten komplett umgebaut und nun vor ein paar Tagen seine Pizzeria eröffnet. Valentin Hehli

Da staunt man. Wie Ilario Ninni so dasitzt und so viele Menschen grüsst und selbst herzlich begrüsst wird, ganz so, als wäre er seit Jahr und Tag hier daheim, ein Aarauer durch und durch – dabei hat er eben erst eröffnet. Vor gut zwei Wochen hat Ninni in seiner gleichnamigen Pizzeria in der ehemaligen «Kyburgerstube» an der Pelzgasse 33 zum ersten Mal eine Pizza serviert. «Ich bin einfach ein positiver Mensch, ich bin immer freundlich», sagt Ninni. Jeden Morgen, wenn er die Sonnenschirme aufspanne, rufe er ein lautes «Buongiorno» in die Gasse. So viel Freundlichkeit hallt nach.

Wie Ilario Ninni (40) in der Pelzgasse gelandet ist, ist eine lange Geschichte. Eine, die er selbst mit leicht ungläubigem Unterton erzählt. Aufgewachsen in Süditalien, kam er schon früh mit Gastronomie in Kontakt. Zwei Onkel führten je ein Restaurant, er selbst machte eine Ausbildung zum Koch. Seine Spezialität: Pizza nach neapolitanischer Art.

In Florenz hat er Kunst studiert, doch die Liebe zum Kochen war grösser

Doch da war eben auch die Faszination Kunst. Also zog Ninni nach Florenz und schloss ein Kunststudium ab, kehrte dann aber doch wieder in die Küche zurück: «Kunst ist mein Hobby, aber Kochen ist meine Berufung», sagt er. «Und auch Kochen ist Kunst, nur einfach auf dem Teller statt auf der Leinwand.» Und da mag er es schlicht wie in der Kunst auch; nur acht Pizzen führt er auf der Karte, nebst Antipasti und Dessert. «Eine zu grosse Auswahl überfordert doch nur. Lieber wenig anbieten, das aber in Perfektion.»

Das Logo hat Künstler Ninni selbst entworfen, genauso wie die gesamte Inneneinrichtung. Valentin Hehli

Dass Ninni die Kunst des Pizzamachens beherrscht wie nur wenig andere, das ist nicht bloss dahergeredet: Unter anderem hat er es zwischen 2007 und 2011 an den Pizza-Weltmeisterschaften viermal unter die besten drei geschafft, hat als Ausbildner für Pizzabäcker gearbeitet und Kurse gegeben, hat ein eigenes Restaurant geführt, alles lief bestens. Doch dann kam der Moment, in dem er fortmusste.

Gegeben hat er sich ein Jahr, geworden sind es bereits elf Jahre

«Ich brauchte ein Abenteuer, wollte Neues ausprobieren, weit weg von der Heimat», sagt er. In einem neuen Land, mit einer fremden Sprache. Ein Jahr gab er sich dafür – geworden sind es elf, zumindest bis jetzt. Ninni hat sich in eine Schweizerin verliebt und ist im Fricktal sesshaft geworden, ist stolzer Vater zweier Mädchen, das dritte Kind kommt im Herbst zur Welt, und sein just vor dem ersten Lockdown eröffnetes Restaurant La Palma in Oeschgen läuft erfolgreich. Das habe ihm den Mut gegeben, den Wunsch umzusetzen, den er schon seit Jahren mit sich herumgetragen hat: den einer Pizzeria in Aarau, seiner Lieblingsstadt.

Ilario Ninni liebt die Pelzgasse vor allem der Menschen wegen. Sie erinnere ihn an seine Heimat in Süditalien, sagt er. Valentin Hehli

«Aarau ist eine sehr spezielle Stadt», sagt er, «sie erinnert mich an meine Heimat in Süditalien.» Der Menschen wegen: «Ich habe die Schweizerinnen und Schweizer all die Jahre lang als freundliche, aber zurückhaltende Menschen erlebt. In Aarau und speziell in der Pelzgasse ist das anders, hier erlebe ich eine fast schon italienische Herzlichkeit.» Er sei kaum das erste Mal hier gewesen, um den Umbau zu begleiten, da hätten ihn die anderen Gastronomen bereits willkommen geheissen. «Das entspricht genau meinem Naturell, so bin ich auch. Wir müssen doch miteinander arbeiten, nicht gegeneinander. Gute Energie ist spürbar, auch für die Gäste.»

Kein Unbekannter in den Küchen der Region

Wenn auch Ninni nun erstmals in Aarau arbeitet, so ist er in der Region doch kein Unbekannter: Ab 2011 war er knappe vier Jahre lang Küchenchef im «La Deliziosa» in Boniswil, dann im «Sale e Pepe» in Wildegg und schliesslich war er für ein Jahr im Restaurant der Klinik Barmelweid. Dann eröffnete er das «La Palma», überlebte Corona ohne Schaden, und startet nun in Aarau. «Das ist für mich manchmal selbst schwer zu glauben», sagt er und schüttelt dabei den Kopf. «Ich habe in den paar Jahren in der Schweiz mehr erreicht, als ich es in Italien je hätte erreichen können. Das macht mich sehr dankbar.»

