Aarau Weil die Turnfest-Holzbuchstaben so gut ankamen: «AARAU» gibt es jetzt auch aus Metall Seit wenigen Tagen steht im Gönhard-Quartier an der Entfelderstrasse eine neue Skulptur. Was hat es damit auf sich? Nadja Rohner 02.06.2022, 15.17 Uhr

Der Aarau-Schriftzug vor der städtischen Verwaltungsliegenschaft an der Heinerich-Wirri-Strasse 3. Nadja Rohner / Aargauer Zeitung

Man muss zweimal hinschauen. Denn dass auf der Wiese vor der städtischen Liegenschaft an der Heinerich-Wirri-Strasse, direkt neben der Einfallsachse Entfelderstrasse, riesige Buchstaben AARAU ankünden, das kennt man schon. 2020 standen hier die Holzbuchstaben, welche anlässlich des eidgenössischen Turnfests 2019 angefertigt wurden und seither für je eine Sommersaison an verschiedenen Orten in der Stadt standen.