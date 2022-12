Weihnachtsmarkt-Organisatoren: Viele beleidigende Kommentare

Aarau Weihnachtsmarkt-Organisatoren: «Wir lieben konstruktives Feedback – es gab aber auch viele beleidigende Kommentare» Am Freitag, 23. Dezember, geht der Weihnachtsmarkt Aarau zu Ende. Der erste unter der Agentur Stadtchend. Er kam bei den Besuchenden unterschiedlich an. Ein Fazit. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 22.12.2022, 17.11 Uhr

Der Weihnachtsmarkt in Aarau lief seit fünf Wochen. Bild: Valentin Hehli/AAR

Der Weihnachtsmarkt Lieblingsstück geht nach fünf Wochen zu Ende. Die Erstausgabe nach der Übernahme durch die Agentur Stadtchend (Pointbreak Group) fiel durch modernes Design auf, gab aber auch Anlass zu Diskussionen. Etwa, weil viele der schönen Häuschen geschlossen waren oder weil es zwar zahlreiche Food-Stände gab, aber nur wenige mit Waren. «Wir wünschen uns noch ein paar Besucherinnen und Besucher mehr», sagte Kim Grenacher, Teilhaberin der Agentur Stadtchend, Anfang Dezember in der Halbzeitbilanz. Und jetzt?

Wie war die zweite Hälfte des Weihnachtsmarkts? Besser als die erste?

Kim Grenacher: Die zweite Hälfte lief wie erwartet etwa gleich gut wie die erste Hälfte. Wobei die verkaufsoffenen Sonntage natürlich etwas stärker waren.

Kim Grenacher, Agentur Stadtchend/Pointbreak Group. Bild: zvg/Aargauer Zeitung

Können Sie Angaben zu den Besucherinnen- und Besucherzahlen machen?

Wir können Annahmen machen aufgrund der Konsumationen vor Ort: Wir gehen von rund 120’000 Besuchern aus.

Der Markt dauerte ganze fünf Wochen. Ist das wirklich die richtige Zeitdauer oder nehmen Sie da fürs kommende Jahr Änderungen vor? Können Sie das überhaupt oder sind Sie an die fünf Wochen gebunden?

Wir können Änderungen vornehmen, aktuell ist an der Zeitdauer jedoch keine Änderung geplant. Ein Debriefing hat aber noch nicht stattgefunden.

Wie gehen Sie mit der teilweise doch herben Kritik um?

Wir lieben konstruktives Feedback und nehmen dieses immer gerne auf. Wir haben auch beim Weihnachtsmarkt Aarau viele interessante Gespräche und wertvolle Inputs erhalten, welche in die weitere Planung miteinfliessen. Ich persönlich war aber sehr erstaunt, dass in Aarau auch viele Personen beleidigende Kommentare abgeben – auf persönlicher Ebene oder mit einer doch herben Wortwahl. Kein schönes Verhalten; und es bringt auch nicht wirklich viel. Solche Kommentare versuchen wir auszublenden und uns auf konstruktive Feedbacks zu konzentrieren. Man muss aber auch sagen: Bei 120’000 Besuchern erwartet man auch, dass es einigen Personen nicht gefällt. Im Verhältnis können wir also sagen: Wir haben negatives Feedback erhalten, aber auch viel positives und viel Zuspruch.

Wie viele der einst angekündigten Workshops haben tatsächlich stattgefunden? Es mussten ja einige abgesagt werden, primär aus logistischen Gründen.

Die Auswertung ist leider noch nicht erstellt – dies passiert im Januar. Aktuell steht der Abbau auf unserem Terminplan. Wir haben jedoch gemerkt, dass moderne Angebote wie z.B. Handlettering, Dried Flowers Deko, etc. grossen Anklang fanden – während klassische Angebote und Weihnachtsworkshops eher nicht so gefragt waren.

Wollen Sie nächstes Jahr weiterhin auf den Maienzugplatz ausweiten?

Dies wird im Frühjahr 2023 final entschieden. Aktuell sind vor allem die Stromkosten ein grosses Thema, welche diesen Entscheid noch beeinflussen.

Der Weihnachtsmarkt wollte «anders» sein. Ist Aarau überhaupt bereit für «anders»?

Ja, auf jeden Fall! Wir sind der Meinung, jemand muss den Anfang machen. Und mit dem Weihnachtsmarkt haben wir den Startschuss dafür gesetzt. Auch die Bevölkerung ändert sich stetig und vor allem jüngere Personen und Familien, welche sonst eher weiter reisen müssen für ein solches Erlebnis, hatten grosse Freude am Markt. Wir arbeiten für die Zukunft und möchten am Puls der Zeit sein. Wir verstehen, dass nicht alle Menschen, dies toll finden – das muss aber auch nicht sein.

Was werden Sie für nächstes Jahr mitnehmen?

Wir haben ganz viel gelernt! Viele interessante Inputs und Feedbacks haben uns erreicht und, natürlich, bei einem solch grossen Projekt müssen wir auch einige Prozesse und Abläufe anpassen. Wir werden uns im Januar im Projektteam mit allen Inputs auseinandersetzten und einen Schlachtplan für nächstes Jahr machen – ab Februar geht es dann bereits in die Umsetzung für den Weihnachtsmarkt 2023.

Was passiert nun mit den «Hüüsli» und der Deko?

Diese werden aktuell in der Region eingelagert. Wir haben aber von verschiedenen Sommerevents und Festivals bereits Anfragen zur Miete erhalten. Man wird also wohl das eine oder andere Häuschen auch im Sommer in der Schweiz an einem Event vorfinden.

