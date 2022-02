Wegen Verletzungsgefahr: Angefahrene Sitzbänke am Graben mussten weg, Ersatz ist aber geplant

Die Bänke am Graben in Aarau mussten aus Sicherheitsgründen abmontiert werden. Es soll aber neue Sitzbänke geben, schreibt der Stadtrat in seiner Antwort auf die Anfrage von SVP-Einwohnerrat Libero Taddei.