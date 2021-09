Was Grüngut-Sünder mit dem Aarauer Bachfischet zu tun haben

Aarau Wegen Unwetter und Grüngut-Sündern: Der Bachfischet fällt aus, die Bachputzete aber nicht Am Freitag hätte der Bachfischet, mit fast 500 Jahren Aaraus ältester Brauch, stattfinden sollen. Der Umzug wurde zwar abgesagt, im Kleinen findet er aber trotzdem statt. Genauso wie die Bachputzete, auf die der Anlass letztlich zurückgeht. Und die ist heuer sogar aufwendiger als in anderen Jahren. Katja Schlegel 22.09.2021, 05.00 Uhr

Mindestens 100 Jahre lang konnte nichts dem Bachfischet etwas anhaben; jetzt fällt er coronabedingt zum zweiten Mal in Folge aus.







Claudio Thoma (21.9.2018)

Der Bachfischet. Diesen Freitagabend hätte er stattgefunden. Mit Inbrunst hätten die Kinder die altbekannten Strophen in die nachtdunklen Altstadtgassen gejohlt, «de Bach isch do, de Bach isch do, sind alli mini Buebe do», hätten mit ihren Lampions die Zuschauer am Strassenrand erfreut, zu hunderten wären sie zu einem einzigen farbenfrohen Lichterreigen verschmolzen. Aber der Bachfischet ist abgesagt, coronabedingt, zum zweiten Mal in Folge. Die Pandemie ist seit mindestens 100 Jahren der erste äussere Umstand, der die Durchführung des 1526 erstmals erwähnten Brauchs verhindert.

Der eigentliche Anlass des Umzuges, die Bachputzete, findet trotzdem statt. Würde der Bach nicht geputzt, würde er versanden, nach einem solchen Jahr erst recht: Die Juli-Unwetter haben Spuren hinterlassen. Laut Jens Hübner, Leiter Tiefbau der Stadt Aarau, wurden bis heute auf ganzer Stadtbachlänge zwölf LKW-Ladungen mit ausgebaggertem Feinsediment abgeführt. Das tönt nach viel, doch Hübner relativiert: «Auch in Jahren ohne Wetterkapriolen sind es zehn oder elf Ladungen.» Der Mehraufwand sei nicht dramatisch und zu erwarten gewesen.

Anrainer schicken Grüngut einfach bachab

Viel mehr macht Hübner etwas anderes zu schaffen: die mutwillige Verschmutzung des Stadtbachs. «Wir haben seit Jahren ein Problem mit uneinsichtigen Anrainern, die ihre Gartenabfälle bachab schicken.» Die Folge: Humus-Ablagerungen und vor allem eine starke Veralgung. Das ist zwar nicht schädlich und in einem Bach ein natürlicher Prozess. «Aber die Entsorgung des Grünguts verstärkt diese Verschmutzung.» Anders als beispielsweise Getränkedosen oder Essbesteck, was insbesondere in den beiden Stadtbachrinnen in der Rathausgasse und der Metzgergasse landet, können Gartenabfälle oder Algen nicht einfach rasch aus den Rechen gefischt werden. Die Rinnen selbst werden einmal im Frühling und einmal im Herbst mit Hochdruck gereinigt, das Bachbett nur vor dem Bachfischet.

Geputzt wird also. Und auch sonst wird sich am Freitag überall ein bisschen Bachfischet finden: «aarau info» organisiert um 18 Uhr eine Bachfischet-Führung (Dauer 75 Minuten), die Stadtmusik Aarau spielt bei guter Witterung um 19 Uhr im Kasinopark und aus den Quartieren hört man von kleinen, privat organisierten Umzügen.

Bleibt nur zu hoffen, dass der Bachfischet nächstes Jahr wieder in gewohnter Form stattfinden kann: 2022 nämlich feiert die Heinerich-Wirri-Zunft, die die Organisation des Bachfischet 1923 erstmals übernommen und den Anlass damit vor dem Verschwinden bewahrt hat, ihr 100-Jahr-Jubiläum. Und es wird zehn Jahre her sein seit der «Heiligsprechung» des Aarauer Brauchs: 2012 wurde der Bachfischet zum Unesco Welterbe der Brauchtümer ernannt.