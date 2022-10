Aarau: Wegen Stromkosten werden Eintritte in die Keba teurer

Aarau Wegen Stromkosten: Keba hebt die Eintrittspreise an Als erste grosse Freizeitanlage der Region gibt die Kunsteisbahn Region Aarau (Keba) einen Preisanstieg bekannt. Damit soll immerhin ein Teil der Zusatzkosten gedeckt werden. Entscheide betreffend längerer Öffnungszeiten oder Sommernutzung stehen noch an. Daniel Vizentini 1 Kommentar 05.10.2022, 17.00 Uhr

Ein Keba-Eintritt kostet neu 50 Rappen mehr. Mario Heller (Archiv)

An Orten, wo viel Strom verbraucht wird, stehen harte Zeiten bevor. Vor wenigen Tagen hat das Thermalbad Zurzach eine Erhöhung der Eintrittspreise angekündigt. In der Region Aarau kommt nun auch die Kunsteisbahn Keba nicht darum herum: Seit Saisonbeginn am letzten Sonntag sind die Einzeleintritte um 50 Rappen teurer, das Saisonabo um 10 Franken.