Aarau Wegen steigender Nachfrage erhält der Friedhof Rosengarten ein neues Gemeinschaftsgrab Der Friedhof Rosengarten in Aarau hat bereits ein Gemeinschaftsgrab, allerdings ohne Namensnennung. Dank einer Erweiterung wird nicht nur mehr Platz geschaffen, sondern auch die Möglichkeit, die Namen der Verstorbenen festzuhalten. Nadja Rohner 19.12.2022, 09.26 Uhr

Das heutige anonyme Gemeinschaftsgrab. Nadja Rohner / AZ

Der Aarauer Friedhof Rosengarten soll ein zusätzliches Gemeinschaftsgrab erhalten. Es soll gemäss eines aktuell aufliegenden Baugesuchs rund 300'000 Franken kosten. Aktuell besteht bereits ein Gemeinschaftsgrab im Nordosten des Friedhofs. Allerdings werden dort die Namen der Verstorbenen nicht genannt; ausserdem steigt die Nachfrage.

«Dieses Angebot soll künftig durch ein Gemeinschaftsgrab mit Namensnennung ergänzt werden», heisst es im Baugesuch. Langfristig soll es auch die bestehenden Wandplattengräber für Urnenbeisetzungen ablösen, die sich an der Nordmauer befinden. Diese würden «dem Friedhof sowohl in ihrer gestalterischen Qualität als auch im denkmalerischen Sinn nicht mehr gerecht», so das Baugesuch.

Das heutige Gemeinschaftsgrab soll ergänzt werden. Nadja Rohner / AZ

Gemäss den Unterlagen geht man von einem Bedarf an rund 1500 Gemeinschaftsgrabstellen aus (bei einer Grabesruhe von 20 bis 25 Jahren und etwa 60 Bestattungen pro Jahr. Es wird angenommen, dass davon rund ein Drittel ein anonymes Grab ohne Namensnennung und zwei Drittel eines mit Anschrift wählen. Weil man erst in einigen Jahren sieht, ob die Annahmen zutreffen, soll die Gestaltung der neuen Grabstätte «möglichst flexibel erweiter- oder reduzierbar sein».

Das neue Gemeinschaftsgrab soll an das bestehende Angrenzen. Es wird vorerst noch nicht im «Vollausbau» realisiert, auch aus Rücksicht auf noch bestehende Familiengräber im Bauperimeter. Die Stadt nutzt die Gelegenheit, um den in diesem Bereich landschaftsarchitektonisch nicht mehr überzeugenden Friedhof aufzuwerten. Unter anderem gibt es neue Wege, einen neuen Brunnen, neue Bäume und Stauden, eine Blumenablage. Für die Beschriftung des Grabes mit den Namen der Verstorbenen sind runde Natursteinstelen mit gravierten Bronzeringen vorgesehen, die sich verteilt in der Wiese entlang des Weges befinden.