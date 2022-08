Unfall gebaut wegen Käfer: Junger Autolenker steht vor Gericht

Aarau Wegen Käfer einen Unfall gebaut: Junger Autolenker steht vor dem Bezirksgericht Nach einem Autounfall flatterte dem jungen Lenker ein Strafbefehl ins Haus. Dagegen erhob er Einsprache. Vor dem Bezirksgericht in Aarau überlegte er es sich aber noch einmal anders. Michael Hunziker Jetzt kommentieren 11.08.2022, 18.00 Uhr

Der beschuldigte Autolenker ist seit drei Jahren im Besitz des Führerausweises. Nicole Nars-Zimmer

Schnell kann es gehen, jedem kann es passieren: Ein Insekt fliegt durch das offene Fenster ins Innere des Autos. Der Fahrer ist abgelenkt – und baut einen Unfall.

So geschehen ist es an einem warmen Samstagabend im August des vergangenen Jahres. Autolenker Cristiano (Name geändert) war unterwegs auf der Schönenwerderstrasse in Richtung Oberentfelden. Just im Bereich einer Kurve landete ein Käfer auf seiner Brust. Cristiano war einen Moment unkonzentriert, geriet mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn, dann in den Grünstreifen neben der Strasse und knallte in einen Baum.

Verurteilt zu Busse von 600 Franken

Dem 24-Jährigen, der in einem Nachbarkanton lebt, flatterte in der Folge ein Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau ins Haus wegen: Nichtbeherrschen des Fahrzeugs, Nichtanpassen der Geschwindigkeit an die Strassenverhältnisse sowie mangelnder Aufmerksamkeit. Verurteilt wurde er zu einer Busse von 600 Franken. Zusammen mit der Strafbefehlsgebühr und den Polizeikosten kam ein Betrag von 1490 Franken zusammen. Viel Geld für Cristiano, der derzeit eine Ausbildung absolviert. Er erhob Einsprache.

Zusammen mit seinem Verteidiger und seiner Freundin als Zuschauerin erschien er kürzlich vor dem Bezirksgericht in Aarau. Der gepflegte junge Mann – weisses Hemd, beige Hose, weisse Turnschuhe – antwortete ruhig und höflich, klar und überlegt auf die Fragen von Gerichtspräsident Reto Leiser.

Als der grosse, schwarze Käfer auf seine Brust flog, sei er komplett erschrocken, habe direkt die Kontrolle über das Auto verloren, blickte er zurück. Gedauert habe der ganze Vorfall nur wenige Sekunden. Er trage die Schuld für den Unfall, gab der beschuldigte Cristiano unumwunden zu. Es sei ein Fehler gewesen, wie er reagiert habe. Für den Vorfall wolle er sich entschuldigen. Im Besitz des Führerausweises ist Cristiano seit mittlerweile drei Jahren.

Einsprache nach kurzer Beratung zurückgezogen

Im Gegensatz zu anderen Automobilisten, die haarsträubende Verkehrsdelikte begehen, sei der vorliegende Fall ganz anders, sagte der Verteidiger in seinem Plädoyer. Bei seinem Klienten handle es sich um einen vernünftigen, anständigen und einsichtigen jungen Mann. Zur Anwendung kommen solle nun aber eine «überschiessende Härte des Gesetzes». Die Strassenverhältnisse seien gut gewesen, die Strecke bekannt, die Geschwindigkeit angemessen, führte der Verteidiger aus. Durch das Insekt habe sein Klient kurz die Fassung verloren, durch seine Unerfahrenheit und fehlende Fahrpraxis nicht die richtigen Schlüsse gezogen und ungeschickt reagiert. Mangelnde Aufmerksamkeit könne ihm nicht vorgeworfen werden. Niemand sei zu Schaden gekommen. Sein Klient habe durch die ganze Geschichte sehr viel mitmachen müssen, so der Verteidiger.

Er forderte zuerst einen Freispruch. Nach einer kurzen Pause und Beratung allerdings entschloss er sich zusammen mit seinem Klienten dazu, die Einsprache gegen den Strafbefehl zurückzuziehen. Das Verfahren war damit beendet. Dies sei der richtige Entscheid, sagte Einzelrichter Leiser abschliessend. Das Schweizer Strassenverkehrsrecht sei sehr streng, gab er zu bedenken. Eine Strafe könne – komme es zu einem Gerichtsurteil – durchaus auch höher ausfallen als von der Staatsanwaltschaft im Strafbefehl festgesetzt. Die minimalen Gerichtsgebühren muss Cristiano nun aber noch berappen.

