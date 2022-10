Blumenhaus Frei macht Umorganisation am Bahnhof Aarau nicht mit

Aarau Wegen Bahnhofumbau: Das Blumenhaus Frei hätte in den Untergrund gemusst – und geht jetzt ganz weg Die SBB organisieren den Ladenmix am Bahnhof Aarau neu. Das bringt grosse Veränderungen mit sich. Gisela Frei vom gleichnamigen Blumengeschäft erzählt, warum sie nach zwölf Jahren gerne weiterzieht. Katja Schlegel Jetzt kommentieren 20.10.2022, 05.00 Uhr

Gisela Frei vom Blumenhaus Frei am Bahnhof Aarau zieht im Januar aus. Katja Schlegel

Die Umstrukturierungen, die die SBB bei ihrem Ladenangebot am Bahnhof Aarau planen, sind gewaltig (AZ vom 14.10.). Es kommt zu Rochaden innerhalb des Gebäudes, einige Anbieter bleiben, andere verschwinden. Das geht aus den Grundrissplänen eines Baugesuchs hervor, das seit Ende letzter Woche öffentlich aufliegt. In diesen wurden gewisse Mieter namentlich ausgewiesen, andere Flächen wurden nur mit der künftigen Nutzung beziehungsweise Branche bezeichnet.

So ist mitunter klar, dass im Erdgeschoss künftig zwei Restaurants mit Take-away-Angebot geben wird, daneben eine Bäckerei, ein Café oder eine Bar sowie eine Confiserie. Klar ist also: Auf Stadtebene wird es künftig weder ein Blumengeschäft noch einen Bücherladen haben. Hingegen ist ein Blumengeschäft im UG vorgesehen. Zieht also in logischer Konsequenz das bestehende Blumenhaus Frei vom EG ins UG?

Sie würde alles dafür geben, in Aarau zu bleiben

«Nein, wir gehen», sagt Gisela Frei (47). Seit fünf Jahren führt sie die Aarauer Filiale des Oltner Familienunternehmens, seit zwölf Jahren ist das Blumenhaus Frei am Bahnhof daheim. Eine gute Zeit, wie Frei sagt, man sei in Aarau angekommen.

«Wir haben es geschafft, das Image des Bahnhofladens abzustreifen.»

Ihr Geschäft sei nicht mehr nur der Ort, an dem man noch rasch ein Mitbringsel holt. «Wir haben uns eine grosse und treue Kundschaft erarbeitet, die längst nicht mehr nur aus Pendlern, sondern auch aus vielen Einheimischen besteht. Das war harte Arbeit, aber sie hat sich gelohnt.» Einst selbst skeptisch gegenüber der Nachbarstadt im fremden Kanton, würde sie heute alles dafür geben, in Aarau zu bleiben.

Umso härter habe es sie und ihre Geschwister Jörg Frei und Kathrin Husi-Frei getroffen, als die SBB ihnen mitteilten, dass sie das angestammte Lokal nicht behalten können. Nicht, dass dies überraschend gekommen wäre; der Mietvertrag war auf zehn Jahre befristet, das war allen klar, wegen Corona war sogar noch mehr Zeit ins Land gegangen. «Die SBB haben sich an die Spielregeln gehalten, bloss war für uns nach den Erfahrungen am Bahnhof Olten eigentlich klar, dass Vertragsverlängerungen problemlos möglich sind», so Frei. Schliesslich führt die Familie Frei das Oltner Pendant seit 25 Jahren ununterbrochen am gleichen Ort.

«Wir brauchen Tageslicht und frische Luft»

Die SBB haben der Familie Frei als Alternative das Lokal im UG angeboten. 70 statt 50 Quadratmeter Fläche, dafür aber ohne Frischluft, ohne Tageslicht und mit minimster Aussenfläche. Bedingungen, die für Gisela Frei nicht in Frage kommen: «Wir arbeiten mit Blumen, wir brauchen Tageslicht und frische Luft.» Ausserdem sei sie darauf angewiesen, ihre Blumen präsentieren zu können.

Seit zwölf Jahren befindet sich der Blumenladen im EG des Bahnhofgebäudes. Nadja Rohner

«Wir haben alles probiert in den letzten Monaten, um doch eine Vertragsverlängerung für dieses Lokal auf Stadtebene zu bekommen. Leider ohne Erfolg.» Die SBB würden an ihrem Konzept, im EG nur noch auf Essen zu setzen, festhalten. Die Konsequenz: Das Blumenhaus Frei schliesst Mitte Januar seine Türen.

Der Mietvertrag läuft zwar erst Ende Januar aus, doch müssen die Mieter ihre Lokale im Rohbau hinterlassen. Das heisst für die Freis: Wände einreissen, Tapeten entfernen, Bodenplatten rausspitzen. Investitionen im Umfang von knapp 100'000 Franken, die nach zwölf Jahren dahin sind.

Was jetzt kommt, ist noch viel besser

Das tönt nach viel Frust. Doch Gisela Frei schüttelt den Kopf und lacht. «Über dieses Stadium bin ich längst hinweg.» Denn was jetzt komme, sei noch viel besser: Das Blumenhaus Frei zieht im Januar um. An die Kasernenstrasse, in den Ersatzneubau vom «Goldige Öpfel» respektive Hotel Argovia. «Ein gigantischer Laden», schwärmt Gisela Frei, 135 Quadratmeter gross sei er, mit bodentiefen Fenstern, mit Platz für all ihre Träume.

Gisela Frei übernimmt das Lokal im EG des Neubaus an der Kasernenstrasse (ehem. «Goldige Öpfel»/Hotel Argovia). Katja Schlegel

Doch nicht nur der Raum hat es ihr angetan. Da ist noch mehr: die Lage, die auch mit der anderen Bahnhofsklientel einhergeht, die gerne Stunde um Stunde auf dem Platz verbringt. Und vor allem: die Öffnungszeiten, die Gisela Frei nun so gestalten kann, wie es für sie stimmt. Nicht mehr von 8 bis 20 Uhr, sieben Tage die Woche. «Ein Riesenvorteil, vor allem angesichts des Fachkräftemangels, der in unserer Branche herrscht.» Trotzdem wird Frei den Laden auch sonntags öffnen, jeweils von 9 bis 13 Uhr.

Unter dem Strich habe der Entscheid der SBB nun positive Folgen für sie, sagt Gisela Frei. «Er hat mir den Schubs gegeben, etwas Neues zu starten. Und ich freue mich einfach nur darauf.»

