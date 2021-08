Aarau Was tun, wenn Abkühlung fehlt? Ein Klimaspaziergang bei Bruthitze Mit dem Naturama auf Tour durch das aufgeheizte Aarau. Hier lernen Laien, wie sie sich und ihre Häuser kühl halten können.

Nadja Rohner 15.08.2021, 23.10 Uhr

Klimaspaziergang durch die Aarauer Innenstadt mit Jacqueline von Arx (Naturama) Nadja Rohner / Aargauer Zeitung

29 Grad Lufttemperatur. Gefühlt viel mehr – es ist Freitagabend, 17 Uhr, die Stadt glüht. «Perfektes Wetter», konstatiert Jacqueline von Arx. Sie ist Projektleiterin Naturförderung beim «Naturama», und sie führt an diesem Abend eine fast ausschliesslich weibliche Gruppe auf dem «Klimaspaziergang» durch die Innenstadt. Erklärt, wo und wieso es Hitzeinseln gibt, was man beim Grundstückkauf diesbezüglich berücksichtigen sollte und was man im eigenen Zuhause machen kann, um heisse Sommer möglichst gut zu überstehen.