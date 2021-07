Fans Fussball Corona Unvernunft

Aarau Was ist nur in diese Nati-Fans gefahren? Eine Portion Unvernunft auf dem Vordächli Wo war die Polizei? Der historische Viertelfinal-Match sorgt in Aarau auch Tage danach noch für Diskussionen. Wegen eines Vorfalls bei der "Laterne". Urs Helbling 06.07.2021, 05.00 Uhr

Die 15 Jungs kletterten auf das «Laterne»-Vordächli, von dem sie nicht wussten, wie stark es verankert ist. Daniel Vizentini / Aargauer Zeitung

Die Aarauer Altstadt war am letzten Freitag um 18 Uhr beim Spiel Schweiz – Spanien voller Menschen. So voll, dass BBA-Busse ab 17.35 Uhr notfallmäs-sig umgeleitet werden mussten. Und später, nachdem sie in den Menschenmassen in der Rathausgasse stecken geblieben waren, auch die Postautos nicht mehr durchfahren konnten.