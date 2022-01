Auf Sammeltour: Was Altpapierbündel über die Aarauer verraten

Aarau Auf Tour mit den Papiersammlern: Was das Altpapierbündeli über die Anwohner verrät Über 100 Tonnen Papier und Karton sammeln die Aarauer Werkhofmitarbeiter nach Weihnachten ein. Was sie ärgert, was verboten ist und was sich so alles in den Schachteln versteckt. Katja Schlegel Jetzt kommentieren 06.01.2022, 05.00 Uhr

Kenan Nuhija und Gerry Teklay (r.) schmeissen das Papier in den Schlund. Katja Schlegel

Die Frau kommt aus der Boutique geeilt. «Ihr kommt doch immer donnerstags», ruft sie in einem Anflug von Verzweiflung, sie habe doch den ganzen Keller voll. Konrad Böniger beugt sich aus dem Seitenfenster, kein Problem, ruft er, «wir kommen in einer halben Stunde noch einmal vorbei», die Frau reckt den Daumen in die Höhe.

Konrad Böniger kennt das. Er ist Lastwagenchauffeur beim Werkhof Aarau, jede Woche ist er auf Abfalltour, Grüngut, Papier, Güsel, Metall, da ist immer etwas los und einer hat die Abfuhr immer vergessen. Aber da ist Böniger kulant, wenn es mitten in der Altstadt passiert sowieso und Anfang Januar erst recht.

Am Strassenrand hallt Weihnachten nach und mit ihr der Jahreswechsel. Geschenkpapier und Kartonschachteln in Hülle und Fülle, vor Ladengeschäften stapeln sich die abgelaufenen Kataloge, manchenorts mannshoch geschichtet, nie haben die Männer vom Werkhof mehr zu tun.

110 Tonnen Papier und Karton waren es im Januar letzten Jahres; im April beispielsweise waren es nur gerade 63. Drei Equipen a drei Mann sind an diesem Mittwoch im Raum Aarau Nord unterwegs, die Tour startet um 7 Uhr und dauert bis zum Eindunkeln.

Der viele Karton ist schuld, der viele offene Karton. «Wir müssen viel mehr pressen, wenn der Karton nicht gebündelt wird», sagt Böniger. Das kostet Zeit. Und Corona hat den Kartonanteil deutlich anschwellen lassen, Onlineshopping lässt grüssen.

«Ich brauche jedenfalls kein Fitnesstraining»

Papiersammeln ist Knochenarbeit. Die Tonnen wuchten sich nicht von alleine in den Güselwagen und regnet es in der Nacht so wie in der auf Mittwoch und stellen die Anwohner die Bündel verbotenerweise bereits am Vorabend an den Strassenrand, dann sind es locker noch ein paar hundert Kilogramm mehr.

«Ich brauche jedenfalls kein Fitnesstraining», sagt Kenan Nuhija und packt die nächste Schachtel, während sein Kollege Gerry Teklay Bündel um Bündel abgelaufene Reisekataloge in den Schlund des Güselwagens schmeisst. Was dort zusammenkommt beziehungsweise was sich an Verstecktem offenbart, wenn die Schnüre reissen, Säcke platzen und Kartonschachteln auskippen, ist nun ja spannend. Diplome, handgeschriebene Briefe, Bankauszüge, Sexheftli, da kommt einiges zusammen.

Chauffeur ist Konrad Böniger hat eine Engelsgeduld (fürs Bild ohne Maske). Katja Schlegel / Aargauer Zeitung

Wer Abfall einsammelt, lernt die Leute kennen. «Abfall verrät viel über die Verursacher», sagt Böniger. Da reicht schon ein Blick auf das bereitgestellte Gut – und das Bild im Kopf ist gemacht: Da das akkurat geschnürte Bündeli, die Zeitungen Kante auf Kante, den Stapel mit einem Plastiksack vor allfälligem Regen geschützt – dort die zerknautschte Kartonschachtel, vollgestopft mit Eierkartons, Kinderzeichnungen, Werbeprospekten; die Bilder sind gemacht.

Aber von den drei Männern verschwendet keiner seine Zeit mit dem langen Betrachten des Abfalls. Schätze suchen tut keiner, manchmal will es höchstens der Zufall, dass ihnen mal was in die Hände fällt. Er habe mal vor Jahren eine absichtlich entsorgte Uhr gefunden, sagt Böniger, die trage er noch heute gern.

Getrennte Sammlung wäre sinnvoll

Nach knapp drei Stunden ist der Schlund gestopft. Der Wagen fährt nach Buchs in die Transport AG Aarau, hier wird abgeladen. 8,35 Tonnen Papier und Karton schlittern auf den Haufen wild durcheinander.

Getrennt werden die beiden Stoffe in Utzenstorf im Emmental, das Papier kommt nach Perlen in die Papierfabrik, der Karton in die Model Paper in Niedergösgen. «Beide Stoffe sind auf dem Markt sehr gefragt und lassen sich gut verkaufen», sagt Regina Wenk, Leiterin des Werkhofs Aarau.

Diese beiden brauchen kein Training: Gerry Teklay (links) und Kenan Nuhija heben bei einer Papier-Tour Tonne um Tonne in den Wagen. Katja Schlegel / Aargauer Zeitung

Und das, obwohl viel Arbeit dahintersteckt, jedes Stück muss von Hand sortiert werden. Natürlich wäre eine getrennte Sammlung sinnvoll und prüfenswert. Die Umsetzung wird aber eine Herausforderung.

Gross ist allein schon der Anteil derer, die ihr Papier nicht mehr bündeln, sondern in einem «Papier»-Sack an den Strassenrand stellen. Und da fängt’s schon an: «Der Papiersack gehört in die Kartonsammlung», sagt Wenk. Ganz zu schweigen von denen, die unter Papier und Karton noch Hausrat verstecken.

Giftige Blicke ignoriert er geflissentlich

Wer einen Güselwagen fährt, braucht vieles. Augenmass, Konzentrationsfähigkeit, aber vor allem Gelassenheit. Ja, der Wagen ist gross, ja, er fährt maximal 30 Stundenkilometer, wenn einer hinten auf dem Trittbrett steht, und ja, er muss alle paar Meter stehen bleiben. Auch so, dass er die Strasse verstopft.

Da kennt Böniger auch kein Pardon. «Wir sind ein Team, wir drei. Und ich schaue, dass die beiden Belader so wenig Weg wie möglich zurücklegen müssen.» Die giftigen Blicke der Velo- oder Autofahrer ignoriert er geflissentlich, «so etwas darf man nicht allzu ernst nehmen», sagt er nur. Und sowieso sei ja das die Minderheit der Leute, die so reagiere. «Allen anderen ist bewusst, dass wir hier nur unsere Arbeit tun.»

