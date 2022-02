Aarau Was bedeuten die Liquiditätsprobleme der Alpiq für die Aarauer Steuerzahlenden? SVP-Einwohnerrat will das genau wissen Weil die Energieversorgerin Eniwa, deren Hauptaktionärin die Stadt ist, ihrerseits Aktien der mit Liquiditätsproblemen kämpfenden Alpiq hat, befürchtet Einwohnerrat Max Suter gröbere Einbussen für die Aarauer Stadtkasse. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 03.02.2022, 17.05 Uhr

Die Eniwa hält ungefähr zwei Prozent der Alpiq-Aktien. Urs Helbling

«Aarau blutet für das Ausland», schreibt Max Suter, SVP-Einwohnerrat und als früherer Polizei-Mediensprecher nicht um ein knackiges Zitat verlegen. Er spricht die Tatsache an, dass die Energieversorgerin Eniwa (zu 95 im Besitz der Stadt) ihrerseits rund zwei Prozent der Alpiq-Aktien hält. Von jenem Stromkonzern also, der kurz vor Weihnachten den Staat um eine Finanzspritze bitten musste. Nötig geworden war das, weil die Strommärkte verrückt spielten – die Strompreise hatten sich innert weniger Monate verdreifacht. Das führt dazu, dass die Stromkonzerne an der Börse mehr Sicherheiten hinterlegen müssen; also mehr liquide Mittel benötigten, um ihre Verkäufe abzusichern. Und die Mittel fehlten der Alpiq – da ist sie bei weitem nicht der einzige Stromkonzern. Deshalb die mittlerweile zurückgezogene Anfrage für eine Finanzspritze vom Bund. Eingesprungen sind aber letztlich unter anderem die Aktionäre, die vorübergehend rund 223 Millionen Franken eingeschossen haben.

«Die Stadt Aarau muss finanziell hohe Risiken eingehen, weil die Alpiq eine offensive Spekulationsstrategie an den internationalen Energiemärkten fährt», schreibt nun Max Suter in seiner Anfrage. «Es ist davon auszugehen, dass die Eniwa (und damit Aarau) sich jetzt mit etwa fünf Millionen Franken am Aktionärskredit beteiligen musste. Sie wird damit noch mehr Teil der Spekulationen.» Es sei ausserdem davon auszugehen, so Suter, dass die Alpiq die Zahlung von Dividenden erneut aussetzen müsse, «was sich auf die Eniwa-Dividende und damit die Ausschüttung an die Stadt negativ auswirkt».

2021 konnte die Eniwa erstmals seit einigen Jahren wieder von einer Dividendenausschüttung der Alpiq profitieren, was massgeblich zum im September vermeldeten «äusserst erfolgreichen Halbjahr» beigetragen hatte. Aarau sei also von den Verwerfungen am Strommarkt und den daraus resultierenden Liquiditätsproblemen der Alpiq «ganz direkt betroffen», schreibt Max Suter, der damit rechnet, dass der Stadt dadurch «gegen eine Million Franken» entgeht, was «einem guten Steuerfussprozent entspreche». «Gefährdet das die in Aussicht gestellte Steuerfussreduktion?», will Suter vom Stadtrat wissen.

Auch fragt der SVP-Einwohnerrat, wie hoch der aktuelle Aktienanteil der Eniwa an der Alpiq ganz konkret ist und wann ein Ausstieg möglich wäre (Eniwa ist bei Alpiq Teil des «Konsortiums Schweizer Minderheitsaktionäre», zusammen mit EBM, EBL, Aziende Industriali di Lugano, IBB, Regio Energie Solothurn und WWZ AG). Die Beteiligung an der Alpiq habe für Eniwa «keine strategische Bedeutung mehr», so Suter weiter – ob der Stadtrat über seine Vertreter im Eniwa-Verwaltungsrat (Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker ist dort Vize, Vizestadtpräsident Werner Schib normales Verwaltungsratsmitglied) bereit wäre, auf einen Ausstieg aus dem Engagement hinzuwirken?

Auch fragt er, ob die Beteiligung am Hilfspaket, das die Aktionäre der Alpiq geschnürt hatten, freiwillig war oder ob die Eniwa keine Wahl hatte. «Ist es richtig, dass sich die Eniwa am bisherigen 223-Millionen-Hilfspaket der Alpiq-Aktionäre mit rund fünf Millionen Franken beteiligen musste? Und dass im Rahmen der zur Diskussion stehenden Aufstockung auf 300 Millionen Franken eine weitere Million Franken fällig würde?»

Alpiq selber schrieb am 19. Januar, sie verfüge «über ein stabiles operatives Geschäft mit einer guten Profitabilität» und erwarte für das Geschäftsjahr 2021 «weiterhin ein positives operatives Ergebnis vor Sondereinflüssen unter Vorjahr».

