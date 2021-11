Aarau Warum sich Suzanne Marclay-Merz (FDP) das Kultur- und Sport-Ressort schnappt und die SP die Polizei übernehmen muss Die bisherige Sicherheitsvorsteherin im Stadtrat, Suzanne Marclay (FDP), erhebt Anspruch auf das Ressort Kultur und Sport. Der neu gewählten Silvia Dell'Aquila (SP), die von ihrer Partei eigentlich mit Blick auf dieses Ressort nominiert worden war, bleibt nur Marclays Ressort öffentliche Sicherheit, Anlagen und Entsorgung.

Nadja Rohner Jetzt kommentieren 04.11.2021, 18.29 Uhr

16. September 2021

Stadträtin Suzanne Marclay-Merz über Littering/Nachtruhestörungen.

Gemunkelt hatte man es schon. Nun ist es Tatsache: Die neu gewählte SP-Stadträtin Silvia Dell’Aquila erhält nicht das Ressort ihres abtretenden Parteikollegen Daniel Siegenthaler, Kultur und Sport. Dieses geht an die freisinnige Suzanne Marclay-Merz, die als Amtsältere gegenüber Dell’Aquila das «Vorkaufsrecht» hatte. Weil alle anderen bisherigen Stadtratsmitglieder ihre Bereiche behalten, bleibt für die Neue nur Marclays bisheriges Ressort: öffentliche Sicherheit, öffentliche Anlagen und Entsorgung. Also Werkhof, Friedhof, Polizei, Feuerwehr, und so weiter.

Silvia Dell’Aquila möchte die Rochade nicht weiter kommentieren. Auf Anfrage der AZ sagt die Soziologin nur:

«Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Abteilungen, Sektionen und den Mitarbeitenden des mir zugeteilten Ressorts.»

Suzanne Marclay beteuert, dass sie sich bis zu den Wahlen über die künftige Ressortverteilung nicht viele Gedanken gemacht habe. «Man wusste ja nicht, wie sich der Stadtrat zusammensetzen würde und welche Veränderungen sich in den übrigen Ressorts ergeben.»

Aus ihrer Sicht sei der Zeitpunkt für einen Wechsel gut: «In den letzten vier Jahren konnten wir in meinem Ressort viele wichtige Projekte initiieren oder umsetzen. Zum Beispiel die Neuorganisation der Abteilung Sicherheit, die Professionalisierung der Feuerwehr, den Bau der neuen Ofenlinie im Krematorium Rosengarten oder der Integration der Abteilung Stadtgrün in den Werkhof. Ich übergebe ein gut aufgestelltes Ressort.»

Aber es ist nicht alles gelungen. «Ich bedauere, dass es nicht wie geplant möglich war, die Zivilschutzorganisation in die städtische Abteilung Sicherheit zu integrieren. Dazu hätten alle beteiligten Gemeinden Ja sagen müssen, was aber nicht gelungen ist.» Im Bereich Stadtpolizei, wo in den letzten zwei Jahren vor allem Littering und Ruhestörungen in der Öffentlichkeit thematisiert wurden, ist die Juristin jedoch überzeugt: «Wir sind gut unterwegs. Im Vergleich mit anderen Städten weichen wir nicht negativ ab, alle haben mit Littering- und Lärmproblemen zu kämpfen. Wir bleiben dran und werden auch künftig gezielt und konsequent dagegen vorgehen.»

Neue Kultur- und Sportministerin sieht Synergien mit Grossratsamt

Marclay sagt, als Mitglied der grossrätlichen Kommission «Bildung, Kultur und Sport» sowie Zuständige für dieses Ressort innerhalb der FDP-Grossratsfraktion könne sie wertvolle Synergien nutzen. In ihrem neuen Aufgabenbereich innerhalb der Stadt stehen Grossprojekte an. Der Stadionneubau. Die Neuplanung der Sportanlage Winkel in Rohr, die im Einwohnerrat auch aufgrund der Widerstände im Quartier schon mehrfach gescheitert ist. Der Bau einer neuen Sportanlage in der Obermatte. Und im Bereich Kultur: der Kiff-Neubau, der um die 20 Millionen Franken kosten und zum Teil von der Stadt finanziert wird – sofern das Volk den Kredit bewilligt.

Gerade da sieht Marclay einen Vorteil darin, dass sie als Bürgerliche nun Ressortchefin wird – das steigere die Mehrheitsfähigkeit:

«Ich sehe es als eine Stärke, dass ich Anspruchsgruppen, die im Grundsatz kritisch sind gegenüber Ausgaben im Kulturbereich, überzeugen und begeistern kann.»

Sport betreibt die künftige Sportministerin aktuell «nicht mehr viel», von Spaziergängen mit dem Hund abgesehen. «Meine Familie ist aber sehr sportbegeistert, deshalb sind wir oft am Match im Brügglifeld und an sonstigen Sportveranstaltungen anzutreffen.»

Dell’Aquilas Nähe zur Kultur war ein Nominationsgrund

Die SP muss sich nun damit abfinden, eines der prestigeträchtigen Ressorts verloren zu haben. Das tut besonders auch deshalb weh, weil Silvia Dell’Aquila als besonders kulturaffin gilt. Das war mit ein Grund, wieso sie von der SP neben der Bisherigen Franziska Graf als Stadtratskandidatin nominiert worden war. Der frühere Einwohnerrat und Fraktionspräsident Oliver Bachmann war Dell’Aquila in der SP-internen Ausmarchung nur knapp unterlegen. «Die Findungsgruppe hat ihre Empfehlung zu Gunsten von Silvia insbesondere auf die Geschlechterfrage und ihre Nähe zur Kultur, das Ressort von Daniel Siegenthaler, gestützt», erklärte er hinterher.