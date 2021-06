Aarau: Warum machen nicht alle Kindergärten Mini-Maienzüge?

Aarau Warum finden nicht in allen Kindergärten Mini-Maienzügli statt? Schon zum zweiten Mal muss das Highlight im Aaraue Schulkalender abgesagt werden. Die Schulen haben ein Alternativprogramm organisiert. Doch das ist nicht überall gleich – was viele Eltern nicht verstehen. Katja Schlegel 26.06.2021, 05.00 Uhr

2020 gab es Mini-Maienzügli in einzelnen Quartieren. Besser als gar nichts war das allemal. Britta Gut

Diese Woche haben die Schulstandorte die jeweiligen Programme für die Feier am Maienzugmorgen verschickt. Ein festlicher Morgen soll es werden, der Höhepunkt zum Abschluss des Schuljahres. Start ist um 9.45 Uhr, es gibt gemeinsame Znüni und Unterhaltungsprogramme mit Bands, Comedy und weiteren Attraktionen, gefolgt von Ansprachen der Schulleiter. Zum Schluss singen alle gemeinsam den «Aarauer Stadtsong». Um 11.45 Uhr werden die Kinder in die Sommerferien verabschiedet.

Doch ein Programmpunkt sorgt für Stirnrunzeln: An einigen Standorten finden Mini-Umzüge für Kindergärtler statt. An andern nicht.

Maienzugkommission hatte die Quartierumzüge empfohlen

Für die jüngsten Schulpflichtigen ist die zweite Absage des offiziellen Maienzugsprogramms besonders bitter: Für sie ist es der zweite beziehungsweise erste Maienzug, an dem sie hätten aktiv teilnehmen können – und schon wieder ist er abgesagt. Viele haben es kaum erwarten können, blumenbekränzt durch die beflaggten und menschenvollen Strassen zu marschieren und im Telliring zu tanzen. So, wie die grossen Geschwister oder die Nachbarskinder auch. Die Enttäuschung war letztes Jahr schon gross und ist es dieses Jahr erst recht. Ein kleiner Umzug durchs Quartier vor der gemeinsamen Feier im Schulhaus wäre deshalb kein Ersatz, aber doch immerhin ein Trostpflaster – für die Kinder wie für die Eltern. Entsprechend hatte es auch die Maienzugkommission empfohlen.

Doch der Empfehlung kommen nicht alle Kindergärten nach. Eine Ungerechtigkeit, die viele Eltern nicht nachvollziehen können. Insbesondere, weil sich der Aufwand im Rahmen hält: Viele Kinder kommen sowieso in maienzüglicher Aufmachung, sie müssten einzig etwas früher beim Kindergarten eintreffen.

Lenzburg und Zofingen sind aktiver

Auf die Frage, ob es nicht möglich gewesen wäre, die Umzugsfrage auf Stadtgebiet einheitlich zu regeln im Sinne von «alle oder keiner» antwortet Gesamtschulleiter Remi Bürgi: «Die Schulkultur wird an den verschiedenen Schulstandorten ganz bewusst unterschiedlich gestaltet, um den sehr unterschiedlichen Voraussetzungen der Schulen gerecht zu werden. An den Schulstandorten, wo kein ‹Mini-Umzug› geplant ist, werden die Kinder das Schuljahr in einer alternativen, aber ganz bestimmt festlichen Form abschliessen.» Es bleibt nun wohl an den Eltern, den Kindern einen kleinen Umzug zu organisieren. Da tut einem der Blick in die Nachbarstadt Zofingen schon etwas weh, wo die Stadt als Alternativprogramm für das abgesagte Fest eine ganze «Kinderfestwoche» auf die Beine gestellt hat. Ähnliches gilt für Lenzburg.