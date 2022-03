Ein schöner Kopfsalat freut nun auch Aarauer Bücherwürmer

Aarau Warum ein schöner Kopfsalat nun auch die Aarauer Bücherwürmer freut Die Stadtbibliothek eröffnet Mitte März eine Saatgutbibliothek. Ein unentgeltliches Tauschsystem, bei dem alle Samen bringen und mitnehmen können. Katja Schlegel 03.03.2022, 05.00 Uhr

Am 17. März eröffnet die Stadtbibliothek Aarau ihre Saatgutbibliothek. Zvg

Ausleihen und zurückbringen, das ist das System Bibliothek. Die Stadtbibliothek Aarau aber erweitert das Angebot nun auf Verschenken und Behalten, zumindest für ein kleines Spektrum: Am 17. März eröffnet sie nämlich eine Saatgutbibliothek. Im Untergeschoss bei den Gartenbüchern werden die in Tüten abgefüllten Samen in alten Karteikasten aufgestellt.