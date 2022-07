Aarau Wahlplakate in der Altstadt, Graben, Igelweid oder Kasinopark künftig verboten Der Stadtrat will die politische Plakatierung auf öffentlichem Grund reglementieren – und lässt dabei gar ein altes Postulat von Ivica Petrušić wieder aufleben. Daniel Vizentini 12.07.2022, 05.00 Uhr

Wahlplakate wären zum Beispiel beim Aarauer Kasinopark künftig nicht mehr zulässig. Pascal Meier (18.9.2016)

Andere Gemeinden im Kanton Aargau kennen teils strenge Vorschriften für das Anbringen von Abstimmungs- und Wahlplakaten. In Aarau gab es bisher aber keine kommunale Regelung dazu. Dies soll sich nun ändern: Der Stadtrat will dafür das bestehende Reglement über die Nutzung des öffentlichen Grundes mit Normen betreffend Plakatierung ergänzen.

Gerade Wahlen und Abstimmungen standen bisher in einem gewissen Graubereich: Theoretisch wären Plakate stets bewilligungspflichtig, doch der Kanton betrachtete solche politische Werbung jeweils als bewilligungsfreie Ausnahmen. Im neuen städtischen Reglement nun soll diese Ausnahme formell korrekt festgemacht werden: Wahl- und Abstimmungsplakate sollen ohne Bewilligung auf öffentlichem Grund aufgestellt werden dürfen, solange sie zeitliche Vorgaben und Anforderungen betreffend Verkehrssicherheit einhalten.

Ausserhalb der erweiterten Altstadt bleibt das Plakatieren kein Problem, vor allen in den eigens dafür bereitgestelten Stellen. Katja Schlegel

Doch nicht nur: Der Stadtrat geht in seiner Regelung ein paar Schritte weiter und verbietet etwa die Plakatierung an Bäumen und an einigen Stellen der sogenannt «erweiterten Altstadt». Heisst: Wahlplakate werden künftig nicht mehr aufgestellt werden dürfen in allen Altstadtgassen sowie der Hinteren Vorstadt, dem Schlossplatz, dem Graben, Kasinopark und sogar an der Igelweid. An diesen Stellen «wirken Wahlplakate regelmässig als Hindernis», heisst es in der Botschaft beigefügten Erläuterungsbericht.

Klares Verbot von diskriminierenden Plakaten

Ein weiteres Aarauer Novum ist das festgemachte Verbot von Plakaten mit sogenannt rechtswidrigem Inhalt, namentlich alles, was unlauter, sittenwidrig, persönlichkeitsverletzend, diskriminierend, rassistisch oder sexistisch ist. «Die Überprüfung erfolgt aufgrund eigener Wahrnehmung der zuständigen Stellen oder auf Beschwerde hin», heisst es im Bericht.

Dieses Vorhaben geht zurück auf ein etwa vor zehn Jahren eingereichtes Postulat vom damaligen SP-Einwohnerrat Ivica Petrušić, entstanden wegen der SVP-Plakate zur Minarettinitiative.

Im Oktober 2009 hingen solche Plakate in der ganzen Schweiz. Steffen Schmidt / Keystone

Der Einwohnerrat wird sich nun mit der vorgeschlagenen Reglementergänzung befassen. An der Vernehmlassung dazu im letzten Frühling haben alle Parteien ausser der SVP dem Vorschlag des Stadtrats im Wesentlichen zugestimmt und Anpassungen vorgeschlagen. Die allermeisten wurden vom Stadtrat umgesetzt.