Aarau: Stadtrat gegen Modul-Pflastersteine in Vorderer Vorstadt

Aarau Vordere Vorstadt: Modul-Pflastersteine kommen für Stadtrat nicht in Frage In einer Motion hatte Einwohnerrat Pascal Benz (FDP) um die Prüfung modularer Betonfertigteile als mögliche Pflasterung verkehrsbelasteter Altstadtstrassen gebeten. Neun Monate später sagt nun der Stadtrat: Auf das Anliegen wird gar nicht erst eingegangen. Daniel Vizentini 19.11.2022, 05.00 Uhr

Der Strassenbelag der Vorderen Vorstadt in Aarau hat auch schon bessere Zeiten erlebt. Nadja Rohner

Pascal Benz (43, FDP) gehörte zu den aktivsten Aarauer Einwohnerräten. Seit 2016 forderte er zum Beispiel ein Netz von Ladestationen für Elektroautos, ein Programm für Baumgöttis und Park-Paten, digitale Werbe-Leuchtsäulen oder Club-Öffnungszeiten bis 6 Uhr. Dieses Jahr reichte er Anfragen ein für mobile Bio-Toiletten, Strategien gegen Cyberattacken in der Verwaltung, Abfallcontainer in den Quartieren oder Sonnensegel in der Altstadt.

Dem Einwohnerrat gehört Pascal Benz seit letztem Sommer nicht mehr an. Seinem Rücktritt ist die erste Frauenmehrheit in der Geschichte des Aarauer Stadtparlaments zu verdanken: Seit Nachfolgerin Gabriela Werder Ende September in Pflicht genommen wurde, steht es dort 26 Frauen zu 24 Männern.

Er suchte nach einer Kompromisslösung für die Vordere Vorstadt

Mindestens eine Motion von Pascal Benz war aber noch pendent: Ende Februar reichte er den Vorstoss für «Modulare Pflasterung» ein. Er wollte den Stadtrat beauftragen, zusammen mit dem Heimatschutz «neuartige technische Lösungen für verkehrsbelastete, gepflasterte Altstadtbereiche zu evaluieren», die «sowohl den verkehrstechnischen, finanziellen als auch ortsbildschützerischen Ansprüchen genügen könnten».

Pascal Benz, ehemaliger Einwohnerrat Aaraus. zvg

Kernidee war eine Art Kompromiss zwischen Verkehrsbelastung, Kosten und Denkmalschutz. Denn – und darauf zielte die Motion ab – die Stadt will den Strassenbelag der Vorderen Vorstand schon seit langem sanieren, kann es aber nicht tun, weil eine Beschwerde gegen den Ersatz der heutigen Pflastersteine durch Asphalt das Vorhaben blockiert.

Die Lösung, die Pascal Benz vorschlug, sah «modulare Betonfertigteile in Segmentbogenform» vor. Diese sehen offenbar aus wie übliche Pflastersteine, werden aber nicht einzeln, sondern als zusammenhängender Block eingebaut.

Deutsche Gemeinden und Städte, die auf diese setzen, berichten teils von guten Erfahrungen damit. In Mannheim aber seien die Strassenabschnitte, auf denen Busse verkehren, wegen der Belastung absichtlich nicht damit ausgestattet worden.

Er hätte statt einer Motion ein Postulat einreichen müssen

So oder so aber entschied der Stadtrat, gar nicht auf die Motion von Pascal Benz einzutreten, wie er – neun Monate später – diese Woche in seiner Botschaft darlegte. Das Anliegen sei nämlich gar nicht motionsfähig. «Evaluation der Ausgestaltung und Materialisierung von Strassenoberflächen liegt in der Kompetenz des Stadtrats», heisst es dort. Pascal Benz hätte seine Idee als Postulat und nicht als Motion einreichen müssen.

Dennoch würdigte der Stadtrat das Anliegen des ehemaligen Einwohnerrats inhaltlich mit einer Stellungnahme: «Unabhängig von der Motionsfähigkeit» seien modulare Betonfertigteile aus Sicht des Stadtrats keine Alternative zu konventionell hergestellten Oberflächen in Natursteinpflaster oder mit Asphalt, heisst es dort.

Insbesondere aus Sicht des Betriebs und Unterhalts sei es problematisch. Künftige Strassenaufbrüche könnten nur mit herkömmlichem Asphalt oder Natursteinpflaster geschlossen werden. «Es ist keinem Versorgungsträger zuzumuten, für ein einzelnes Kopfloch oder einen Graben von wenigen Quadratmetern neue Betonmodule zu organisieren», schreibt der Stadtrat. Die Strasse würde so nach und nach zu einem Flickenteppich.