Aarau Von Oberentfelden auf die internationale Bühne: «Ich will die Leute mit meiner Musik nicht belehren» Der Aarauer Daniele Alianello produziert unter dem Pseudonym Mondetto Musik für internationale Künstler. Bald folgt sein Debütalbum. Natasha Hähni 07.10.2021

Daniele Anianiello (26) wird nächstes Jahr unter dem Musiklabel Sony Music Schweiz sein Debütalbum veröffentlichen. Severin Bigler / © CH Media

Zwischen Schreinereien, Autohändlern und Kunststoffwerken hat sich Daniele Alianiello aka Mondetto seinen Traum vom eigenen Studio verwirklicht. Hier im Industriegebiet Oberentfelden produziert er Musik, die weit über seine vier Wände hinaus Wellen schlägt. Schweizer Rap-Grössen wie Mimiks und und LCone vertrauen schon lange auf das Können des Aargauers.

Etwa mit «Plan B» von Sinan-G und PA Sports oder «Caje» von Calo&Bato haben es Songs des Producers und Rappers auch schon auf internationale Bühnen geschafft. Von ihm produzierte Songs erreichen regelmässig über eine Million Streams auf Spotify. Alleine auf die Streamingplattformen wolle er aber nicht setzen, schliesslich sei der finanzielle Reiz bescheiden.

Einen strukturierten Tagesablauf braucht er nicht

Wie viele Streams ein Song generieren wird, könne man kaum abschätzen. «Das ist die Magie des Ganzen», sagt der 26-Jährige in seinem Studio. Gleich beim Eingang steht ein kleiner Red-Bull-Kühlschrank. Die Stimmung in seinem Studio sei immer sehr unkompliziert und kollegial. Das gilt auch für die Arbeitszeiten: «Es gibt Sessions, die dauern bis zwei Uhr morgens.» Deshalb sei ein Tagesrhythmus bei ihm auch praktisch inexistent. «Es ist schon vorgekommen, dass ich mitten in der Nacht joggen ging», sagt er.

Bis tief in die Nacht arbeiten, für Mondetto ist das kein Problem: «Freizeit ist bei mir nicht zu fixen Zeiten, die nehme ich mit einfach, wenn's passt.» Zvg / zvg

Die unregelmässigen Arbeitszeiten machen dem jüngsten von drei Brüdern aber nichts aus. Schliesslich wusste er schon Lange, dass er mal Musik machen will: «Zuhause hatten wir ein Klavier, auf dem ich immer herumgeklimpert habe.» Später habe ihm sein Vater ein Keyboard gekauft. «Weil da Töne drauf waren.» Als diese nicht mehr reichten, fing er an, sich Musikprogramme beizubringen – mit Erfolg.

Nicht nur seine Beats, sondern auch seine Solo-Produktionen kommen gut an. Sie werden zum Teil schon über eine halbe Million Mal gestreamt. Darunter auch der Remix seines Liedes «Autopilot» mit dem deutschen Rapper «Jiggo». Der Song eröffnete dem in Lenzburg aufgewachsenen Mondetto die Türen in die grossen Ligen des Deutschraps. Und das, obwohl er ausschliesslich auf Dialekt rappt. «Ich will die Leute mit meiner Musik nicht belehren, das können andere besser. Meine Lieder sollen entspannen», so der Künstler. Das funktioniere auch gut ohne dass man jedes Wort versteht.

Zudem: «Die Urheberrechtsauszahlungen in Deutschland sind durch die Grösse des Marktes lukrativer als in der Schweiz.» Seine Strategie verhilft Mondetto seit der Veröffentlichung seines ersten Liedes zu stetigem Erfolg. Der blieb nicht unbemerkt. Sein neues Album, das er auf Mitte nächstes Jahr plant, wird von Sony Music Schweiz vertrieben.

Auf dem Weg nach oben nimmt er Newcomer mit

«Meinen ersten Hit hatte ich 2017», erinnert er sich, während er in seinem Sessel sitzt. Hinter ihm befindet sich sein Schreibtisch, ein Standmikrofon und eine Menge akustische Dämmung. Eingezogen ist er hier erst Ende 2020. «Bis vor einem Jahr habe ich noch als Technischer Kaufmann in Aarau gearbeitet.» Mittlerweile kann Mondetto von der Musik leben und sogar aussuchen, mit wem er zusammenarbeiten will. Im Moment seien das zwischen 15 und 20 Musiker. Wobei nicht jeder Job eine Songproduktion von A bis Z sei. «Manchmal will jemand nur aufnehmen und woanders mischen oder umgekehrt.» Zu den regelmässigen Kunden kommen dem Sportliebhaber zufolge rund zwei Artists pro Woche.

«So bleibe ich am Zahn der Zeit und wer weiss, vielleicht ist einer von ihnen morgen berühmt und ich war vor Anfang an dabei.»

Die Bandbreite ist riesig: «Zum Teil mache ich reine Trap-Produktionen am einen und Rock-Songs am anderen Tag.» Man dürfe nie alles auf eine Karte setzen. Darum arbeitet Mondetto auch nicht nur für gestandene Artists. Mit der deutschen Sängerin Xiara oder dem Zürcher Rapper Skilaz produziert der Aargauer auch Musik für Newcomer. «So bleibe ich am Zahn der Zeit und wer weiss, vielleicht ist einer von ihnen morgen berühmt und ich war vor Anfang an dabei.»

