Aarau: So wird der Rüeblimärt 2022 mit neuer Crew

Aarau Von Null auf Rüeblimärt in knapp zwei Monaten: Diese Crew rettet den Traditionsanlass Eine Absage des Rüeblimärts, wie vom ursprünglichen Organisator entschieden, kam für eine Gruppe Rüeblimärt-Fans nicht in Frage. Sie arbeiten nun auf Hochtouren – und präsentieren erste Neuerungen. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 28.09.2022, 18.14 Uhr

Ein Teil des Vorstands des Vereins Rüeblimärt Aarau: Maria Kuhn, Marc Jaisli, Danièle Turkier, Ursula Keller, Christoph Urech (v.l.). Dass sie fast alle Rüeblifarben tragen, sei Zufall. Nadja Rohner

Es ist schon ein bisschen wahnwitzig, innert knapp zwei Monaten einen Event organisieren zu wollen, der mehrere zehntausend Besucherinnen und Besucher aus dem ganzen Land und darüber hinaus anlockt. Doch genau das hat der neu gegründete Verein Rüeblimärt Aarau im Sinn – und ist sehr zuversichtlich. «Wir freuen uns riesig», sagt etwa Danièle Turkier, Geschäftsführerin von Aarau Standortmarketing und Beisitzerin im Verein. Dabei haben sich die Beteiligten vor drei Wochen teils noch gar nicht gekannt.

Impressionen vom Rüeblimärt 2019. Sandra Ardizzone

Rückblick: Anfang September hatte der Verein Aargauer Rüeblimärt – nicht verwechseln –, der den Anlass seit vielen Jahren durchgeführt hatte, an seiner Generalversammlung überraschend bekanntgegeben, dass 2022 kein Markt stattfinden wird. Dieses Mal nicht wegen Corona. Auf Anfrage der AZ hatte der Vereinspräsident unter anderem die Fluchtwegvorschriften, neue Kandelaber am Graben und das Mehrwegbecherkonzept als Grund angeführt.

Noch in der Nacht der GV wurde der Grundstein für den neuen Verein gelegt, weil Danièle Turkier und Bäcker Marc Jaisli fanden, Aarau ohne Rüeblimärt am 2. November, das sei «keine Option», so Turkier. Schon gar nicht im 40. Jahr seines Bestehens. Sie mussten nicht lange suchen, um Gleichgesinnte zu finden, denen der Markt am Herzen liegt. Der Vorstand des neuen Vereins besteht nun aus dem Co-Präsidium Christoph Urech und Ursula Keller, den Kassierinnen Sabine von Känel und Susanne Klemenz sowie den Beisitzenden Jaisli, Turkier, Maria Kuhn, Andres Brändli und Ruedi Käser.

Klemenz und Kuhn sind selber Marktfahrerinnen, alle anderen «begeisterte Rüeblimärt-Besucher», wie es Ursula Keller ausdrückt. Die Marketingspezialistin hat beim samstäglichen Markteinkauf erfahren, dass der Rüeblimärt auf der Kippe stand, und sofort ihre Hilfe angeboten. «Vier Tage später war ich schon in der Whatsapp-Gruppe des Vorstands», erinnert sie sich lachend.

Seither klingelt ihr Telefon zu allen möglichen und unmöglichen Zeiten. In drei Landessprachen melden sich Interessenten für einen Stand bei ihr. Innert zwei Wochen sind schon 80 Standbetreiber zusammengekommen. Bis Ende Woche können sich noch weitere melden. 140 hätten Platz.

Es zeichnet sich also ein etwas kleinerer Rüeblimärt ab als sonst, aber der Vorstand ist sich einig, dass Qualität vor Quantität geht. Eine Deko-Crew wird dafür sorgen, dass der Markt «themengerecht» aussieht – Rüebli also, es sollen aber auch Deko-Elemente vorkommen, die zu anderen wichtigen Traditionen der Stadt gehören. Bachfischetlaternen zum Beispiel. «Wir möchten ausserdem bei den Ladenbetreibern in der Innenstadt beliebt machen, dass sie entsprechende Dekorationen anbringen, um auch ausserhalb des Markts eine tolle Atmosphäre zu schaffen», so Ursula Keller.

Christoph Urech ist der Profi für die Logistik. Er organisiert bereits die Infrastruktur fürs «Maienzug Zelt», aktuell gerade für den MAG, fürs Musig i de Altstadt und neu auch für den Weihnachtsmarkt. «Es gibt aus baulicher Sicht sowie punkto Vorschriften keinen Grund, den Markt nicht durchzuführen», sagt er. «Die Fluchtwegbestimmungen waren schon immer so, man wendet sie nun einfach konsequent an. Auch die neuen Kandelaber stören nicht.» Und er windet auch der Stadt ein Chränzli:

«Man unterstützt uns sehr.»

Speziell ist, dass der neue Verein gar keinen Kontakt hat mit dem alten. Deshalb stehen keinerlei Planungsunterlagen oder Adressen zur Verfügung. «Wir haben nur den Namen, die starke Marke», so Keller. «Zum Glück melden sich die Ausstellenden gleich selber bei uns.» – «Sie sind hell begeistert, dass sie kommen dürfen», sagt auch Urech. Beiden ist es wichtig, zu betonen, in welch grosse Fusstapfen sie treten. «Unsere Vorgänger haben das fast 40 Jahre lang mit viel Liebe und Engagement gemacht», so Christoph Urech. Und Ursula Keller schiebt nach:

«Wir übernehmen nicht, weil etwas nicht gut gewesen wäre an der alten Organisation, sondern schlicht, weil es sonst keinen Rüeblimärt geben würde.»

Unter dem neuen Verein wartet der Rüeblimärt mit einigen Neuerungen auf. Noch ist nicht alles spruchreif, manches bleibt auch geheim. «Ein paar Tage vor dem Markt gibt es eine leuchtende Überraschung», verrät Christoph Urech nur.

Sagen darf man schon, dass es neu Veloparkplätze beim Schlossplatz und Zwischen den Toren gibt. Im Schachen beim Schaustellerparkplatz, wo für den Rüeblimärt jeweils drei Dutzend Cars parkieren, dürfen dieses Jahr auch normale Autos abgestellt werden. Die Aussteller können zudem neu schon am Vortag mit dem Aufbau beginnen. «Das erleichtert die Arbeit und das Dekorieren enorm», weiss Maria Kuhn als langjährige Rüeblimärt-Standbetreiberin.

In der Markthalle führt Aarau Standortförderung einen Info- und Anlaufstand. Aber vor allem wird der «Schützen» da ein Restaurant betreiben. Und auf dem Kirchplatz wird die Gastrofirma Thommen ein gemütliches Chalet-Restaurant betreiben. Es wäre für den Weihnachtsmarkt sowieso vorgesehen gewesen, nun kommt es schon auf den Rüeblimärt und bleibt bis 23. Dezember. Das werde, so Keller, den Besucherstrom vom Graben her durch die Altstadt führen.

Für jene, denen der Rüeblimärt einfach immer einen Tick zu eng und zu überlaufen war, gibt es ebenfalls gute Nachrichten: Geplant ist – vorbehältlich der Genehmigung – eine Verschiebung der Stände an den äusseren Rand des Grabens. So bleibt dazwischen mehr Platz zum Flanieren. «Jetzt brauchen wir nur noch trockenes Wetter», so Christoph Urech.

Zur Website des Vereins gelangen Sie hier.

