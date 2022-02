Aarau: Dieser Coach bringt einem bei, wie man richtig geht

Aarau Von Einsiedeln nach Santiago de Compostela: Dieser Coach bringt einem bei, wie man richtig geht Hannes Leo Meier ist Lehrer, Theaterregisseur und -pädagoge. Daneben vermittelt er als Time-out- und Gehcoach, wie man richtig geht. Wieso ist das nötig? Florian Wicki Jetzt kommentieren 07.02.2022, 05.00 Uhr

Der Aarauer Lehrer, Regisseur und Geh-Coach Hannes Leo Meier will als Coach beibringen, wie man richtig geht. Florian Wicki

Seit Corona findet für viele Menschen ein Grossteil des alltäglichen Lebens drinnen statt. Sie arbeiten im Homeoffice statt im Büro, schauen sich zu Hause Filme an, statt ins Kino zu gehen, und auch der Restaurant- oder Barbesuch hat sich für viele Menschen an den Ess- oder Wohnzimmertisch verlagert.

Da erstaunt es nicht, zieht es immer mehr Menschen an die frische Luft, ob aus simpler Lust an der Natur, oder um abzuschalten, aufzutanken, oder um durchzuatmen. Ab und an suchen sie dabei Unterstützung. Dann wenden sie sich an Hannes Leo Meier, seines Zeichens Gehcoach und Time-out-Begleiter.

Will man Meier kennen lernen, ist die Chance gross, dass das bei einem Fussmarsch passiert. Zum Beispiel auf der Staffelegg, dem Pass, der Aarau mit dem Fricktal verbindet. Laut Meier kommt der Mensch zur Welt, um zu gehen: «Gehen ist eines der ersten Dinge, die ein Mensch nach der Geburt lernt.» Und im Gehen seien alle Hilfsmittel und Werkzeuge enthalten, die man im Leben brauche.

Meiers Faszination für das Gehen hat sich schon vor fast 40 Jahren entwickelt. Der frischgebackene Primarschullehrer mit Lehrerseminarabschluss hat gerade eine Schulklasse nach drei Jahren in die Oberstufe abgegeben, als sich in ihm eine Sorge breitmachte: «Ich fragte mich, ist das jetzt schon alles? Ich wollte auf keinen Fall einer dieser gemütlichen Lehrer werden, die bei jedem Jahrgang immer dieselben Arbeitsblätter wieder verwenden und auch sonst immer dasselbe tun.»

1800 Kilometer Fussmarsch in drei Monaten

Nach langem hin und her und einigem Zögern kündete er seine Stelle und sein WG-Zimmer, meldete sich bei der Gemeinde ab und machte sich auf die Socken. Meier fuhr nach Einsiedeln, und von da aus lief er in die weite Welt; genauer in den Süden, denn er entschloss sich, den Jakobsweg zu gehen. So lief er in drei Monaten die fast 1800 Kilometer von Einsiedeln nach Santiago de Compostela im Nordwesten Spaniens.

Das machen heute mehr und mehr Menschen, doch damals in den 80er-Jahren war das noch ein heikleres Unterfangen, wie Meier erklärt: «Ich hatte nicht den Mut, jemandem zu erzählen, was ich mache – damals gab es hierzulande noch keine solchen Wege oder Herbergen, mein Umfeld hätte mich nicht verstanden.»

Die Reise war beschwerlich, Meier hat alles sorgfältig in vielen Tagebüchern festgehalten, doch die grösste Herausforderung war die Suche nach sich selbst, wie er erklärt: «Ich wollte herausfinden, was von mir bleibt, wenn ich meinen Beruf, mein Umfeld, mein Zuhause und alles andere wegstreiche – um dann in dieser Reduktion zu erkennen, wer ich eigentlich bin.»

Für gegen 50 Theaterstücke verantwortlich gezeichnet

Nach seiner Wanderung blieb Meier erst eine Zeit im spanischen Finisterre, dann in Madrid, bevor es ihn nach Berlin und schliesslich wieder in die Schweiz verschlug, nun aber nach Zürich. Dort fand er seine zweite Leidenschaft, das Schauspiel. Nach einem Diplom in Theaterpädagogik an der damaligen Schauspielakademie Zürich folgten 20 Jahre als Theaterpädagoge, Regisseur, Autor und Schauspieler in der freien Theaterszene der Schweiz. In dieser Zeit inszenierte, schrieb oder produzierte Meier gegen fünfzig Stücke für oder mit Laien und Profischauspielern und gründete die Aarauer Theatergruppe Szenart.

Mit 50 Jahren passierte ihm dasselbe noch mal wie vor 30 Jahren – Meier brauchte einen erneuten Wechsel, wollte nicht hängen bleiben, suchte etwas Neues. Also nahm er sich eine Auszeit, doch eine andere als beim letzten Mal: «Ich wollte nicht wieder weggehen, sondern mich mit einem Moment beschäftigen, in dem ich weggegangen bin.» Also nahm er sich ein paar Monate Zeit, in denen er beinahe ausschliesslich versuchte, sich in sein 23-jähriges Ich zu versetzen, das den Jakobsweg lief und zwar ohne seine Tagebücher, nur aus den Erinnerungen. Meier: «Es war erstaunlich, wie fremd und wie weit weg ich von mir selber war, und doch ist enorm viel geblieben, auch wenn sich gewisse Erinnerungen über Zeit natürlich auch verändern.»

Daraus entstand die Idee, als Coach anderen Menschen dabei zu helfen, «aus der Kraft des Gehens sich selber zu entdecken», wie Meier erklärt. Und genau das macht er nun, als Coach. Ausserdem arbeitet er wieder als Primarschullehrer, jetzt im Teilzeitpensum.

Von Spaziergängen bis zum Outdoor-Camping

Sein Coaching dreht sich, wie der Name Gehcoach vermuten lässt, primär ums Gehen. Das Gehen als physischer Akt, alle Wahrnehmungen beim Gehen, das Interagieren beim und mit dem Gehen und weiter die philosophischen oder spirituellen Aspekte des Gehens. Denn im Gehen, so Meier, steckt das ganze Leben.

Meiers Coaching-Angebot reicht von «einfachen» Spaziergängen, während denen man sich unterhalten kann, wenn man will, über Wanderungen, bei denen man auf dem Zeichenblock Naturskizzen anfertigt, bis hin zu Abendessen und Übernachtungen in der freien Natur und noch vieles mehr, immer nach den Bedürfnissen der Klientschaft.

Im kommenden Jahr baut Meier sein Angebot weiter aus: «Es reizt mich, meine Leistungen nicht nur Privatpersonen, sondern auch Unternehmen anzubieten, wie zum Beispiel als Team-Building.» Klappt das, kann er sich gut vorstellen, sein Pensum an der Primarschule weiter zu reduzieren oder schlussendlich Vollzeit ins Coaching einzusteigen.

