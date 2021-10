Chris Derendinger tauft Single «Pumpin Low» im Flösserplatz

Aarau Von der Plattensammlung seines Vaters zum nächsten «grossen Ding» Mit seiner Band Paolafuerte tauft Musiker Chris Derendinger am 23. Oktober seine Single im Flösserplatz. Natasha Hähni Jetzt kommentieren 19.10.2021, 05.00 Uhr

«Ich kann auch mal zu Britney Spears abgehen, wenn ich in der Stimmung bin», sagt Chris Derendinger. Severin Bigler

«Pumpin Low» heisst das neueste Projekt von Singer-Songwriter Chris Derendinger und seiner Band Paolafuerte. Genau einen Monat nach der Veröffentlichung der Single will er diese im Aarauer Flösserplatz taufen. «Der Song setzt sich mit der Oberflächlichkeit auseinander, in der wir alle gefangen sind», sagt der 30-Jährige. Der Text sei immer mit etwas Ironie anzuschauen – auch Selbstironie. «Der ganze Wahn ums eigene Aussehen, das Protzige, ist meiner Meinung nach kompletter Müll, trotzdem ertappe ich mich dabei, wie ich mir überlege, was ich anziehen soll, um einen guten Eindruck zu machen», sagt Derendinger, während er in Trainerhosen und einem Hemd mit aufgedruckten Kamelen in seinem Studio sitzt.

Nicht nur optisch, sondern auch musikalisch hat der Kayak-Fan mit seiner neuen Single seine Nische gefunden: «Neo-Soul auf Mundart mit englischen Einflüssen und Bläser-Arrangements, die ich gut finde», das sei momentan sein Ding. Trotzdem dürfe die freche Punk-Attitude nie fehlen. Inspirieren lässt dich der Sänger von vielen Sachen. Die erste Inspiration sei aber «völlig klischeehaft, ich weiss», die Plattenkollektion seines Vaters gewesen.

Die Vorfreude allein inspiriert schon

«An der Plattentaufe werden wir auch gleich eine neue Single vorstellen», sagt der Musiker. Mit ihm auf der Bühne stehen werden Freunde und Verwandte wie Demian Coca (Keyboard) und David Krähenbühl (Schlagzeug). Zusammen formen sie die Band Paolafuerte. Der Bandname sei dabei völlig spontan entstanden: «Ich war im Tourbus irgendwo in der Slowakei, da ist er mir in den Sinn gekommen», so Derendinger. Spanisch spricht der Aarauer nicht.

Das Konzert wird das erste «grosse Ding» für die Band seit der Pandemie. Zuvor habe er lediglich ein paar Gartenkonzerte gespielt. «Ich habe es vermisst, dass mich die Leute bei einem Auftritt anstarren können und ich sehen kann, wie sie meine Musik berührt», sagt der Musiklehrer. Die Location spiele dabei nicht so eine grosse Rolle.

Nicht nur die Konzerte selber, sondern auch die Vorfreude auf diese seien es, die Derendinger wieder Kraft und Kreativität geben: «Es tut gut, sich wieder auf so etwas zu freuen.» In den letzten zwei Jahren habe er sich ab und zu gefragt, wofür er den überhaupt Musik mache, wenn er keine Konzerte spielen könne. «Lange wollte ich die Musik auch nicht publizieren», sagt er. Jetzt, wo die Interaktion mit anderen Musikerinnen und Musikern sowie mit den Fans wieder da sei, findet Derendinger auch immer wieder Inspiration. «Schon nur, wenn ich Leute sehe oder im Studio mit jemandem herumblödeln kann, tut das richtig gut», sagt er.

Von der Plattentaufe in die Albumproduktion

Nach der Plattentaufe gehe es gleich nahtlos weiter mit einem nächsten Werk: «Ich bin bereits wieder an der Vorproduktion meines nächsten Projekts. Das werde ich dann in Zürich aufnehmen.» Ob es ein Album oder eine EP mit drei bis fünf Liedern werde, kann Derendinger noch nicht sagen.

Wenn er gerade nicht im Studio oder auf der Bühne steht, sitzt er im Schulzimmer – als Musik- und Primarschullehrer. «Der Job ist super spannend. Es macht mir Spass, etwas weiterzugeben», sagt er. Trotzdem sei es manchmal schwierig, eine klare Trennung zu seiner Musik zu machen.

Als Ausgleich zur Musik und zum Beruf macht Derendinger, der in Oberentfelden aufgewachsen ist, gerne Sport. «Ich versuche, mich einigermassen regelmässig zu bewegen», sagt er. Unter anderem Kajak-Fahren und Langlauf habe er in letzter Zeit für sich entdeckt: «Manchmal muss man sich körperlich ausleben, damit der Kopf wieder frei ist.»