Aarau: Laurin Merz ist ein erfolgreicher Filmemacher

Aarau Von Aarau in die ganze Welt: Seine Hartnäckigkeit brachte Laurin Merz bis zum erfolgreichen Filmemacher In seiner Heimatstadt Aarau legte Laurin Merz den Grundstein für seine Karriere. Heute hat er eine eigene Produktionsfirma. Der Film über den Rapper und Bankräuber Besko, der in den Kosovo ausgeschafft wurde, läuft heute Donnerstag erstmals im Schweizer Fernsehen. Zara Zatti Jetzt kommentieren 10.02.2022, 05.00 Uhr

Erinnerungen aus Laos: Laurin Merz mit einer Box an Wildtierprodukten, die er während Dreharbeiten zum Film «Tiger Mafia» gekauft hatte. Bild: Zara Zatti

Im Regal befindet sich das Werkzeug von Laurin Merz: Koffer voll mit Kameras, daneben ein Schnittplatz. An den Wänden das Resultat seiner Arbeit: die Plakate seiner Filme. Es sind viele. Seine Produktionsfirma liegt in Zürich, mitten im Kreis 4. Nur zwei Busstationen von hier lebte einst der Protagonist seines neusten Filmes, den er produzierte. Er wird heute Donnerstag erstmals im Schweizer Fernsehen ausgestrahlt. Es ist die Geschichte des Rappers Besko, der nach mehreren bewaffneten Raubüberfällen in den Kosovo ausgeschafft wird. Ein Land, das er als Baby, zusammen mit seiner Mutter verliess. Bei einem illegalen Besuch in der Schweiz überfällt er erneut eine Postfiliale.

Der Film ist subjektiv, erzählt die Geschichte aus der Perspektive des Protagonisten. «Wir haben uns sehr bewusst dafür entschieden, den Scheinwerfer völlig auf die Person Besko zu richten und andere Stimmen wegzulassen. Der Film versucht zu erklären, wie er an den Punkt gelangt ist, an dem er jetzt steht. Im Idealfall erkennt der Zuschauer, dass sein Leben hätte anders verlaufen können, wären gewisse Dinge nicht geschehen.» Dass dem so ist, davon ist Merz, der Besko selbst mehrmals getroffen hat, überzeugt:

«Ich bin mir sicher, es wäre anders gekommen, wenn er nach seinem ersten Gefängnisaufenthalt nicht in den Kosovo ausgeschafft worden wäre.»

Selfie mit Regisseur Ciril Tscheligi und Besijan Kacorraj (Besko), als Letzterer mit einem Spezialvisum in die Schweiz einreisen durfte. Bild: zvg

Der Film sieht sich auch als Kritik an der Ausschaffungs- und Integrationspolitik in der Schweiz: «Bei uns gilt der Grundsatz <vor dem Gesetz sind alle gleich>, doch hätte ich die gleichen Straftaten begangen wie Besko, wäre ich nach fünf Jahren wieder auf freiem Fuss gewesen. Nur weil er ein Papier nicht hat, wurde er zusätzlich in den Kosovo ausgeschafft und aus dem Schengen-Raum verwiesen.»

«Erst im Nachhinein denke ich mir manchmal, dass es hätte gefährlich werden können»

Ob sich Merz für ein Filmprojekt begeistert, lässt sich nicht allein am Thema festmachen: «Wenn mir ein Regisseur einen Film vorschlägt und er Feuer und Flamme dafür ist, dann lasse ich mich schnell mitreissen.» Das Spektrum der Filme, an denen Merz mitgewirkt hat, ist dementsprechend breit: In «Chair Times» begibt man sich auf eine Zeitreise durch die Welt der Design-Stühle, in «Tiger Mafia» findet sich der Zuschauer in Südostasien wieder und begleitet den Wildtierfotografen Karl Ammann bei seiner Undercover-Recherche zu illegalem Wildtierhandel.

Mit «Tiger Mafia» konnten Merz und Ammann, die als Co-Regisseure fungierten, einen internationalen Erfolg landen. Amazon kaufte den Film und bietet ihn auf der Streamingplattform Prime Video an. Gespielt wurde er an zahlreichen Filmfestivals, am Jackson Wild Festival wurde er mit einem Spezial-Preis der Jury ausgezeichnet.

Für die Dreharbeiten reiste Merz nach Afrika und Laos. Er zeigt mir eine Box mit Elefantenhautpulver und Tiger-Cake. Letzteres ist eine Art Sülze aus Tigerknochen, die in China als potenzsteigernd angesehen wird. Gekauft hat Merz die Utensilien in einer Apotheke in Laos. Als die Security ihn mit dem Handy filmen sah, wurde es heikel. Plötzlich fuhren Männer in einem Auto vor. Erst als sich Merz und Ammann kaufwillig zeigten, beruhigte sich die Situation. Angst habe er in solchen Momenten nicht: «Erst im Nachhinein denke ich mir manchmal, dass es hätte gefährlich werden können.»

Seine Karriere begann beim Aargauer Regionalradio

Merz lebt schon lange in Zürich, aufgewachsen ist er aber in Aarau. Und dort erfolgte auch der Startschuss in seine Karriere. Mit 16 Jahren kam ihm, zusammen mit einem Schulkollegen, die Idee einer eigenen Radiosendung. Sie fragten beim kleinen, alternativen Sender Aargauer Regionalradio, heute Kanal K, nach Sendezeit für ihren ersten Beitrag und verhandelten so lange, bis sie schliesslich eine ganze Stunde erhielten. Von da an machten die beiden regelmässig Radiosendungen. «Für mich war diese erste Zeit beim Radio extrem prägend für alles, was nachher kam», sagt Merz heute.

Seine Hartnäckigkeit zahlte sich aus: Er kam zum Schweizer Radio SRF, und mit nur 24 Jahren war er Kulturredaktor beim Schweizer Fernsehen – eigentlich sein grösster Traum. Doch schon fünf Jahre später hatte er das Gefühl, dort alles gesehen zu haben. «Ich dachte mir, jetzt weiss ich, wie es geht.» Er absolvierte die Filmschule in Luzern und entdeckte die Freiheiten, die das eigene Produzieren bietet: «Beim Fernsehen war ich an gewisse Form- und Zeitvorgaben gebunden, nun war plötzlich einfach alles möglich.» 2006 gründete er seine eigene Filmproduktionsfirma.

Hört man ihm heute zu, war es die richtige Entscheidung. Die Begeisterung lässt beim Erzählen über seine Projekte auch nach über einer Stunde nicht nach. «Bald reisen wir für einen Film nach Jordanien und Kairo, diese Freiheit ist für mich das Paradies auf Erden.»

Das Langzeitporträt «Der ausgeschaffte Rapper Besko» läuft am Donnerstag, 10.Februar um 20:05 auf SRF1

