Lilo Moser über ihre Lebensstelle in der Stadtbibliothek Aarau

Aarau «Viele verbringen Stunden hier»: Seit 25 Jahren macht Lilo Moser die Stadtbibliothek zu einem speziellen Ort Sie hat die Stadtbibliothek zu dem gemacht, was sie heute ist: eines von Aaraus wichtigsten und meistbesuchten Häusern. Lilo Moser, aufgewachsen in Olten, ein Leben lang in Bibliotheken unterwegs – selbst wenn dafür eine Kletterpartie durch den Klosterestrich nötig ist. Katja Schlegel Jetzt kommentieren 18.12.2021, 05.00 Uhr

Seit 25 Jahren leitet Lilo Moser (57) die Stadtbibliothek Aarau. Katja Schlegel / Aargauer Zeitung

Als sie ihre Stelle im Hübscher-Haus am Graben antrat, gab es im Haus keinen Computer, nur ein einziges Telefon und Regalböden voller Bücher von Federica de Cesco. Lilo Moser lacht, ja, es ist lange her. 1996 war das, vor 25 Jahren. Und sie ist immer noch hier.

Seit einem Vierteljahrhundert leitet Lilo Moser (57) die Aarauer Stadtbibliothek. Sie hat das Haus zu dem gemacht, was es heute ist: ein Ort zum Wohlfühlen, eine zweite Stube. Die Aarauer lieben ihre Stadtbibliothek; entgegen dem schweizweiten Trend sind die Besucher- und Ausleihzahlen in den letzten Jahren immer weiter gestiegen. Gemeinsam mit ihrem Team ist Lilo Moser Gastgeberin für täglich rund 600 Besucherinnen und Besucher und Hüterin von knapp 110'000 Medien.

Sie verbannte Schreibmaschinen und Karteikarten

Doch wie kam es so weit? Aufgewachsen in Olten als Tochter eines Vollblutbähnlers und noch vollblutigeren Jassers, entschied sich Lilo Moser nach der Matur gegen ein Studium, weil sie an vielem interessiert war, aber an nichts so richtig. Es zog sie vielmehr dahin, wo alles Wissen aufbewahrt wird: An der Unibibliothek Bern machte sie die Ausbildung zur diplomierten Bibliothekarin, danach arbeitete sie knapp zehn Jahre für die GGG Stadtbibliothek Basel. Mit Schreibmaschinen, Karteikarten und Stempel. Lilo Moser war es, die als IT-Zuständige in der Stadtbibliothek Basel die Elektronische Datenverarbeitung einführte.

Eine Modernisierung, die ihr Spass machte. Und so wechselte sie die Seite, arbeitete fortan für eine IT-Firma, die auf Bibliotheks-EDV spezialisiert war. Ein Job, der sie durch die ganze Schweiz und ins nahe Ausland führte. Und für den sie gar die Absolution des Abtes von Einsiedeln brauchte. Lilo Moser lacht, es ist eine ihrer liebsten Geschichten: Sie hatte also den Auftrag, die Bibliothek des Klosters Einsiedeln zu automatisieren. Die befand sich aber in der Klausur, dem den Mönchen vorbehaltenen Bereich. Lilo Moser bekam eine Sondergenehmigung, um als Frau diesen Bereich betreten zu dürfen. Sie lacht. «Ich musste jeweils durch den Estrich klettern, weil ich den Mönchen nicht in den Gängen begegnen durfte.»

Dann kam die Rückkehr in die Bibliothek, mit 32 Jahren, der Liebe wegen. Beim IT-Unternehmen hatte sie ihren heutigen Mann kennen gelernt. «Wir wollten Berufliches und Privates trennen», sagt sie. Und da war in Aarau die Leitungsstelle in der Stadtbibliothek ausgeschrieben. Lilo Moser kannte die Stadt; eben hatte sie ihr das EDV-System für die Bibliothek verkauft. «Ich dachte, das ist meine Lebensstelle.» Dass es auch eine Stelle auf Lebzeiten werden könnte, damit hätte sie dann aber doch nicht gerechnet.

«Wir stellen das in die Regale, was die Leute lesen wollen»

Heute ist die EDV auf dem neusten Stand, jeder hat ein Telefon im Sack, Federica de Cescos Kinderbücher sind verschwunden. Das lese heute kein Kind mehr, sagt sie. «Die Welt verändert sich, auch Geschichten müssen mit der Zeit gehen.» Das beschränkt sich auch nicht nur auf die Literatur für Kinder und Jugendliche; 7000 neue Medien kauft die Stadtbibliothek jedes Jahr, gleich viele sortiert sie aus. «Wir stellen das in die Regale, was die Leute lesen wollen. Ohne zu werten», sagt Lilo Moser. «Unser Auftrag ist es, Literatur für interessierte Laien zur Verfügung zu stellen. Literatur, die anregt und unterhält.» Und die Auswahl gefällt offensichtlich: Knapp 330'000 Medien wurden 2019 ausgeliehen, so viele, wie noch nie zuvor. Die Zahlen sind nach wie vor gut, wenn auch Corona ihnen einen Knacks verpasst hat.

Die Stadtbibliothek ist noch viel mehr als ein blosser Ort des Ausleihens. «Viele verbringen Stunden hier, einige kommen sogar jeden Tag.» Für diese Wohlfühlatmosphäre gibt es viele Rezepte, eines ist Innovation. «Dieses Haus ist klein, wir stossen immer wieder an Grenzen. Aber das hält uns kreativ», sagt Moser. Viel wird hier ausprobiert, inspiriert von Projekten aus anderen Bibliotheken aus dem In- und Ausland. Zum Beispiel die «Open Library»: Öffnungszeiten von 6 bis 22 Uhr, sieben Tage die Woche, nach dänischem Vorbild. «Es hat in den Testläufen so gut funktioniert, wie wir uns das nicht hätten vorstellen können.» Gut möglich also, dass die Stadtbibliothek künftig 364 Tage im Jahr geöffnet ist. Die Ausnahme? Moser lächelt. «Der Maienzug.»

Warum sie seit 25 Jahren von Basel nach Aarau pendelt

Lilo Moser hat Aarau liebgewonnen, sagt sie. «Eine ambitionierte Stadt, die der Bibliothek einen hohen Stellenwert beimisst.» Trotzdem pendelt sie täglich von Basel hierher. Das hat mehrere Gründe, aber einen ganz offensichtlichen: Ihr Mann leitet die Basler Stadtbibliothek; würden sie hier wohnen, müsste er pendeln.

Wie auch immer, Lilo Moser nimmt den Weg gern auf sich. Weil sie das Haus liebt und das Team, mit dem sie es betreibt, weil sie die Arbeit liebt, auch nach 25 Jahren. Und weil sie – trotz einiger erschreckend wütender Misstöne wegen der Zertifikatspflicht – die besten Kundinnen und Kunden habe: «Wenn einer unserer Stammkunden sagt, dass er sich bei uns daheim fühlt, dann freut mich das so, dass die Arbeit ganz leicht von der Hand geht.»

