Aarau: Viel weniger Bussen für Littering – und ein Rekordwert

Aarau Rekordhohe Fahrverbots-Missachtung: Die städtische Abteilung Sicherheit zieht Bilanz Das Ressort von Stadträtin Silvia Dell'Aquila präsentiert die Jahreszahlen für 2022. Es zeigt sich: Die Pandemie-Dünnhäutigkeit ist vorbei. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 11.01.2023, 13.46 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Einsatzstunden der Stapo-Fusspatrouillen in der Altstadt haben deutlich zugenommen. Sandra Ardizzone

Zwei Littering-Bussen à 300 Franken hat die Stadtpolizei Aarau im vergangenen Jahr ausgestellt. Das sind 103 weniger als im 2021, 107 weniger als 2022 und ganze 187 weniger als 2019. Ein bewusster Entscheid der neuen Polizei-Vorsteherin im Stadtrat, Silvia Dell’Aquila: «Wir haben den Schwerpunkt verschoben und wollen weniger kriminalisieren, dafür mehr präventiv vorgehen. Mich dünkt, die Stadt ist jetzt nicht dreckiger als vorher.»

An der Jahres-Pressekonferenz der städtischen Abteilung Sicherheit betonte Dell’Aquila ausserdem: «Wir wollen eine attraktive Stadt sein, deren öffentlicher Raum für alle nutzbar ist und auch genutzt wird.» Dabei komme es zwangsläufig zu Konflikten, denen die Stadtpolizei angemessen begegnen müsse. Die Aarauerinnen und Aarauer hatten im letzten Stadtmonitoring ganz klar zum Ausdruck gebracht, dass sie in den Bereichen öffentliche Sicherheit und Sauberkeit noch viel Luft nach oben sehen.

Rückgang im Bereich Ruhestörungen

Stadträtin Silvia Dell'Aquila Mathias Förster

Es zeigt sich in den Zahlen: Die Bevölkerung hat ihre Pandemie-Empfindlichkeit teilweise wieder abgelegt. Waren 2020 und 2021 noch rekordhohe Interventionszahlen wegen Nachtruhestörung verzeichnet worden, sind sie per 2022 von 313 im Vorjahr auf 217 gesunken. Auch wegen Lärm tagsüber sowie Rauch oder Gestank gingen weniger Meldungen ein.

Die Zahlen liegen insgesamt aber immer noch höher als vor der Pandemie. «Wir sind relativ häufig unterwegs, um Leuten zu sagen, sie sollen etwas leiser sein – also quasi als Ruhe-Sozialarbeit», sagt Daniel Ringier, Chef der Abteilung Sicherheit, zu der im Wesentlichen die Stadtpolizei und die Feuerwehr gehören. Nach wie vor sehr häufig ausrücken muss die Stadtpolizei wegen Streitereien und Prügeleien im öffentlichen Raum: «Jung, männlich, alkoholisiert», beschreibt Ringier die Klientel.

Auf dem Magen liege ihm das, was unter «häuslicher Gewalt» erfasst wird und nur einen leichten Rückgang verzeichnet: «Da herrscht Dramatik pur in diesen Familien, und wenn Kinder involviert sind, ist es noch schlimmer. Die wachsen mit dieser Gewalt auf und geben sie oft später weiter. Ein Flächenbrand, den man fast nicht löschen kann.» Auch Silvia Dell’Aquila betonte, ihr sei das Thema wichtig, und man müsse von einer hohen Dunkelziffer ausgehen. Es laufen verschiedene Präventionsbemühungen.

Die Einsatzstunden der Stapo-Fusspatrouillen am Bahnhof haben leicht ab-, jene in der Altstadt dafür deutlich zugenommen; von 1967 auf 2648. Insgesamt nahmen die Stunden, in denen die Uniformieren ausserhalb der Büros unterwegs waren, aber ab. «Das war kein gewollter Abbau», so Daniel Ringier, Chef der Abteilung Sicherheit: «Wir hatten leider zwei Personalausfälle, die wir nicht wiederbesetzen konnten.»

Daniel Ringier, Chef der Abteilung Sicherheit bei der Stadtpolizei Aarau Valentin Hehli

Auch jetzt noch sind nur 33 der 35 Polizisten-Stellen besetzt. Und Ringier sagt, dass seine Leute teilweise unnötig blockiert werden. Ein Beispiel: Wenn es um eine Zwangseinweisung (Fürsorgerische Unterbringung) in eine psychiatrische Einrichtung geht, muss diese im Aargau durch ein mobiles Ärzteteam ausgestellt werden. Bis diese Ärzte beim Patienten eintreffen, «müssen wir sie hüten», so Ringier. Das könne schnell drei, vier Stunden dauern. «Viel zu lange», kommentiert der Polizei-Chef. «Das beeinflusst unsere Präsenz im öffentlichen Raum massiv. Ein leidiges Thema.»

Nach zwei Pandemiejahren wieder im Normalbereich sind die Einsatzstunden des Verkehrsdiensts – es finden wieder Veranstaltungen statt.

Kontinuierlich steigt die Anzahl Personenüberprüfungen – Ringier: «Der Bahnhof Aarau ist prädestiniert als Aufenthaltsort für Leute, die etwas verbrochen haben. Wenn wir da eine Weile stehen, kommt sehr wahrscheinlich einer, den wir suchen.»

So lief es beim Verkehr

Ganze 2568 Mal hat die Fahrverbots-Überwachungskamera am Zollrain zu einer Anzeige geführt – das sind also etwa sieben Fahrzeuge pro Tag. Im Vorjahr waren es noch total 1811 gewesen, macht also eine Steigerung von fast 42 Prozent. Und die Tendenz über mehrere Jahre geht klar nach oben, im Jahr 2018 haben nur 1064 Fahrer das Verbot missachtet. «Die Leute fahren heute einfach durch, es interessiert sie überhaupt nicht», kommentiert Ringier.

Die Kamera am Aarauer Zollrain Nadja Rohner

Bei sieben Kontrollen zur Einhaltung des Teilfahrverbots Gönhard wurden zwölf Fahrer gebüsst. «Ein Schwergewicht hatten wir 2022 auf die Ausfahrt beim Parkhaus der Kantonsspitals Aarau gelegt, wo das Linksabbiegen verboten ist: «Bei 25 Kontrollen mussten wir 71 Ordnungsbussen ausstellen», so Ringier.

Im Bereich «Ordnungsbussen nach Strassenverkehrsrecht», der vor allem Parkbussen umfasst, ist eine Steigerung auf nahezu 23000 auszumachen. Das macht gut 63 pro Tag, fast 13 Prozent mehr als im Vorjahr. Ringier: «Damit die Leute überhaupt zahlen, müssen wir überwachen – sonst würde das nicht funktionieren.»

Was die Geschwindigkeitskontrollen angeht, so wurden – verkehrszunahmebedingt – mehr Fahrzeuge kontrolliert (fast 347’000), die Übertretungen der Höchstgeschwindigkeit sind aber über die Jahre stabil oder eher abnehmend. «Der Verkehr erstickt an sich selber», so Ringier. Rückläufig ist auch die Anzahl derer, die so schnell unterwegs sind, dass sie an die Staatsanwaltschaft verzeigt werden mussten (oder, wie es Daniel Ringier ausdrückt: «Die, die ihre Potenz am Gaspedal ausleben müssen»): 2022 waren es noch 76.

Die Stadtpolizei ist auch für die Vertragsgemeinden Biberstein, Oberentfelden Unterentfelden, Erlinsbach, Hirschthal und Küttigen zuständig. In allen bewegten sich die Anzahl Interventionen im Rahmen der Vorjahre. Einzelne Steigerungen, etwa in Küttigen von 221 auf 232, lassen sich durch das Bevölkerungswachstum erklären.

Feuerwehr hat ein ruhiges Jahr hinter sich

Die Stützpunktfeuerwehr Aarau hat laut Kommandant David Bürge «ein ruhiges, durchschnittliches Jahr» hinter sich. Etwa die Hälfte der 195 Einsätze geht auf Brandmeldeanlagen zurück, die Alarm schlugen – meistens, ohne dass es wirklich gebrannt hatte. Die relativ hohe Anzahl führt Bürge darauf zurück, dass die Brandmeldeanlagendichte in Aarau relativ hoch sei. Er hofft, durch sukzessive Erneuerungen an teils veralteten Anlagen die Anzahl Fehlalarme senken zu können.

Eigentliche Falschalarme, die nicht auf die Anlagen zurückgehen, gab es drei. Einmal, weil ein grosses Grillfest am Girixweg so viel Rauch produzierte, dass die Nachbarn erschrocken die Feuerwehr riefen, und einmal, weil ein Passant den Test einer Nebelanlage im Citymärt (gegen Einbrecher) beobachtete und einen Brand meldete. Bürge strich auch hervor, dass die Feuerwehr «ihren Namen wieder einmal verdient» hatte: Sie rückte zu 25 Bränden aus, das sind deutlich mehr als in den Vorjahren.

Grossereignisse gab es 2022 glücklicherweise keine. Dafür mehr Personenrettungen aus auch schon (26): Wie Bürge ausführte, gehörten dazu unter anderem Einsätze zur Bergung verunglückter Bauarbeiter. Die Feuerwehr Aarau hat 116 Angehörige, davon drei Festangestellte. Der Frauenanteil beträgt 21 Prozent.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen