Stadtrat bewilligt nicht: Verein Maienzug-Vorabend fassungslos

Aarau Fassungslosigkeit beim Verein Maienzug-Vorabend: «Wir verstehen nicht, wie es so weit hat kommen können» Der Frust beim Verein Maienzug-Vorabend über die Ablehnung seines Gesuches ist gewaltig. Präsident Matthias Seifritz legt dar, woran das Gesuch gescheitert ist. Katja Schlegel, Nadja Rohner Jetzt kommentieren 08.06.2022, 21.52 Uhr

Einen Vorabend wie man ihn kennt, wird es dieses Jahr nicht geben. Chris Iseli

Die Stadt genehmigt das Gesuch für die Durchführung des Maienzug-Vorabends nicht. Das hat sie am Mittwochnachmittag dem Verein Maienzug-Vorabend und den Medien mitgeteilt – zeitgleich. Die Stadt schreibt, der Verein habe mit seinem Konzept die Mehrweg- und Depotflaschenpflicht gemäss «Reglement über die Nutzung des öffentlichen Grunds» nicht umgesetzt.

Ein Eklat, ein Scherbenhaufen, drei Wochen vor dem Vorabend. In den letzten Tagen schon hatte man gemunkelt, dass es Probleme mit der Bewilligung gebe, der entsprechende Facebook-Post eines Altstadtgastronomen hatte für einige Aufregung gesorgt. Doch dass es tatsächlich so weit kommt, hätte wohl kaum jemand für möglich gehalten.

Jetzt hängt es an den Gastronomen

Was nun gilt: Einen Vorabend, wie man ihn aus vergangenen Jahren kennt, gibt es nicht, weil der übergeordnete Organisator fehlt. Es hängt nun von den einzelnen Gastronomen ab, allenfalls ein Angebot zu organisieren. Für den Donnerstagabend vor dem Maienzug gilt, was für jeden beliebigen Samstagabend gilt: Feierabend ist um 2 Uhr, aber ohne irgendwelche spezielle Festperimeter, Anlässe oder sonstige Extras.

Laut Mitteilung der Stadt können Restaurants, Bars oder Cafés «bei Bedarf ein Gesuch für zusätzliche Nutzungen (Bühnen o.ä.) stellen». Eine ergänzende Bewilligung bedarf auch der Verkauf über die Gasse und das Aufstellen zusätzlicher Aussenstände. «Die Stadt geht in den nächsten Tagen auf die Gastronomiebetriebe zu und klärt offene Fragen rund um den Maienzug-Vorabend», so die Mitteilung.

Stadträtin Silvia Dell'Aquila.

Zitieren lassen will sich die in der Medienmitteilung als Auskunftsperson angegebene zuständige Stadträtin Silvia Dell’Aquila nicht. Sie sagt sinngemäss, dass der Stadtrat keinen Spielraum gehabt habe bei seinem Entscheid, und dass er das vom Einwohnerrat beschlossene Reglement umsetze; der Stadtrat könne das nicht selbstständig ändern.

«Wir verstehen nicht, wie es so weit hat kommen können»

Matthias Seifritz, Präsident des Vereins Maienzug-Vorabend, ist Minuten nach dem Entscheid völlig konsterniert: «Wir verstehen nicht, wie es so weit hat kommen können. Unser Gesuch war bewilligungsfähig.» Wochenlang habe der vierköpfige Vorstand in Fronarbeit am Konzept gearbeitet, habe Mittel und Wege gesucht, die Mehrwegbecherpflicht umzusetzen. Seifritz hält fest: «Dass wir Mehrwegbecher einsetzen, war immer klar. Aber die Logistik hätten wir mit Depotpflicht nicht bewerkstelligen können.»

Mehrwegbecher, hier am Gurtenfestival 2004, sind vielerorts seit Jahren üblich. Keystone

Gescheitert ist der Vorabend also an der Depotfrage beziehungsweise der Frage, wie die Becher zurückkommen. Im städtischen Reglement steht: «Für Veranstaltungen auf öffentlichem Grund mit mehr als 500 teilnehmenden Personen müssen Mehrwegbecher und Depotflaschen verwendet werden.» Mit dem Bewilligungsgesuch sei ein Abfall- und Entsorgungskonzept einzureichen – von einer Depotpflicht bei Mehrwegbechern ist im Reglement aber keine Rede.

Seitens Stadt stellt man sich aber auf den Standpunkt, dass «Mehrweg» eine «Depotpflicht» – monetär oder materiell (zum Beispiel durch die Hinterlegung einer ID) – beinhalte, damit sichergestellt ist, dass der Becher wieder zurückgegeben wird.

Vor dem Abend wären 360'000 Franken fällig geworden

Am Maienzug-Vorabend sind über 60 Gastrobetriebe beteiligt, erwartet werden bis zu 30'000 Besucher. Der Verein hatte bei einem Anbieter 180'000 Mehrwegbecher gemietet, weil ein Einsammeln und Abwaschen während des Anlasses nicht möglich wäre. «Hätten wir zwei Franken Depot pro Becher erhoben, hätten wir als Verein oder die Wirte gemeinsam dem Verleiher 360'000 Franken vorschiessen müssen», sagt Seifritz.

Matthias Seifritz, Präsident Verein Maienzugvorabend Aarau. zvg

Die über 60 Wirte hätten die Becher sammeln und mit dem Verleiher jeweils einzeln abrechnen müssen – am Maienzugmorgen innerhalb von zwei Stunden, weil die Becher am Samstag bereits an der nächsten Veranstaltung im Einsatz stehen. «Das wäre nicht machbar gewesen, weder finanziell, noch zeitlich», so Seifritz. Deshalb habe man sich entschieden, auf Depot zu verzichten und im Gegenzug grosse Behälter aufzustellen, in der die Becher gesammelt worden wären. «Zusätzlich hätten wir ‹Bechersammler› losgeschickt», so Seifritz.

Ein Konzept, wie es der Stadt offenbar nicht genug war. «Und das, obwohl wir in den letzten Wochen immer wieder darauf hingewiesen haben, dass die Depotpflicht mit so viel Publikum auf so engem Raum und mit so vielen verschiedenen Anbietern nicht möglich ist», sagt Seifritz. Auch nicht, wenn jeder Wirt eigene Mehrwegbecher anbietet: «Dadurch würden die Besucherströme noch extremer, weil jeder seinen Becher wieder dahin zurückbringen müsste, wo er ihn herhat.»

Was bleib, sind Frust, Enttäuschung – und viele Fragen

Was bleibt, sind Frust und Enttäuschung. Beim Verein, bei den Gastronomen, bei Besucherinnen und Besuchern des Vorabends. Was weiter bleibt, sind Fragen: Jeder einzelne der über 60 Gastrobetriebe muss nun in den nächsten Tagen ein Gesuch stellen, wenn er länger geöffnet haben, Essen und Trinken über die Gasse verkaufen oder eine Aussenbar aufstellen will. Je nachdem muss jeder Betrieb ein eigenes Abfallkonzept einreichen. Und unter Umständen gilt dann für sie auch eine Mehrwegbecherpflicht.

Genaueres kann man bei der Stadt aktuell nicht sagen. Am Telefon verspricht die zuständige Stadträtin, dass Gesuche speditiv behandelt würden. Und sie sagt weiter, dass sowohl der Werkhof als auch die Abteilung Sicherheit flexibel auf die dannzumalige Situation reagieren werden, wenn sich abzeichne, wie viele Gesuche überhaupt bewilligt werden und wie das Wetter an jenem Abend sei.

Es gäbe eine Ausnahme, aber ...

Im Reglement gibt es eine Ausnahmeregelung, die wie folgt lautet: «Ist die Verwendung von Mehrwegbechern oder Depotflaschen im Einzelfall nicht verhältnismässig, kann die Bewilligungsbehörde die Veranstalterinnen oder Veranstalter ausnahmsweise von dieser Pflicht entbinden, wenn im Abfall- und Entsorgungskonzept andere geeignete Massnahmen zur Vermeidung und Verminderung des Abfalls vorgesehen sind.» Aber das ist für den Vorabend nicht anwendbar, weil laut Reglement diese Ausnahmeregelung nicht für wiederkehrende Anlässe gilt. Also beispielsweise auch nicht für den Maienzug selber, den Bachfischet oder den Rüeblimärt.

