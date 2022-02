Urnenstandorte in Aarau aufgehoben: SVP wehrt sich nun dagegen

Aarau Urnenstandorte in Aarau aufgehoben: Die SVP wehrt sich nun dagegen Einwohnerrat Thomas Richner (SVP) ist mit dem einseitigen Stadtratsentscheid gar nicht zufrieden. Besonders bitter ist dieser für die frühere Gemeinde Rohr, seit 2010 mit Aarau fusioniert: Rohr verliert das Wahllokal, das offenbar im Fusionsvertrag zugesichert worden war. Die SVP spricht von Vertragsbruch. Daniel Vizentini 11.02.2022, 19.00 Uhr

Im früheren Gemeindehaus vom heutigen Aarauer Ortsteil Rohr können Wahlzettel nur noch einen Briefkasten eingeworfen werden. Chris Iseli (27.4.2016)

An der Abstimmung vom Sonntag werden erstmals einige Wahllokale sowie Briefkästen für die persönliche Stimmabgabe in Aarau nicht mehr zur Verfügung stehen. Die Stadt wies unter anderem in einem Beiblatt zu den Abstimmungsunterlagen darauf hin.

Nun wehrt sich Einwohnerrat Thomas Richner (SVP) dagegen. Er will vom Stadtrat wissen, wie viele Menschen in den letzten vier Urnengängen ihre Stimme persönlich abgaben. Laut Stadt seien es 2 Prozent der Stimmberechtigten, also rund 300 Personen. Und er versteht nicht, warum Wahllokale zwar geschlossen, die dortigen Briefkästen für die Abstimmung aber beibehalten werden, was einen gewissen Aufwand bedeutet. «Wie hoch sind die eingesparten Kosten pro Urnenstandort effektiv?», fragt er deshalb. Er will auch wissen, wie die Mitglieder vom Wahlbüro dazu stehen. «Es war immerhin ihre einzige Möglichkeit, mit dem Stimmvolk in Kontakt zu kommen.»

Rohr bleibt künftig nur noch der Briefkasten

Besonders für den Stadtteil Aarau Rohr ist der Entscheid bitter: Nach dem Verwaltungsstandort oder der Post verliert es nun auch das eigene Abstimmungslokal. Etwas, was der in Rohr wohnhafte Thomas Richner, der bis Ende letzten Jahres den Einwohnerrat präsidierte, nicht auf sich sitzen lassen will.

Richner und die SVP sprechen von Vertragsverletzung: In der Fusionsvereinbarung zwischen dem früheren Aarau und Rohr sei festgehalten, dass das Abstimmungslokal bestehen bleibt, schreibt Thomas Richner. Änderungen im Vertrag müssten vom Einwohnerrat abgesegnet werden. «Was ist die Meinung des Stadtrats? Wird er die Änderung dem Einwohnerrat vorlegen?»

So kann dieses Wochenende noch abgestimmt werden

Folgende Wahllokale sind an diesem Wochenende geöffnet: am Samstag die Stadtbibliothek (9.30 bis 11 Uhr) und am Sonntag das Rathaus (9 bis 10 Uhr). Dazu werden diese Briefkästen bis Sonntag um 9 Uhr geleert: GZ Telli, Hauptpost und Schulhaus Gönhard; der Briefkasten im früheren Gemeindehaus Rohr um 9.30 Uhr.