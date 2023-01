Bestattungsmesse kommt nach Aarau

Aarau Urnen, Treuhänder, Asche-Schmuck: «Bestatter»-Stadt bekommt eine Bestattungsmesse Im März findet im Kultur- und Kongresshaus eine Messe fürs breite Publikum statt, an der sich alles um das Thema Bestattung dreht. Der Organisator erzählt der AZ, was die Trends der Branche sind. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 07.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Immer mehr Menschen verzichten auf ein konventionelles Grab und lassen ihre Asche in der Natur verstreuen. Donato Caspari

Aarau ist die «Bestatter»-Stadt, seit Luc Conrad (gespielt von Mike Müller) hier in der gleichnamigen SRF-Serie Tote unter die Erde gebracht und nebenbei Verbrechen aufgeklärt hat. Und jetzt erhält die Stadt auch noch eine Bestattungsmesse. Nicht wegen des «Bestatters», sagt Organisator Johannes Ruchti auf Anfrage lachend, aber es sei ein schöner Zufall.

Ruchti, der im Luzernischen selber ein Bestattungsunternehmen betreibt, hat 2019 die erste Messe durchgeführt. Dann kam Corona, und obschon die Bestattungsunternehmen deshalb enorm viel zu tun hatten, war eine Messe nicht mehr opportun. 2022 konnten zwei stattfinden – in Basel und Luzern – und für 2023 sind je eine in Bern und Aarau geplant. Es seien Publikumsmessen, nicht etwa Fachmessen, betont Johannes Ruchti. Also explizit gemacht für die breite Bevölkerung, die sich Fragen stellt wie: «Wie soll mein Sarg aussehen? Welche Arten der Bestattung stehen zur Verfügung? Brauche ich einen Erbvertrag?»

Kartonsärge haben sich nicht durchgesetzt

Gibt es Trends in der Bestattungsbranche? «Es ist eine eher konservative Branche, in der sich Trends nicht so leicht durchsetzen», weiss Ruchti. «Kartonsärge zum Beispiel, die aus ökologischen wie finanziellen Gründen vorteilhaft sein können, haben sich nie so richtig etabliert.» Auch die Methode, aus der Asche von Verstorbenen – sei es Mensch oder Tier – einen Diamanten herzustellen, sei aufgrund der Kosten nicht für jedermann erschwinglich.

Klare Trends macht Ruchti hingegen bei Feuerbestattungen aus: Etwa neun von zehn Leichnamen, so schätzt er, werden kremiert. «Zunehmend wird die Asche auch nicht mehr auf Friedhöfen beigesetzt, sondern in der Natur verstreut – das ist legal, solange es sich nicht um ein fremdes Privatgrundstück handelt.» Besonders bei jener Bevölkerungsgruppe, die eine Kremation bevorzugt, würden auch alternative – also nicht-kirchliche – Abschiedszeremonien immer beliebter.

Entsprechende Anbieter werden auch in Aarau zugegen sein, ausserdem Treuhänder und Kunsthandwerker, die Produkte rund ums Thema Tod und Bestattung herstellen. Gartenskulpturen oder handgemachte Urnen zum Beispiel, aber auch Exotischeres. So ist unter anderem ein Unternehmen dabei, das nach eigenen Angaben «das Grab interaktiv macht»: Es bietet mit Mikrochip versehene Steine an, die man auf das Grab legen und danach mittels Smartphone eine digitale Gedenkseite für die verstorbene Person abrufen kann. Auch ein Aussteller, der die Asche oder Haare der Verstorbenen in Schmuck oder Kristalle fasst, wird vor Ort sein.

Bestatter Johannes Ruchti sagt, seine Branche treffe stets auf eine von zwei Reaktionen: «Entweder drehen sich die Leute weg – oder sie sind sehr interessiert.» Jene, die partout nichts vom Thema hören wollen, könne man kaum überzeugen, sich damit auseinanderzusetzen. Das sei schade: «Nicht selten erlebe ich als Bestatter, dass die Angehörigen keine Ahnung haben, was der Verstorbene wollte. Deshalb ist es wichtig, sich früh genug damit zu beschäftigen.»

Bestattungsmesse Samstag, 25. März 2023, 10 bis 17 Uhr, Kultur- und Kongresshaus Aarau. Eintritt frei. Infos: www.funus-bestattungsmesse.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen