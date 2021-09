Aarau «Unzufriedenheit und Sorgen nachvollziehbar»: Stadtrat zum Ärgernis Littering und Lärm In Aarau hat Einwohnerrat Urs Winzenried heisse Fragen gestellt. Der Stadtrat zeigt Verständnis für das Problem, deutet aber nur an, wie gehandelt werden müsste. Urs Helbling Jetzt kommentieren 10.09.2021, 18.52 Uhr

Littering oberhalb des Balänenwegs in Aarau, aufgenommen an einem Sonntagmorgen. Nadja Rohner / Aargauer Zeitung

Unterschwellig waren das Littering und die Nachtruhestörungen in der Innenstadt von Aarau schon lange ein grosses Gesprächsthema. Auf der politischen Ebene stieg anfangs August der Handlungsdruck: 74 genervte Anwohner reichten die «Petition Halde» ein. Und SVP-Einwohnerrat Urs Winzenried stellte dem Stadtrat heikle Fragen. Jetzt, gerade noch rechtzeitig vor den Wahlen, hat die Exekutive diese beantwortet.

Stadtrat appelliert auch an die Alkohol-Verkäufer

Die Kernaussage: «Der Stadtrat kann die Unzufriedenheit und Sorgen der betroffenen Bevölkerung nachvollziehen und nimmt diese Vorkommnisse schon seit Jahren auch nicht einfach hin.» Was die ausgesprochenen Bussen anbetrifft, so bewegen sich diese im laufenden Jahr (Stand Ende Juli) leicht über den Vorjahreswerten: 50 Littering-Bussen (300 Franken), 32 Bussen wegen Lärm (100 Franken) und 5 wegen Verrichtung der Notdurft in der Öffentlichkeit (60 Franken).

«Die Littering-Anzeigen resultieren tagsüber vorwiegend von Kontrollen auf dem Bahnhofplatz (Zigarettenstummel) und seltener in der Altstadt», heisst es.

Interessant ist, dass der Stadtrat, was die Immissionen betrifft, zwischen den einzelnen Quartieren «keine markanten Unterschied» feststellt. Er schreibt: «In der Altstadt wurden in den letzten Jahren mehrere Betriebe neu eröffnet.

An schönen Freitag- und Samstagabenden dürften sich darum nicht selten 2000 bis 3000 Besuchende in den Gassen der Altstadt aufhalten.» Dies könne zu negativen Auswirkungen auf die Ruhebedürfnisse und das Wohlbefinden der Anwohnerinnen und Anwohner führen.

«Viele Schweizer Städte sind neben Aarau von den erwähnten Begleiterscheinungen der individuellen Nutzung des öffentlichen Raums betroffen. Der übermässige Konsum von Alkohol, Schlägereien, Vandalismus, Littering und Lärm sind leider ‹treue› Begleiter dieser Situation», heisst es in der Antwort auf die Anfrage von Urs Winzenried.

Diese Problematik habe sich in der letzten Zeit noch verschärft, weil unter anderem Clubs geschlossen seien und sich Menschen vermehrt im öffentlichen Raum träfen und dabei neben dem Littering auch zusätzlichen Lärm verursachten.

Der Stadtrat findet, der Alkoholkonsum beeinflusse die Stimmung im öffentlichen Raum stark: «In diesem Bereich sind alle gefordert. Neben den Sicherheitskräften auch diejenigen, welche die entsprechenden Angebote zur Verfügung stellen.»

«Bei Bedarf Ressourcen erhöhen»

Stadtrat nimmt für sich und die Verwaltung in Anspruch, die Lage laufend zu beurteilen, Schwerpunkte zu setzen und Massnahmen zur weiteren Verbesserungen festzulegen.

Der Stadtrat sei dabei bestrebt, mit den vorhandenen Ressourcen eine möglichst optimale Wirkung zu erzielen. «Bei Bedarf muss in Betracht gezogen werden, die entsprechenden Ressourcen zu erhöhen. Zudem ist diese Thematik bei Gesuchen für weitere Aussenbewirtschaftungen zu berücksichtigen.», heisst es.

Im Budget 2022 sind keine zusätzlichen Ressourcen beantragt