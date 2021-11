Wegen Fehlern: Aarauer Stadtrat muss seine BNO überarbeiten

Aarau Die Faktenlage in der Gartenstadt ist ungenügend: Der Aarauer Stadtrat muss seine Bau- und Nutzungsordnung anpassen Der Aarauer Stadtrat verliert vor Verwaltungsgericht gegen sechs Einwohnerinnen und Einwohner. Deshalb muss er einen Teilbereich der Bau- und Nutzungsordnung nochmals überarbeiten. Das kostet überdies eine Stange Geld. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 03.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Grüne Aarauer Gartenstadt: Hier an der Gotthelfstrasse im Gönhardquartier.

Symbolbild: Ueli Wild

Die Stadt Aarau hat ihre Revision der Bau- und Nutzungsordnung (BNO) fast abgeschlossen. Aber eine letzte Beschwerde führt nun zur Extrarunde – weil der Stadtrat Fehler gemacht beziehungsweise seine Entscheide auf einer ungenügenden Faktenlage basierend getroffen hat. Das geht aus einem Verwaltungsgerichtsurteil hervor.

Wie komplex die Sache ist, lässt sich daran ablesen, dass das Verwaltungsgerichtsurteil 50 Seiten umfasst. Und daran, dass das Verwaltungsgericht «aufgrund der Bedeutung des vorliegenden Falls» in Fünferbesetzung, darunter eine promovierte Architektin, entschieden hat.

Sechs Einsprecherinnen und Einsprecher gelangen ans Verwaltungsgericht

Es geht um die Gartenstadt, also beispielsweise die Quartiere Zelgli, Binzenhof und Gönhard. Es handelt sich um «von grosszügiger Durchgrünung geprägte Wohnquartiere», heisst es in der BNO. Im Zusammenhang mit der Verleihung des Wakkerpreises an die Stadt 2014 war zu lesen: «Diese durchgrünten Wohnquartiere sind städtebaulich von nationaler Bedeutung.» Sie finden entsprechend Eintrag im Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder (ISOS).

Die Gartenstadt ist, so schreibt es der Stadtrat selber, nicht dazu vorgesehen, das künftige Bevölkerungswachstum Aaraus zu schlucken. Aber: Auch hier soll eine «massvolle Verdichtung» stattfinden. An dieser Begrifflichkeit und an der Art und Weise, wie der Stadtrat das erreichen will, stören sich insgesamt sechs Einwohnerinnen und Einwohner. Sie haben Einsprache erhoben. Damit – und mit einer Beschwerde beim Regierungsrat – waren sie zunächst nicht durchgedrungen, weshalb sie ans Verwaltungsgericht gelangten.

Versiegelte Fläche und Fussabdruck der Gebäude

Konkret geht es bei der Beschwerde um Paragraf 17 der neuen BNO. Dort steht bezogen auf die Gartenstadt: «Es sind eine Gebäudelänge von 22 Metern, eine Überbauungsziffer von 0.35 und eine Grünflächenziffer von 0.45 einzuhalten.» Die Überbauungsziffer ist, vereinfacht gesagt, der Fussabdruck des Gebäudes auf der Parzelle. Die Grünflächenziffer bestimmt den Anteil des Grundstücks, der nicht nur nicht überbaut werden darf, sondern unversiegelt bleiben muss.

Die Beschwerdeführenden sind der Ansicht, dass die Stadt hier viel zu grosszügig ist mit den Grundeigentümern. Sie fordern stattdessen eine Grünflächenziffer von 0.6 und eine Überbauungsziffer von 0.25. Der Stadtrat ist unter anderem dagegen, weil aus seiner Sicht dann zu viele der bestehenden Bauten in einen «Unrechtszustand» fallen würden. Allerdings: Er liess erst im Laufe des Verwaltungsgerichtsverfahrens den Ist-Zustand bezüglich Überbauung und Grünflächen erheben. Dass er das nicht schon früher gemacht hat, wird im Urteil kritisiert.

Grünflächenziffer wird nicht eingehalten

Mit der detaillierten Auswertung zeigt sich nun: Die meisten dieser «Unrechtstatbestände» bestehen darin, dass die Grünflächenziffer nicht eingehalten wird. Also zu viel Fläche versiegelt ist. Das könne man auch «ohne allzu starken Eingriff in die Eigentumsfreiheit» beheben, so das Verwaltungsgericht. Bei rund 150 Grundstücken müsste die Überbauung reduziert werden, gälte statt der vom Stadtrat vorgeschlagenen Überbauungsziffer 0.35 die von den Beschwerdeführern gewünschten 0.25.

Dem gegenüber steht die Tatsache, dass bei einem grossen Teil der Grundstücke, die heute deutlich weniger überbaut sind, Nutzungsreserven geschaffen würden, die man eigentlich nicht haben will. Im Schnitt könnten bei einer Überbauungsziffer von 0.35 die bestehenden Überbauungen bis zu 75 Prozent erweitert werden, rechnet das Verwaltungsgericht vor. «Ob unter diesen Vorzeichen noch davon gesprochen werden kann, die bestehende Bebauungsstruktur der Gartenstadtzonen könne auch nur einigermassen beibehalten werden und es finde lediglich eine massvolle Verdichtung statt, ist in hohem Masse fraglich.»

Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker und seine Ratskollegen müssen über die Bücher. Fabio Baranzini

Das Verwaltungsgericht macht keine konkreten Vorgaben

Das Verwaltungsgericht ist zwar auch der Ansicht, «dass eine gewisse Verdichtung auch in den Gartenstadtzonen zulässig sein muss». Allerdings werde in der Gartenstadt «mit höheren Nutzungen primär ein erhöhter Flächenbedarf pro Bewohner befriedigt», und «dieses Interesse darf nicht mit dem hohen öffentlichen Interesse an innerer Verdichtung verwechselt werden».

Das Verwaltungsgericht schreibt klar: Mit einer Überbauungsziffer von 0.35 ist das Ziel, die Gartenstadt zu erhalten, in Frage gestellt. «Sich in dieser Situation schwerpunktmässig von den Überlegungen zu befürchteten Einsprachen gegen strengere Nutzungsziffern leiten zu lassen, erscheint wenig zielführend», so das Gericht an den Stadtrat.

Das Verwaltungsgericht weist den betroffenen Teil der BNO an die Stadt zur Neubearbeitung zurück, ohne jedoch konkrete Vorgaben zu machen, welche Grünflächen- und Überbauungsziffern anzuwenden seien. Es empfiehlt dem Stadtrat, «die erforderlichen Massnahmen zu ergreifen, damit die anstehende Revision (mit angepassten Nutzungsziffern) nicht durch zwischenzeitliche Baugesuche negativ präjudiziert wird». Das könnte etwa eine Planungszone sein.

Weil die Beschwerdeführenden in den wesentlichen Punkten Recht erhalten, müssen Stadt und Regierungsrat ihnen 10'000 Franken Parteikosten zahlen.