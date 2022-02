Tod eines 12-Jährigen: Unfallort wird sicherer, Ja von Bund fehlt

Binzenhof Tod eines 12-Jährigen: Umbau von Aarauer Unfall-Hotspot ist längst geplant – es fehlt eine Unterschrift Die Aarauer Tram-Haltestelle Binzenhof, bei der ein Bub diese Woche auf dem Fussgängerstreifen ums Leben kam, wird neu gestaltet, der Strassenübergang verschoben. Katja Schlegel Jetzt kommentieren 18.02.2022, 16.00 Uhr

Der Bub, der am Dienstag auf dem Fussgängerstreifen bei der Haltestelle Binzenhof in Aarau von einem Auto erfasst wurde, ist an den Verletzungen gestorben. Katja Schlegel

Der tödliche Unfall eines 12-jährigen Schülers auf dem Fussgängerstreifen bei der Haltestelle Binzenhof wühlt auf. Auch wenn der Übergang der Polizei nicht als Unfallhotspot bekannt ist, so ist doch klar: Die Situation für Fussgänger ist herausfordernd. Es gilt nicht nur, eine von Aaraus meistbefahrenen Strassen zu queren, sondern gleichzeitig auch das WSB-Trassee. Und das an einem Ort, an dem das Vortrittsrecht von Fussgängern reihenweise missachtet wird.

Eine Situation, die allen Betroffenen – allen voran Kanton und Aargau Verkehr AG – bewusst ist. Und nicht zuletzt auch der Stadt, wie Jens Hübner, Leiter Tiefbau, betont: «Aus diesem Grund wurde bereits vor einigen Jahren mit dem Projekt ‹Umbau der Haltestelle Binzenhof› gestartet.»

Das Projekt – es umfasst mitunter die Verschiebung des Fussgängerstreifens, dessen Sicherung sowie die Sicherung des Bahnübergangs – steht kurz vor der Umsetzung, noch fehlt aber die finale Genehmigung durch das Bundesamt für Verkehr (BAV). Bauherrin ist die Aargau Verkehr AG, der Kanton ist als Strasseninhaber in das Projekt involviert. Die Stadt ist nur peripher via Strassengesetz beteiligt.

Die Sanierung steckt also in den Startlöchern. Doch wieso wurde der Fussgängerstreifen nicht vorab, als Übergangslösung, gesichert, wie dies vor wenigen Wochen an der Bucherstrasse geschehen ist? Hier wurde der Fussgängerstreifen einige Meter stadteinwärts versetzt und mit einer aufgemalten Mittelinsel sowie Pfosten versehen, weil es immer wieder zu brenzligen Situationen gekommen war. Angeregt und bezahlt wurden diese Sofortmassnahmen durch die Stadt.

Übergangslösung wäre nicht machbar gewesen

«Die Situation des hiesigen Fussgängerstreifens ist mit dem an der Buchserstrasse nicht vergleichbar», so Hübner, eine Verschiebung des Fussgängerstreifens als Übergangslösung sei an der Entfelderstrasse nicht möglich. Dies verhindern einerseits der Gleisbereich der AVA sowie die Lage der Haltestelle und andererseits die Anbindungen an die Heinerich-Wirri-Strasse und die Zurlindenstrasse.

Kurz: Die Verschiebung bedingt auch einen Gleisübergang und einen Fussweg zur Haltestelle, das ist das, was das geplante Neubauprojekt vorsieht, ist also als Sofortmassnahme nicht machbar.

«Die Fussgängerquerung ist heute nur dort möglich, wo sie sich befindet», so Hübner. Und da ist der Platz so begrenzt, dass bauliche Sicherheitsmassnahmen nicht möglich sind: «Die Breite der Kantonsstrasse lässt eine Mittelinsel nicht zu.» Ebenso lasse sich leider eine provisorische Lichtsignalanlage (Bedarfssteuerung gleichzeitig für Strasse und Gleisanlage) aus steuerungstechnischen Gründen nicht realisieren.

«Auch die Stadt Aarau bedauert den schlimmen Vorfall ausserordentlich», sagt Hübner. «Und wir werden uns weiterhin intensiv für einen zügigen Projektfortschritt und eine rasche Realisierung einsetzen.» Es werde nun im Laufe des Jahres mit einer Genehmigung des Projektes durch das BAV gerechnet.

Im Bauprogramm 2022 des Kantons war das Projekt mit Baustart im April gelistet; das dürfte wegen der ausstehenden Genehmigung inzwischen aber unrealistisch geworden sein. Laut Hübner ist ein Baustart im 4. Quartal wahrscheinlicher.

