Nicole Burger (SVP) kandidiert für den Aarauer Stadtrat

Aarau Und die SVP kommt doch: Juristin Nicole Burger bringt Drive in den Stadtratswahlkampf Drei Monate vor den Stadtratswahlen steigt die SVP Aarau-Rohr doch noch ins Rennen, um ihren vor vier Jahren verlorenen Sitz zurückzuerobern. Sie setzt auf eine Frau: Kreisschulrätin Nicole Burger-Mittner. Urs Helbling 30.06.2021, 05.00 Uhr

Nicole Burger (41) ist promovierte Juristin und vierfache Mutter. Wird sie bald auch zur Stadträtin für die SVP Aarau? Zvg

Ist die Frau besser als der Mann? Nachdem Einwohnerrat Simon Burger (46) vor vier Jahren bei den Wahlen ein enttäuschendes Ergebnis erzielt hatte, steigt die SVP jetzt mit seiner Frau Nicole Burger (41) ins Stadtratsrennen.

Sie sorgt damit für Drive und verhindert, dass es in Aarau einen Gähn-Wahlkampf gibt. Die Kandidatur von Nicole Burger richtet sich primär gegen diejenige von Silvia Dell’Aquila (45, SP), die pointiert links politisiert. Die Genossin ist für viele Bürgerliche nicht wählbar. Die SVP hofft darum, ein breit abgestütztes Wahlkampfkomitee für Nicole Burger bilden zu können. Dem Vernehmen nach hat die Partei bereits erste Zusagen von prominenten Freisinnigen.

Müssen jetzt sogar Bisherige zittern?

Ist jetzt die aufgrund des Sitzanspruches der SP sicher geglaubte Wahl von Silvia Dell’Aquila gefährdet? Oder müssen bisherige Stadträte um ihre Wiederwahl bangen? Die Ausgangslage: Sechs der sieben bisherigen Stadträte treten am 26. September wieder an. Einzig Daniel Siegenthaler (SP) hat seinen Rückzug angekündigt. Er ist seit dem Januar 2018 Ressortvorsteher «Kultur und Sport». Die SVP ist seit den letzten Wahlen, seit dem Abgang von Regina Jäggi, nicht mehr in Stadtrat vertreten.

Simon Burger hätte Jäggis Sitz verteidigen sollen. Er erzielte aber im Herbst 2017 über 700 Stimmen weniger als Silvia Dell’Aqila, die nach ihrer Nicht-Nomination durch die SP wild angetreten war.

Die SVP erzielte bei den Grossratswahlen im Oktober 2020 in der Stadt Aarau einen Stimmenanteil von 17,7 Prozent, die SP war mit 24,9 Prozent stärkste Partei.

Im Fall einer Wahl gäbe sie berufliche Tätigkeit auf

Bei der Kandidatensuche innerhalb der SVP spielte alt Einwohnerrat Marc Dübendorfer eine wichtige Rolle. Er lässt sich in einer Medienmitteilung folgendermassen zitieren: «Eine Wahl ist erst dann eine Wahl, wenn mehr Kandidatinnen und Kandidaten als Stadtratssitze zur Auswahl stehen». Für die SVP Aarau-Rohr sei die promovierte Juristin «ein Glücksfall». Die erweiterte Parteileitung hat sie laut Mitteilung einstimmig nominiert.

Nicole Burger hat nicht einfach so zugesagt: «Es war kein einfacher Entscheid, da ich mich angesichts der gegenwärtigen Belastung nicht wirklich um Zusatzaufgaben reisse», sagt sie. Das Ehepaar Burger hat vier kleine Kinder. Sie arbeitet zudem wie ihr Mann beim Kanton: Simon Burger ist Leitender Staatsanwalt in Zofingen, Nicole Burger ist mit einem 30-Prozent-Pensum als Staatsanwältin bei der Oberstaatsanwaltschaft tätig.

«Im Falle einer Wahl würde ich meine berufliche Tätigkeit beendigen», erklärt Nicole Burger. Ihre Priorität liege «ganz klar bei der Familie». Dies habe sie der Parteileitung von Anfang an gesagt.

Ein engagiertes Mitglied der Kreisschulpflege

Burger ist, so heisst es, von der Lokalpolitik ein wenig «a’gfresse». «Sie gilt als äusserst aktives Mitglied des Kreisschulrates Aarau-Buchs», schreibt die Partei in der Medienmitteilung. Dort ist sie als kritische Stimme, die der Kreisschulpflege besonders genau auf die Finger schaut, bekannt – egal, ob sie damit aneckt.

Nicole Burger an der ersten Sitzung des neue Kreisschulrats Aarau-Buchs.

Sie hat erfolgreich gegen die illegale Abschaffung der Einschulungsklassen gekämpft. Zuletzt hatte das Ehepaar Burger mit einer Beschwerde versucht, das Übernachtungsverbot in den Aarauer Kindergärten zu kippen.

«Die Chancen von Burgers Kandidatur stehen sehr gut»

Nicole Burger (ledig Mittner) ist ursprünglich Thurgauerin. Dort war sie Co-Präsidentin der Jungfreisinnigen. Ihre Herkunft ist gut hörbar. «Trotz ihrer Leidenschaft für Aarau ist der Ostschweizer Dialekt noch nicht ganz neutralisiert worden», schreibt die SVP. «Das ist auch gut so», meint Nicole Burger. Die Burgers leben in einem Einfamilienhaus im Zelgliquartier. «Ferien verbringen sie oft in der Schweiz, vorzugsweise mit Zelt und VW-Bus am Bodensee», schreibt die SVP.

Mit Nicole Burger treten nun mindestens acht Kandidierende bei den Stadtratswahlen an. Ob es bis am 13. August (Anmeldeschluss) noch weitere geben wird? Fest steht für die SVP: Die Chancen von Nicole Burger «stehen sehr gut, da die Unterstützung ihrer Stadtratskandidatur bis weit über die politische Mitte hinaus reicht».