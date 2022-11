Der Aarauer Rüeblimärt ist in vollem Gange

Standbesitzer und Besucher im Rüeblirausch: So war der 40. Rüeblimärt. Gülpinar Günes

Rüeblimärt Aarau «Uf das Gmoscht hämmer doch zwei Johr gwartet»: Bis zu 30'000 Besucher im Rüeblirausch Abertausende Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Schweiz,

tonnenweise Rüebli, Dutzende Fotosujets – ein Aarauer Rüeblimärt wie in alten Zeiten. Und doch anders. Katja Schlegel Jetzt kommentieren Aktualisiert 02.11.2022, 17.19 Uhr

Rüebli in allen Formen und Farben. Mathias Förster

«Muesch ned chlööne», raunt die Frau ihrer Freundin ins Ohr und tätschelt ihr die Schulter, «uf das Gmoscht hämmer doch zwei Johr gwartet.» Gewartet, ja. Definitiv. Auf den Rüeblimärt, auf das obligate Gedränge. Rücken an Bauch, Ellbogen im Gerippe, das Rüeblikraut im Rucksack des Vordermanns im Gesicht, herrlich.

Was wäre der Rüeblimärt denn ohne das Stauen vor den Kreationen, den Kohlköpfen mit Rüeblinasen und Hagebuttenmündern, dem Zifferblatt und den Schriftzügen, dem Fotografieren mit und ohne der besten Kollegin, ein Selfie bestenfalls, damit die daheim auch etwas zu Staunen haben.

Da bleibt man halt stehen und da wird es eng, zwangsläufig, und es wird noch enger; an der Laurenzenvorstadt entleeren sich die Cars praktisch im Minutentakt. Und so schieben sich die Massen durch den Graben, vorbei an Rüebliteigwaren, Rüeblikeramik, Rüeblilyoner und Rüeblisalz, durch Duftwolken von Rüebliwurst, Rüeblisuppe und Rüeblirisotto. Vorbei an der ganzen Farbenpracht, von leuchtendem Orange bis zu sattem Violett, von knalligem Gelb bis zum Weiss der Küttiger Rüebli, vorbei an Schneewittli, Gniff und Deep Purple und wie all die Sorten heissen.

Der Rüeblimärt wurde rege besucht. Mathias Förster

Wer kein Gedränge will, muss früh aufstehen. Kurz vor sieben, wenn die Marktfahrenden in der Dämmerung die letzte Ware richten, sind längst schon Leute unterwegs. Zielstrebig; da ein Bund Rüebli, da eine Rüeblitorte, ein Abstecher auf dem Weg zur Arbeit. Aber es dauert nicht lange, da füllt sich der Graben.

Irritiert bleiben einige vor dem orangen Band stehen, das beim Fischlibrunnen gespannt ist. «Das hets no nie gha», ruft eine Frau überrascht, und schlüpft unter dem Band hindurch. Das stimmt. Noch nie wurde der Rüeblimärt mit einem offiziellen Akt eröffnet, noch nie wurde dazu ein Band durchschnitten.

Ursula Keller vom Organisationskomitee des Marktes Mathias Förster

Doch ein offizieller Akt war den Veranstaltern wichtig. Dem Verein Rüeblimärt Aarau, der die Organisation des Rüeblimärts vor sechs Wochen übernommen hat, nachdem die bisherigen Organisatoren die Ausgabe 2022 abgesagt hatten.

«Das ist eine besondere Ausgabe des Rüeblimärts, er und alle, die die Durchführung ermöglicht haben, verdienen einen besonderen Auftakt», sagt Ursula Keller, Co-Präsidentin des Vereins. Ein Jubiläumsmarkt, 40 Jahre nach der ersten Ausführung 1982, und eben: innert kürzester Zeit aus dem Boden gestampft. Ein Kraftakt, sagt Keller. Aber er habe sich gelohnt. «Die Dankbarkeit der Ausstellerinnen und Aussteller ist gewaltig. Es tut gut, das zu hören.»

«Der Rüeblimärt gehört einfach zu Aarau», sagt denn auch Stadträtin Silvia Dell’Aquila bei ihrer Eröffnungsrede. Es sei deshalb eine grosse Freude, dass es endlich wieder so weit sei, nach zwei Jahren Pause und trotz – oder gerade wegen – der schwierigen Umstände bezüglich Organisation. «Aarau hat einmal mehr gezeigt, dass wir es können.» Dank der spürbaren Begeisterung und dem grossen Einsatz von ganz vielen Menschen sei es gelungen, innert kürzester Zeit einen Markt auf die Beine zu stellen, noch schöner als je zuvor.

Hier eröffnet Stadträtin Silvia Dell'Aquila feierlich den Rüeblimärt 2022. Katja Schlegel

So viel Französisch im Ohr wie noch nie

Schön. Das richtige Stichwort. Nicht nur, weil dieser Rüeblimärt mit den geschmückten Brunnen und den Bachfischet-Laternen an die grössten Aarauer Traditionen erinnerte. Sondern einfach deshalb, weil er war wie eh und je und doch ein bisschen anders.

Eh und je, weil die Leute kamen wie vor der Pandemie, weil sie kauften wie verrückt – am Graben hatte der erste Stand um 11 Uhr die erste Tonne verkauft und musste Nachschub ordern, andere mussten die Stände ab 15 Uhr räumen, weil es einfach nichts mehr zu verkaufen gab, weil die einen sich drängten und schnödeten und weil die andern einfach eine helle Freude daran hatten.

Die Brunnen waren mit Rüebli geschmückt. Mathias Förster

Und anders, weil es gefühlt noch nie so viele Leute in die Altstadt spülte, weil so viel Französisch zu hören war, wie noch nie, weil alles etwas frischer wirkte. Gespickt mit neuen Ideen, mit Rüeblimärt-Schriftzug, mit dem «Schützen» in der Markthalle und dem Fondue-Chalet von Thommen auf dem Kirchplatz. Mit dem Thema Foodwaste, der Lebensmittelverschwendung, und dem Essensangebot für Veganer.

Ab 15 Uhr mussten die ersten Stände abgeräumt werden, weil bereits das letzte Rüebli verkauft war. Zvg/Ursula Keller / Aargauer Zeitung

Zufrieden? «Sehr zufrieden», sagt Ursula Keller nach acht Stunden Markt. Es ist halb vier, das Licht wird bereits golden. Und noch immer drängen sich die Leute im Graben, noch tun sich keine Lücken auf. Ein gutes Zeichen, die Zahl von 30'000 Besuchenden dürfte geknackt sein. Eines ist bereits klar: Für den Verein war das keine Eintagsfliege, keine einmalige Sache. Keller: «Der Verein wird sich dafür einsetzen, den Rüeblimärt auch die nächsten Jahre durchzuführen.»

