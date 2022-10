Aarau Über 3 Millionen Franken Unterstützung für Kultur und Sport – wir zeigen, wo sie hinfliessen Die Aarauer Bevölkerung wird nächsten Monat über das Budget 2023 abstimmen. In den Bereichen Kultur und Sport sind weiterhin zahlreiche Beiträge für Einzelprojekte oder Vereine eingetragen. Auf Anfrage gab die Stadt nun weitere Details bekannt. Daniel Vizentini Jetzt kommentieren 13.10.2022, 05.00 Uhr

Ob Kultur oder Sport: Aarau nimmt beide Aktivitäten ernst – auch finanziell. Alex Spichale/Severin Bigler

Das Stadtbudget 2023 mit Steuerfuss 96 Prozent kommt Ende November zur Abstimmung wie auch der Kredit für den Neubau KIFF 2.0. Als Teil des Budgets werden die Beiträge für Kultur und Sport leicht angehoben. Bei der Neuübernahme der beiden Ressorts Anfang Jahr sagte Stadträtin Suzanne Marclay-Merz denn auch: Kultur habe eine grosse Bedeutung für Aarau, es sei etwas, das «der Bevölkerung extrem viel zurückgibt». Entsprechend sei es wichtig, diesen Bereich zu stärken.

Das Globalbudget für die Kultur in Aarau wird 2023 bei 2,2 Millionen Franken liegen. Das sind 200'000 Franken mehr als 2022. 2016 noch lag das Kulturbudget der Stadt bei 1,5 Millionen Franken. Unterhalten werden damit die Kulturstelle und das Stadtarchiv, dazu werden einzelne Kulturbeiträge finanziert.

2023 erhält unter anderem die Zwischennutzung im Rockwell-Gebäude zum Beispiel neu 40'000 Franken. Dazu werden die Förderbeiträge im Bereich Theater um 116'000 Franken erhöht. Das zusätzliche Geld geht an das Theater Marie und die Bühne Aarau.

Im alten Gebäude der Firma Rockwell in Aarau werden mehrere Etagen kulturell zwischengenutzt. Benjamin Suppiger

Mehr Geld für projektbezogene Kulturbeiträge

Grosszügiger gefüllt wird auch der Geldtopf für projektbezogene Kulturförderung – von heute 157'100 auf 200'000 Franken. Beiträge aus diesem Topf werden laufend etwa viermal im Jahr vergeben und betrugen zuletzt meistens zwischen 700 und 3000 Franken pro Projekt, vereinzelt aber auch deutlich mehr.

In den letzten vier Beitragssprechungen zusammen ging fast 30 Prozent des Geldes an Projekte im Bereich Klassik (48'400 Franken), 24 Prozent im Bereich Jazz (39'400 Franken), 9 Prozent im Bereich Pop/Rock/Hip-Hop (15'500 Franken).

Am meisten auf einen Schlag ausbezahlt erhielt in der Zeit mit 20'000 Franken der Jazzclub Aarau, 16'000 gingen an Kanal K für Radioprojekte und 14'200 an den Orchesterverein Aarau für diverse Konzerte. Der Kunstprojektraum Eck in der Altstadt erhielt 10'000 Franken. So viel wie das partizipative Theatermusikprojekt L'Invitation, das im Februar 2023 in der Alten Reithalle uraufgeführt wird.

Der Orchesterverein Aarau, hier 2021 bei einem Konzert in der Stadtkirche, ist einer der vielen Gruppierungen, die Beiträge von der Stadt erhalten. zvg

Die sogenannten Premiumbeiträge für grosse Kulturhäuser oder Festivals mit nationaler Ausstrahlung werden separat behandelt und sind in der Regel an einen Leistungsvertrag geknüpft. Das KIFF zum Beispiel erhält jährlich 381'000 Franken von der Stadt, die Alte Reithalle zuletzt 661'000. Das Stadtmuseum, die Stadtbibliothek und das Kultur- und Kongresshaus (KuK) haben separate Budgets.

Die Alte Reithalle bei einem Konzert der Argovia Philharmonic im November 2021. Alex Spichale

Beim Sport profitieren neu der Rennverein und der Curling Club

Änderungen gibt es auch im Bereich Sport. Für die Unterstützung des Breiten-, Freizeit- und Leistungssports sind im Budget 2023 rund 1,2 Millionen Franken eingetragen. Der Aargauische Rennverein soll für seinen 100-Jahr-Jubiläumsanlass einmalig 45'000 Franken erhalten. Neu erhält der Curling Club Aarau, analog zur Platzgesellschaft Brügglifeld, einen jährlich wiederkehrenden Sportförderbeitrag von 48'000 Franken.

Gestrichen wurden für 2023 der wiederkehrende Sportförderbeitrag vom Reitverein Aarau (4500 Franken) sowie von der Schützengesellschaft Rohr (800 Franken). Dies, weil sie die Eingabefrist für den Beitrag verpasst hätten, wie Suzanne Marclay auf Anfrage präzisierte.

Der FC Aarau bekommt 8000 Franken. 8000 Franken kostet der Stadt auch das Austragen von Meisterschaftsspielen anderer Aarauer Fussballteams in Gränichen. Dies, weil die nötige Infrastruktur nach dem politischen Scheitern des Ausbaus vom Sportplatz Winkel im Stadtteil Rohr fehlt.

Fussballspiele Aarauer Mannschaften werden wegen Platzmangel in Gränichen ausgetragen. Severin Bigler

Neue Eismaschine für die Keba, Anpassungen in der Sporthalle Schachen

Die Kunsteisbahn Region Aarau (Keba) braucht eine neue Eisbearbeitungsmaschine, die heutige aus dem Jahr 2008 werde ihre Lebensdauer bald erreichen, heisst es in den Erläuterungen zum städtischen Investitionsbudget. Doch der Keba fehlt das Geld dafür.

Die Stadt soll ihr deshalb 200'000 Franken zinsloses Darlehen gewähren, das die Keba nach Anschaffung der Maschine auf die Saison 2023/24 zurückzahlen wird. Sie rechnet damit, dass das nötige Geld aus den wegfallenden Unterhaltskosten der bisherigen Maschine zusammengetragen werden kann.

2016 wurde die Keba zuletzt grunderneuert. Sandra Ardizzone

Investitionen sind für nächstes Jahr auch in der Sporthalle Schachen vorgesehen: Die Spielfeldmarkierung muss den Handball-Ligavorschriften angepasst werden, dazu gehören auch neu LED-Banden. 130'000 Franken sind dafür reserviert. Ohne die Anpassungen dürfe der HSC Suhr Aarau nicht mehr in der Schachenhalle spielen oder müsse gar in die Nationalliga B zwangsabsteigen, heisst es.

Die Sporthalle Schachen soll dereinst auch gänzlich erneuert werden. 16,5 Millionen Franken für Projektierung und Bau sind im Investitionsbudget bereits dafür eingetragen, mit Realisierungshorizont nicht vor 2028.

Laut Ligavorschriften brauchen alle Mannschaften der Handball-NLA Werbebanden aus LED-Pannels. Claudio Thoma

