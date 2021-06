Aarau Traumwohnungen am Aareufer in Planung – und sie sollen bezahlbar sein In Aarau zwischen der Erlinsbacherstrasse und dem Aare-Kanal, auf Land, das die Eniwa zu marktüblichen Preisen im Baurecht abgeben will, sollen Vorzeigewohnungen entstehen. Urs Helbling 30.06.2021, 09.38 Uhr

Perimeter für die Wohnbauentwicklung an der Erlinsbacherstrasse auf dem Grundstück der Eniwa. Zvg / Aargauer Zeitung

Im Ausland würde man sagen «Riverside». An einer der besten Lagen in der Kantonshauptstadt sollen 70 bis 90 Mietwohnungen entstehen. Unmittelbar neben dem Aare-Kanal. Auf Land, das die Eniwa zu marktüblichen Preisen im Baurecht abgeben will. An Investoren, die es scheinbar Unmögliche schaffen: Die bereit sind, ein Vorzeigeobjekt hinsichtliche «Nachhaltigkeit und Wohnformen» zu schaffen.