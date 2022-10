«Core Mio» übernimmt das Restaurant Rathausgarten in Aarau

Aarau Traditionsrestaurant wird neapolitanisch: «Core Mio» übernimmt das Restaurant Rathausgarten Erst vor zwei Jahren haben die Gebrüder Muoio das frühere Restaurant Kreuz am Aarauer Weinbergkreisel in das «Core Mio» verwandelt. Nun wird das nächste Kapitel dieser süditalienischen Erfolgsgeschichte geschrieben. Daniel Vizentini Jetzt kommentieren 11.10.2022, 05.00 Uhr

Die drei Brüder Alessandro, Aniello und Fortunato Muoio (von links) beim Einsatz am diesjährigen Maienzug-Vorabend. Fabio Baranzini

2020 war nicht der beste Zeitpunkt, um ein Restaurant zu eröffnen. Die Coronapandemie begann und wie lange sie dauern würde, wusste niemand. Auch nicht Aniello Muoio (32), der mit seinen Brüdern Fortunato (31) und Alessandro (21) erst gerade das alte Restaurant Kreuz an der Küttigerstrasse in Aarau übernommen hatte.

Sie eröffneten dort beim Weinbergkreisel ihr erstes Lokal – das «Core Mio», neapolitanisch für «Mein Herz». Unterstrichen werden sollte dabei die Leidenschaft fürs Kochen und Gästebewirten, für die reiche gastronomische Kultur der Region um Neapel, von wo die drei stammen.

Die Pandemie dauerte aber lange und kein Gastrobetrieb hatte es einfach. Dennoch schaffte es das «Core Mio», sich zu behaupten und zunehmend seinen Platz in Aarau zu festigen. Vielleicht, weil das Restaurant auf Spezialitäten setzte, die man nicht überall findet. Pizza und Pasta gibt es zwar an jeder Ecke, echtes italienisches Essen werde aber unterschätzt, sagt Aniello. Vielfältige und qualitativ hochstehende, originale Gerichte aus Italien finde man in der Schweiz eher selten.

Das Restaurant Core Mio in Aarau. Mathias Förster

Die Gäste des «Core Mio» kämen entsprechend auch von teils weit her, oft aus Basel, Zürich oder gar Bern, wie Aniello sagt. Und es sei gerade diese Unterstützung der Gäste gewesen, die ihnen das Überleben während Corona sicherte. «Dank ihnen gibt es uns noch», sagen die Brüder.

Sehr viele Menus mit Meeresfrüchten und Fische aus dem eigenen Aquarium

Ein Blick auf die Speisekarte erklärt vielleicht, warum das «Core Mio» so schnell so beliebt war. Im Angebot stehen zum Beispiel spezielle Antipasti wie Cuoppo, Miesmuscheln oder Oktopussalat, als Hauptspeisen etwa Gnocchi mit schwarzem Knoblauch und Venusmuscheln, Ravioli mit Ricottafüllung an Fischragout, Tintenfischrisotto, weitere Pastasorten mit Salsiccia, Steinpilzen und Trüffelcrème oder Muscheln.

Carbonara gibt es im «Core Mio» nur in der Version «originale», heisst: mit Ei, Schweinebacke und Schafskäse. Denn echte Carbonara habe weder Rahm noch Schinken, wie Aniello erklärt. Nebst der klassischen neapolitanischen Küche setzt das Restaurant bei den Pizzas auf zeitgenössische «Pizza contemporanea», also mit luftigem Teig, der 48 Stunden lang aufgeht, und dickem Rand.

Alle Bilder an der Wand sind handgemalt von einem Kollegen von Aniello Muoio aus Neapel. Süditalien ist das Sujet der Bilder. Mathias Förster

Sehr viele Menus werden mit Meeresfrüchten und Fischen geführt, vereinzelt auch mit Fleisch. «Unsere Speisekarte ist eher klein gehalten, dafür setzen wir auf frische und saisonale Menus von hoher Qualität», sagt Aniello Muoio. Von der Salsiccia über die Saucen werde fast alles vor Ort in Aarau selbst gemacht.

Die Fische, die meisten aus dem Mittelmeer, werden saisonal im eigenen Aquarium in der Mitte des Restaurants gehalten. Aktuell sind dort auch einige Hummer. Eine ganze Seite der Menukarte ist denn auch nur Speisen mit Hummern gewidmet; ob gegrillt oder gratiniert gebacken, ob mit Spaghetti oder auf der Pizza. Die Hummer werden direkt frisch aus dem Aquarium gefischt und zubereitet. Aniello hat sich gemäss Tierschutzreglement auch eigens dafür ausbilden lassen.

Die Hummer im Aquarium des «Core Mio» warten darauf, verzehrt zu werden. Mathias Förster

«Ich habe bewusst auf Aarau gesetzt»

Gerade Hummer sei etwas, was Aniello Muoio unbedingt anbieten wollte. «Hummer kennen die Menschen hier in der Schweiz meist nur aus den Ferien. Ich fragte mich aber: Wieso müssen Leute in die Ferien gehen, um das zu erleben? Warum nicht hier?» Dazu sei es schon immer sein Traum gewesen, ein Restaurant mit eigenem Aquarium zu haben, «seit ich mit 14 Jahren in Gastrobetrieben zu arbeiten begann». Das Aquarium sei denn auch «die Seele des Restaurants».

Das Aquarium sei «die Seele des Restaurants» Core Mio. Mathias Förster

Seine Arbeit führte Aniello von der Stadt San Giuseppe Vesuviano am Fuss des Vesuvs, von wo seine Familie stammt, ins Ausland nach Miami und Malta, ehe er vor zwölf Jahren erstmals in den Aargau kam. Seine Brüder zogen später nach.

Aniello selbst kam zuerst nach Bözberg der Liebe wegen, zog später nach Windisch und dann in die Kantonshauptstadt. Aarau habe denn auch grosses Potenzial, sagt er.

«Alle sagen, ein Restaurant sollte man in Zürich oder Baden eröffnen. Ich denke aber, Aarau wird sehr unterschätzt. Ich habe deshalb bewusst auf Aarau gesetzt.»

Aarau habe sich bisher auch bedankt in der Form der Herzlichkeit und der schönen Rückmeldungen der Gäste. Am diesjährigen Maienzug-Vorabend weihten die Brüder vom «Core Mio» ihren Foodtruck mit Pizza-Holzofen ein, verkauften Pizzas und hatten grossen Spass, wie sie erzählen. «Seitdem werden wir immer wieder für Feste gebucht», so Aniello, inzwischen führen sie auch einen festen Stand beim Brügglifeld.

Ab Februar definitiv im «Rathausgarten»

Dass das «Core Mio» nun definitiv zu einem festen Bestandteil Aaraus wurde, zeigt der neueste Coup der Gebrüder Muoio: Ab Februar 2023 übernehmen sie das grosse, traditionelle Restaurant Rathausgarten. Das vorherige Wirtepaar Nicole und Andreas Steineder wechselte dieses Jahr vom «Rathausgarten» in die «Laterne» in der Altstadt.

Der Vertrag ist unterschrieben, die Vorbereitungsarbeiten laufen. Aniello, Fortunato und Alessandro freuen sich riesig. «Das wird etwas Grosses dort», sagen sie. Eine entsprechend ausgiebige Eröffnungsfeier sei geplant. Sie gehen auch davon aus, dass die Mittagsmenus dank zentraler Lage besser laufen werden als heute. Das aktuelle Lokal an der Küttigerstrasse werden sie nicht mehr weiterführen.

Die Brüder Fortunato, Alessandro und Aniello Muoio (von links) arbeiten im «Core Mio» gemeinsam. Mathias Förster

