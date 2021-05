Aarau Traditioneller Zubler-Sitz weicht Wohnhaus Das Aarauer Bauunternehmen ist vom Gönhardweg an die Entfelderstrasse umgezogen. Nadja Rohner 19.05.2021, 05.02 Uhr

Markenzeichen der Zublers war jahrzehntelang ein Pferd, untergebracht im Anbau (vorne). Nadja Rohner / Aargauer Zeitung

Es ist ein Stück Firmengeschichte, das zu Ende geht: Die Zubler AG lässt jenen Bau am Gönhardweg 28 abreissen, wo sich bis vor Kurzem noch der Hauptsitz des Unternehmens befunden hatte. Fritz Zubler hatte das Haus 1931 gekauft.

Mittlerweile hat die Zubler AG ihren Sitz an die Entfelderstrasse 45 verlegt – in ein Gebäude, das nur wenige hundert Meter weiter westlich des alten Hauptsitzes liegt und zur Arealüberbauung «Gönhard» (drei Mehrfamilienhäuser) gehört. Eben diese Arealüberbauung, 2015 respektive 2017 erstellt, soll nun um ein viertes Gebäude ergänzt werden. Dafür wird der alte Hauptsitz an der Ecke Gönhardweg / Hallwylstrasse abgerissen. Die entsprechenden Baugesuche liegen bis 25. Mai öffentlich auf. Laut diesen Unterlagen sind für den Abriss 85000 Franken veranschlagt, für den Neubau dann weitere 5,3 Mio. Franken (ohne Land).

Das neue Gebäude (von Frei Architekten AG) wird – im Sinne einer Ergänzung zu den Bestehenden – als Arealüberbauung geplant. Deshalb dürfte sogar ein zusätzliches Geschoss und eine Ausnützung von 0,86 realisiert werden. Mithilfe diverser Studien habe man aber festgestellt, dass die geringere Ausnützung eine bessere Lösung sei, heisst es um Baugesuch. Die Ausnützungsziffer für das aufliegende Projekt beträgt deshalb 0,82.

Im Neubau sind 17 Wohnungen geplant

Das neue Gebäude mit quadratischer Grundform soll vier Voll- und ein Attikageschoss haben. Es wird wie die vier Bisherigen mit Sichtbackstein gebaut, aber unterschiedlich gestaltet. Das Haus wird 17 Wohnungen mit 2,5 bis 4,5 Zimmern enthalten, womit die Zahl der Wohnungen in der Arealüberbauung auf 48 steigt. Die nötigen Parkplätze werden in der bestehenden Einstellhalle untergebracht, eine Erweiterung ist nicht nötig. Oberirdisch gibt es zusätzliche Besucherparkplätze.

Der Hauptsitz der Zubler AG bleibe definitiv an der Entfelderstrasse 45, sagt Peter Zubler auf Anfrage. Neu befinde sich dort auch der Hauptsitz der Zubler Immobilien AG. Dieser war ebenfalls am Gönhardweg.