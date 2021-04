Aarau Torfeld Süd: Die letzte Baulücke beim Gais-Kreisel wird geschlossen Gegenüber des eher noblen Aeschbachquartiers werden drei alte Häuser durch 25 autofreie «Mikrowohnungen» ersetzt. Auch neue Gewerbeflächen entstehen – aber nicht besonders viele. Die Buchserstrasse wird zunehmend zu Aaraus urbanen Stadtmeile. Daniel Vizentini 01.04.2021, 05.00 Uhr

Die Bauprofile deuten es an: Die Modernisierung und Verdichtung der Buchserstrasse in Aarau schreitet voran. Nadja Rohner

Für die Stadtentwicklung ist die Lage strategisch wichtig: Beim Kreisel gleich zu Beginn der Buchserstrasse, gegenüber dem «GastroSocial»-Hochhaus, den Neubauten vom Aeschbachquartier oder dem Gais-Center, haben drei alte Häuser und eine kleine Garage die rasante Modernisierung des Quartiers in den letzten Jahren noch überlebt. Doch die Entwicklung

des zentral gelegenen Gebiets schreitet weiter voran: Das Baugesuch für den Abriss der Altbauten und die Neuüberbauung liegt aktuell auf.

Dort, wo früher etwa der Schweizerische Metall- und Uhrenarbeiterverband (kurz Smuv) drin war, soll bald ein laut Baubeschrieb «innovatives Wohn- und Geschäftsgebäude» entstehen.

Bauherr ist die Farotec AG aus Niederbipp BE. Projektverfasser ist das Aarauer Architekturbüro Schneider&Schneider, das in unmittelbarer Nähe schon für das erwähnte Hochhaus und Bürogebäude von «GastroSocial», die Stadtvillen im Aeschbachquartier oder den Hauptsitz von Swissgrid sowie die Überbauung des früheren Electrolux-Areals verantwortlich zeichnete.

Die Handschrift bleibt also dieselbe, ein nahtloser Übergang zur frisch modernisierten Umgebung darf erwartet werden.

Wohnungen mit bis zu zwei Zimmern, nur wenig Gewerberäume

Auf den vier Parzellen, wo heute noch die alten Häuser sind, soll laut Baubeschrieb ein längliches Gebäude entlang der Buchserstrasse entstehen; und dahinter ein kleines, zweistöckiges Hofgebäude, wo unter anderem ein Yoga- oder Pilates-Studio sowie die Waschküche für die Wohnungen geplant sind.

Trotz zentraler Lage – in Bahnhofsnähe und an der dicht befahrenen Strasse in Richtung Kantonsspital, Buchs und Suhr – ist eher wenig Gewerbefläche im Erdgeschoss vorgesehen, dafür ein hoher Wohnanteil in den oberen Etagen. 25 sogenannte «Mikrowohnungen» mit zwischen 20 und 69 Quadratmetern sind geplant – zehn davon als Einzimmerwohnungen und 15 mit zwei Zimmern.

So sieht der Grundriss für die 3. bis 5. Etagen aus. Schneider&Schneider Architekten

Das «Wohn- und Geschäftsgebäude Gaisweg» ist für eine autofreie Nutzung gedacht: Draussen kommen zwei Parkplätze für Besucher zustehen – davon ein Behindertenparkplatz – und dazu ein Parkplatz für E-Carsharing. Eine Tiefgarage wird es nicht geben. Dafür sind grosszügige Veloabstellplätze samt Pump- und Flickstation geplant.

Die Autoparkflächen kommen nicht etwa gleich an der Strasse vor das Gebäude zustehen, sondern im Innenhof. Die Zufahrt wird, etwas kurios, über einen Durchfahrtstunnel geführt. Das Erdgeschoss mit den Geschäftslokalen wird in der Mitte durch diesen Tunnel in zwei geteilt.

Darüber sind fünf Vollgeschosse mit Wohnnutzung sowie eine Dachterrasse mit Dachgärten vorgesehen.

Ein Foto des Gebäudemodells: So wird die Vorderseite in Richtung Buchserstrasse aussehen. Die Zufahrt zu den wenigen Parkplätzen im Innenhof geschieht durch einen kleinen Tunnel links der Treppen. Fachbericht «Planteam S»

Erschlossen werden die Wohnungstüren durch einen offenen Laubengang in Richtung Buchserstrasse. Auf der anderen Gebäudeseite in Richtung des ruhigeren Innenhofs soll es Balkone mit begrünter Fassade geben.

Links das Wohn- und Geschäftsgebäude samt Balkonen in Richtung Innenhof, rechts das kleine Hofgebäude mit Grünfläche im Hintergrund. Schneider&Schneider Architekten

Die Bauherren peilen ein zusätzliches Geschoss an

Die Bauzone sieht eigentlich eine Nutzung für bis zu fünf Geschosse vor. Durch «eine gute architektonische Gestaltung» oder eine Gartenanlage mit ökologischen Ausgleichsflächen – etwa eine «begrünte Oase» samt Spielplatz im Innenhof – wollen die Bauherren aber einen Nutzungsbonus erhalten, laut den Plänen praktisch ein zusätzliches Geschoss.

Gemäss dem unabhängigen Fachgutachten der Solothurner Firma «Planteam S» leistet die Arealüberbauung «einen stimmigen Beitrag» zur Verdichtung der Stadt. Die «sorgfältige und ausgereifte Umgebungsgestaltung» weise hohe Qualität auf, das Gebäude reihe sich auch von der Höhe her gut in die Umgebung ein. Die Stadtbildkommission hat dem Projekt im Dezember 2020 zugestimmt.

Urbaner Charakters im Torfeld Süd wird fortgeführt

Der Wohnanteil liegt mit 80,2 Prozent um 0,2 Prozent minimal über dem zulässigen Maximum. Der Stadtrat hat aber die Möglichkeit, diese leichte Abweichung zu erlauben.

«Das Projekt soll bezüglich Verdichtung und Nachhaltigkeit wegweisend sein», liest man im Baubeschrieb. Laut Fachgutachten liegt aber noch kein Nachweis der Energieeffizienz vor, es wird auch kein Minergie-Standard angestrebt. Trotzdem empfiehlt es eine Baubewilligung. Der urbane Charakter des Torfeld Süd wird durch den Neubau fortgeführt.