Aarau The-Vibes-Musiker MoJo Daniel mit erstem Soloalbum – der Rocker wird sesshaft, heiratet und zieht aufs Land Wenige Bands sind in Aarau schon so lange aktiv wie The Vibes. Sänger MoJo Daniel, seit einiger Zeit schon auch mit Soloauftritten unterwegs, lanciert nun sein erstes Album. Am 9. September ist Plattentaufe im KIFF. Daniel Vizentini 05.09.2022, 18.00 Uhr

Daniel «MoJo» Flückiger von der Band The Vibes lanciert sein erstes Soloalbum. Roman Gaigg/zvg

Musik macht Daniel «MoJo» Flückiger schon seit über 20 Jahren, die meiste Zeit über gemeinsam mit seinem Bruder Matthias in der Band The Vibes, die die Region praktisch eine ganze Generation musikalisch begleitet hat und inzwischen schon fast so was wie Kultstatus geniesst. Eines Tages aber kam «Mat» auf MoJo zu und gestand, dass er gerne ein halbes Jahr lang auf Reisen gehen wollte.

«Was mache ich so lange ohne meinen Bruder», überlegte sich MoJo, musikalisch gesehen. So begann er, alleine Musik zu machen, hatte ein paar kleine Auftritte. Das war 2017 und MoJo Daniel fand schon bald Gefallen an den Soloauftritten. «Das machte so Spass, dass ich es auch später als zweites Musikprojekt laufen liess», wie er erzählt.

So ergaben sich über die letzten Jahre nebst den Auftritten mit The Vibes auch einige Solokonzerte, davon einige im Oberentfelder «Böröm» oder im Aarauer «Butcher Street Pub», wo MoJo auch sonst immer wieder als Stammgast anzutreffen ist. Zuletzt spielte er etwa auch am Maienzug-Vorabend.

MoJo Daniel beim Konzert in der Aarauer Markthalle am diesjährigen Maienzug-Vorabend. Daniel Vizentini

Das Soloprojekt nahm immer mehr Form an und aus einzelnen Liedern wurde nun ein rundes Ganzes: Nämlich ein Album, sein erstes im Alleingang. Der Name «Deadly Nightshade», entstanden fast schon aus einer glücklichen Fügung heraus. Der ursprünglich aus Erlinsbach stammende Reto Peter, der seit bald 30 Jahren in den USA wohnt und dort ein bedeutsames Musikstudio aufgebaut hat, wo er unter anderem Alben von Green Day produzierte, war gerade wieder mal in der Region. Da er schon das letzte Album von The Vibes gemischt hatte und MoJo die Zusammenarbeit damals derart gefiel, nutzte er die Gunst der Stunde und nahm mit ihm sein erstes Soloalbum auf.

Solo macht er ganz andere Musik als bei The Vibes

Sieben Eigenkompositionen sind darauf zu hören, darunter drei Lieder, die er bereits auf Streamingplattformen veröffentlicht und nun eingehender, klangvoller abgemischt hat. Abgerundet wird das Album mit einem Cover vom Audioslave-Song «I Am The Highway».

Solo spielt MoJo Daniel alle Lieder mit Akustikgitarre, nur für die Aufnahmen zum Album kommt hie und da eine zweite Gitarre hinzu. Dadurch wirkt er als Musiker naher. «Gitarren, Stimme, that's it», sagt er. Auch die Texte seien tiefgründiger und persönlicher als bei The Vibes, was man bei einem ersten, flüchtigen Hinhören bereits sofort erkennt: In Bandformation spielt MoJo normalerweise laute, lebhafte Rocksongs. Solo ist er hingegen viel ruhiger unterwegs, wird als doch sensible Person greifbar.

Auf seinem Soloalbum wird er teilweise begleitet, entweder von Bruder Mat oder von Freundin Nikki Henchoz, der «Liebe seines Lebens», wie er sagt – und mit auch der Grund, warum er nicht mehr so oft im Aarauer «Butcher» anzutreffen ist wie früher. MoJo, inzwischen 39, ist von Aarau zu Nikki nach Safenwil gezügelt. Ende Oktober wird das Paar heiraten – und, wie es sich zu einem Musikerehepaar gehört, werden sie auch an der eigenen Hochzeit spielen.

Roman Gaigg/zvg

Im Album sind beide gemeinsam auf zwei Songs zu hören, «Lone Gunman» und «Burn Away The Gray». Noch vor der Hochzeit wird MoJos erstes Soloalbum am 9. September im KIFF getauft. Es dürfte dies etwa sein 20. Auftritt im Kulturlokal in der Telli werden. Zusammengezählt spielte er an die 400 Konzerte, entweder solo oder als Band.

Sein Album wird er im Selbstvertrieb unter die Menschen bringen, vornehmlich an den Konzerten. 300 Platten sind als anfängliche Auflage schon mal bestellt.

Konzert MoJo Daniel, Plattentaufe «Deadly Nightshade», 9. September, 21 Uhr, KIFF Aarau