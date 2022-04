Aarau Tempo 30 auf der Bahnhofstrasse: Testbetrieb soll im Juni starten, aber der Termin hängt an den Einsprechern Noch vor dem Maienzug soll das neue Regime auf der Aarauer Bahnhofstrasse gelten. Dazu sind Umbauarbeiten nötig. Noch wartet der Kanton aber ab, ob die Einsprecher ihre Vorbehalte zurückziehen. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 22.04.2022, 15.57 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Fast alle Fussgängerstreifen kommen weg. Nadja Rohner/Aargauer Zeitung

Der Kanton plant einen Versuchsbetrieb mit Tempo 30 auf der Bahnhofstrasse in Aarau. Gegen die entsprechende Signalisationsverfügung gab es allerdings fristgerecht drei Einsprachen. Über zwei ist nichts bekannt; von der Argumentation der dritten Einsprecherin weiss man, dass sie sich um die Fussgängersicherheit sorgt. Sie fordert unter anderem, dass während des Versuchsbetriebs sämtliche fünf bestehenden Fussgängerstreifen über die Bahnhofstrasse bestehen bleiben – einer beim McDonald's, zwei bei der Einmündung Kasinostrasse und zwei beim Bahnhofplatz.

Gestaltung Bahnhofstrasse in Aarau. Fussgängerinnen und Fussgänger können Strasse über Mehrzweckstreifen queren. Kanton Aargau/Aargauer Zeitung

Wie Daniel Schwerzmann, Leiter Verkehrsmanagement beim Kanton, nun auf Anfrage sagt, sind mit allen drei Einsprechenden «konstruktive Gespräche» geführt worden. «Wir haben uns bemüht, ihnen aufzuzeigen, dass der Versuchsbetrieb nur in der vorgeschlagenen Form mit allen Elementen Sinn macht. Aber auch, dass Kanton und Stadt die Bahnhofstrasse während des Versuchsbetriebs nicht sich selbst überlassen, sondern den Testlauf eng begleiten und Massnahmen ergreifen, sollte es nötig werden.»

Nachdem nun das rechtliche Gehör gewährt wurde, läuft aktuell eine Frist, während der die Einsprechenden entscheiden können, ob sie an ihrer Einsprache festhalten und einen formellen Entscheid vom Departement Bau, Verkehr und Umwelt verlangen, den sie dann an den Regierungsrat weiterziehen könnten. Oder ob sie ihre Einsprache zurückziehen. Ist letzteres der Fall, so würde im Mai mit den baulichen Anpassungen an der Strasse gestartet. «Der Versuchsbetrieb könnte dann im Juni beginnen, noch vor dem Maienzug», so Schwerzmann. Ziehen die Einsprechenden die Sache weiter, wird es wohl Herbst.

Der Anfang Jahr angekündigte Versuchsbetrieb sieht neben der Aufhebung fast aller Fussgängerstreifen auch beidseitige Fahrbahnhalte (statt Busbuchten) und einen breiten, farblich abgehobenen sowie mit Pflanzkübeln ausgestatteten Mehrzweckstreifen vor. Während zweimal sechs Monaten (einmal mit, einmal ohne zusätzliche seitliche Velostreifen) soll getestet werden, ob das angepeilte Motto «Miteinander statt gegeneinander» – die Rede ist von «Koexistenz» – funktioniert. Die Fussgänger werden keinen Vortritt haben, dürfen aber überall queren.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen