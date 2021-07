Tage des Wandels in der «Tuchlaube»: Nach Umbau wird gefeiert

Aarau Tage des Wandels in «Tuchlaube»: Erst wird umgebaut, dann gefeiert Ab dem 12. Juli wird die Tuchlaube Café Bar für drei Wochen wegen Umbauarbeiten geschlossen. Danach wird gefeiert: 10 Jahre ist es her, seit Martina Ganz und Thomas die «Tuchlaube» eröffnet haben. Katja Schlegel 02.07.2021, 05.00 Uhr

Thomas Garcia, Martina Ganz und Martin Garcia vor der Tuchlaube in der Metzgergasse Fabio Baranzini

Der Maienzug-Vorabend, der Magnet für Abertausende. Die wichtigste Nacht für die Aarauer Altstadt-Gastronomen – wenn denn alles normal wäre. Doch das ist es nicht. Martina Ganz und Thomas Garcia, gemeinsam mit Martin Garcia Geschäftsführer der Tuchlaube Café Bar, halten den Ball flach. Die überschäumende Festlaune wird bei ihnen erst im August aufkommen. Und das nicht nur Corona wegen.

In einer guten Woche, ab dem 12. Juli, bleibt die «Tuchlaube» für drei Wochen komplett geschlossen. Die Eigentümerin der Immobilie, die Stadt, lässt eine neue Lüftung einbauen. Eine Sanierung, die seit Jahren geplant ist, aber nun nach all den coronabedingten Einschränkungen zu einem ungünstigen Moment kommt. Die Sommerferien sind wichtige Wochen, die Gästezahlen immer gut. Auf ein kurzfristiges Vorverschieben der Arbeiten hätten sie zwar gedrängt, sagt Martina Ganz. «Aufgrund der Abläufe war das aber nicht möglich.»

Ungünstig, aber nicht unerwartet

«Der erneute Unterbruch ist ungünstig, wurde aber frühzeitig kommuniziert», sagt Thomas Garcia. Da es ihnen ein Anliegen ist, darüber zu informieren, weshalb die «Tuchlaube» nochmals schliessen muss, leisten sie Aufklärungsarbeit bei den Gästen.

Und fangen auf, was geht: Weil die Küche bereits ab dem 5. Juli für fünf Wochen geschlossen werden muss, wird sie in einen Foodtruck gezügelt, der eine Woche vor und eine Woche nach der Totalschliessung vor der «Tuchlaube» stehen wird. Während der Totalschliessung wird das «Waldmeier» ab 8 Uhr öffnen. Ab dem 9. August sollte wieder Normalbetrieb herrschen.

Das Konzept aus Berlin hat auch die Aarauer überzeugt

Normalbetrieb – und mehr. Denn die «Tuchlaube» hat etwas zu feiern, gar überfällig ist es: Vor gut zehn Jahren, im Dezember 2010, haben Martina Ganz und Thomas Garcia die «Tuchlaube» als neue Pächter eröffnet. Zehn Jahre, in denen sich die «Tuchlaube» zu einem der wichtigsten Aarauer Lokale gemausert hat, mitunter dank der langen Öffnungszeiten an sieben Tagen der Woche.

Aber auch, weil die «Tuchlaube» den Spagat zwischen Café, Restaurant und Bar schafft. Ein Konzept, das Ganz und Garcia aus Berlin heimgebracht hatten. «Wir wollten in Aarau einen unkomplizierten Ort schaffen, an dem es das alles gibt», sagt Martina Ganz. Und schon lange vor der Ausschreibung sei für sie beide klar gewesen, dass es dieses Lokal und kein anderes sein sollte. Als es dann 2010 so weit war und die Cafeteria nach der Ära Walther zur Pacht ausgeschrieben war, sprachen alle Umstände beruflich wie privat gegen den Sprung in die Selbstständigkeit, doch die beiden taten es. «Wir wollten uns diese Chance einfach nicht entgehen lassen», sagt Martina Ganz.

Genau so, wie immer gewünscht

Bereut haben sie den Schritt nie. Auch wenn ein Leben in der Gastronomie vieles von einem abverlangt, nicht nur in Coronazeiten. Aber die drei Geschäftsführer und ihre 30 Mitarbeitenden sind ein eingespieltes Team, das so schnell nichts aus der Fassung bringt. «Unser Lokal ist so, wie wir uns das immer gewünscht haben», sagt Thomas Garcia. Ein Lokal, das für alle Gastrobereiche einen guten Namen hat, egal ob Kaffee, Essen oder Drinks. Und ein Lokal, in dem auch Quizveranstaltungen Platz finden, Konzerte sowieso.

Eine Spielwiese sollte es sein – und ist es geworden. «Wir machen, worauf wir Lust haben», sagt Garcia. Damit schaffen sie einen lebendigen Ort, wie es ihn in der Stadt so kein zweites Mal gibt.

Gefeiert werden soll das 10-Jahr-Jubiläum im August unter anderem mit zwei Konzerten, die in Zusammenarbeit mit dem KIFF organisiert werden; die Daten werden demnächst bestätigt. Konzerte; etwas, worauf die «Tuchlaube»-Crew länger verzichten musste, als allen lieb war. Aber die vergangenen zehn Jahre haben Martina Ganz und Thomas und Martin Garcia mitunter Gelassenheit gelehrt. Die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen – und einfach mal Neues auszuprobieren. Ein Rezept, das nicht nur den Berlinern schmeckt.