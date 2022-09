Aarau Täglich bis zu 100 Tonnen Grüngut: Baustart für Biogasanlage in Telli Das Aarauer 22-Millionen-Franken-Projekt soll 2024 fertig sein und jährlich bis zu 25'000 Tonnen Grüngut aus der Region verarbeiten. Florian Wicki 26.09.2022, 05.00 Uhr

Der Spatenstich für die neue Biogas-Anlage der Greenpower AG ist erfolgt, am Montag gingen die Bauarbeiten in der Telli los. zvg

Gerade in Zeiten, in denen die Rede von Energiemangellage und steigenden Strom- und Gaspreisen ist, soll in Aarau eine neue Biogasanlage entstehen – auf dem Brachland südlich der Kläranlage. Auch im Gebäude integriert werden soll die im Herbst 2019 zurückgestellte Energiezentrale des Fernwärmeverbundes Telli. Das dazugehörige Baugesuch wurde letzten Sommer noch von der Eniwa AG eingereicht, inzwischen steht die Green Power AG dahinter, ein Zusammenschluss aus den vier Unternehmen Eniwa AG, Huber AG Windisch, WBM Beteiligungen GmbH und Thöni Industriebetriebe GmbH. Die Stadt Aarau gab diesen Juli grünes Licht.

Die Green Power AG will bereits ab 2024 in der Telli klimaneutrales und ökologisches Biogas aus regionalem Grüngut produzieren, heisst es in einer Mitteilung. Dieses werde vollumfänglich ins Gasnetz der Eniwa eingespeist und könne dann sowohl zur Strom- als auch Wärmeversorgung sowie zum Kochen oder als Treibstoff verwendet werden.

22 Millionen Franken soll das Projekt kosten

Dafür ist die Anlage auf Anlieferung von Grüngut aus der Region angewiesen, verarbeitet werden können Rüstabfälle inklusive Speisereste, Schnittgut und Tiermist von Pflanzenfressern oder etwa auch Kaffeesatz. Laut Greenpower AG sollen täglich bis zu 100 Tonnen Grüngut verarbeitet werden, bis zu 25'000 Tonnen pro Jahr. Der Rohstoff wird täglich in rund 20 Lastwagenfahrten angeliefert, sortiert, zerkleinert und anschliessend in einen Fermenter eingebracht. Unter Ausschluss von Sauerstoff werde die Biomasse mit Hilfe von Bakterien während knapp 20 Tagen bei rund 55 Grad Celsius zersetzt, dabei entsteht ebenjenes Rohbiogas, jährlich etwa 15 Gigawattstunden. Nach der Vergärung fallen feste und flüssige Gärreste an, welche in der Landwirtschaft als Biodünger benutzt werden können.

Bereits Montag fuhren in der Telli die Bagger auf, das Bauprojekt dauert voraussichtlich eineinhalb Jahre und kostet laut Baugesuch 22 Millionen Franken. In der Biogasanlage entstehen ausserdem fünf neue Arbeitsplätze.