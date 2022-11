SVP will Mehrwegbecherpflicht für Schulanlässe in Aarau lockern

Aarau SVP will Mehrwegbecherpflicht für Schulanlässe lockern Nachdem die neue Pflicht für Mehrwegbecher bei Aarauer Grossanlässen für viele Diskussionen gesorgt hatte, verlangt SVP-Einwohnerrat Simon Burger nun eine Anpassung des Reglements. Aber nur für die Schule. Nadja Rohner 03.11.2022, 05.00 Uhr

Das Mehrwegbecherkonzept sorgte auch im Vorfeld zum Maienzug für Diskussionen. Fabio Baranzini

Bereits SVP-Kreisschulrätin Nicole Burger hatte die Verpflegung am Bachfischet per Anfrage an den Schulvorstand aufs politische Tapet gehoben. Nun doppelt ihr Mann Simon, Einwohnerrat, ebenfalls für die SVP, nach: Er hat eine Motion eingereicht, in welcher er den Stadtrat beauftragen will, das «Reglement zur Nutzung des öffentlichen Grunds» abzuändern. Und zwar so, dass die mittlerweile viel diskutierte Mehrwegbecherpflicht, welche für Veranstaltungen ab 500 Personen gilt, Ausnahmen «für gemeinnützige schulische Veranstaltungen» möglich macht.