SVP-Einwohnerrat Winzenried fordert Massnahmen gegen Littering

Aarau SVP-Einwohnerrat Urs Winzenried: «Littering und unverhältnismässiger Lärm dürfen nicht tatenlos hingenommen werden» Die SVP-Fraktion im Aarauer Einwohnerrat nimmt sich eines Themas an, das besonders den Anwohnerinnen und Anwohnern der Altstadt seit geraumer Zeit zu schaffen macht. Nadja Rohner 06.08.2021, 05.00 Uhr

Littering: Sonntagnachmittag, 28.3.21, Bahnhofplatz Aarau. Nadja Rohner / Aargauer Zeitung

«Endlich», denken sich Altstadtbewohner: Das politische Aarau ist doch noch auf die (besonders seit Corona) stark zunehmende Lärm-, Abfall- und Vandalismusproblematik aufmerksam geworden, welche die Anwohnerinnen und Anwohner plagt. Es ist der für Regelverstösse sensibilisierte frühere Kripo-Chef und SVP-Einwohnerrat Urs Winzenried, der dem Stadtrat namens seiner Fraktion unter dem Titel «Littering- und Lärmprobleme in der Stadt, insbesondere in der Altstadt» einen ganzen Fragekatalog vorlegt.

«Die Stadt Aarau nimmt für sich in Anspruch, eine attraktive, sehenswerte, saubere und einladende Kleinstadt zu sein», schreibt er, und verweist auf das entsprechende Legislaturziel. Indes: «Die Lebensqualität einer Stadt wird durch viele Faktoren beeinflusst, unter anderem durch die Sauberkeit und Ruhe im bewohnten Stadtgebiet. Immissionen durch Abfall (Littering) und unverhältnismässiger Lärm (insbesondere in der Nacht) schaden der erwünschten Lebensqualität in hohem Masse und dürfen nicht tatenlos hingenommen werden.»

Ärgernisse praktisch täglich festzustellen

Urs Winzenried

Die aktuelle Situation sei, vor allem in der Altstadt, «äusserst unbefriedigend» und führe berechtigterweise zu Reklamationen aus der Bevölkerung, schreibt Winzenried weiter. «Als Beispiele können der Kirchplatz, aber auch der Spielplatz im Kasinopark erwähnt werden, wo lautstarke Musik und Diskussionen bis weit nach Mitternacht die Anwohnerschaft um die verdiente Ruhe bringen und am Morgen liegen gelassene Abfälle aller Art Zeugnis vom nächtlichen Treiben ablegen. Auch das Verrichten der Notdurft in Hauseingängen ist in Aarau keine Seltenheit mehr.»

Diese Ärgernisse beschränken sich laut Winzenried nicht nur auf die Wochenenden, sondern seien praktisch täglich festzustellen. «Viele Stadtbewohnerinnen und Stadtbewohner wollen diese üblen Zustände nicht einfach weiterhin dulden, sondern erwarten von der Stadt vermehrte Anstrengungen zur Entschärfung der belastenden und unbefriedigenden Situation.» Die SVP teile «die Sorgen und den Unmut der betroffenen Bevölkerung».

Winzenried will vom Stadtrat unter anderem wissen, wie dieser die Problematik beurteile, was er schon dagegen unternommen habe, welche Massnahmen er weiterhin plane. Auch fragt er, ob sich Unterschiede zwischen den einzelnen Quartieren zeigten und wie viele Bussen ausgestellt wurden.

Stadtpolizei intensivert Kontrollen

Die AZ hat in letzter Zeit mehrmals über bedenkliche Vorkommnisse in diesem Zusammenhang berichtet. Güselwehr-Mitglied Heinrich Hochueli schrieb in einem Leserbrief, es könne nicht so weitergehen, die Altstadtgassen würden im Müll versinken. Es gab komplett vermüllte Grillstellen an der Aare, zerschlagene Alkoholflaschen auf dem Spielplatz Kasinopark oder eine Skulptur, die Anfang Juni auf der Terrasse des Aargauer Kunsthauses beschädigt wurde. Eine Kunsthaus-Sprecherin sagte dazu: «Die Dachterrasse ist nicht das erste Mal Schauplatz von Vandalismus, allerdings nicht in diesem Ausmass. Bisher handelte es sich zum Beispiel um eingeschlagene Glasscheiben. Das Team des Aargauer Kunsthauses beobachtet im Bereich der Dachterrasse aber eine Zunahme seit ungefähr einem Jahr. Die Aarauer Polizei wurde darauf bereits aufmerksam gemacht und patrouilliert regelmässig. Ausserdem ist nachts auch eine Sicherheitsfirma im Einsatz.»

Die Stadtpolizei Aarau verzeichnet eine Zunahme der Lärmklagen. Sie hat beispielsweise diesen Musikwagen sichergestellt. zvg

Eine gute Woche später verkündete die Stadtpolizei per Medienmitteilung, sie intensiviere ihre Kontrollen und gehe «konsequent gegen Littering und widerrechtliches Abspielen von elektronisch verstärkter Musik im öffentlichen Raum vor». Dabei spreche sie Bussen aus (300 Franken für Littering, 100 Franken für lautes Musikhören) und stelle auch Abspielgeräte sicher, die die Nachtruhestörer erst am Folgetag am Polizeischalter wieder abholen können.

Die zuständige Stadträtin Suzanne Marclay-Merz sprach Mitte Juni gegenüber der AZ von «exzessivem Littering» und betonte, dass die Bussen nicht nur eine «leere Ansage» seien, sondern auch tatsächlich verhängt würden.