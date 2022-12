Aarau SVP-Einwohnerrat kritisiert Beleuchtung am Aareuferweg: «Was, wenn da ein Unfall passiert oder jemand angegriffen wird?» Urs Winzenried will, dass der Philosophenweg in Aarau besser beleuchtet wird. Mit der Beantwortung seiner Anfrage durch den Stadtrat ist er gar nicht zufrieden. Nadja Rohner 20.12.2022, 18.58 Uhr

Der Philosophenweg in Aarau ist in mehrfacher Hinsicht erneuerungsbedürftig. Nadja Rohner

Der Dank, den er dem Stadtrat für die Beantwortung seiner Anfrage ausspreche, sei «hauptsächlich dem Anstand geschuldet», sagte SVP-Einwohnerrat Urs Winzenried an der Parlamentssitzung vom Montag. Denn die Antwort «erstaunt, irritiert und ist nicht nachvollziehbar».

Winzenried hatte gefragt, ob der Stadtrat die Sicherheit am Philosophenweg noch als ausreichend empfinde. Dieser Weg, der entlang der Aare Winzenrieds Wohnquartier Telli mit der Altstadt und dem Schachen verbindet, ist zu jeder Jahreszeit stark frequentiert.

«Der Philosophenweg ist aufgrund seiner unmittelbaren Nähe zur Aare und der dicht angrenzenden Häuser sehr schmal und erfordert sowohl beim Kreuzen als auch beim Überholen von allen Verkehrsteilnehmern hohe Aufmerksamkeit und gegenseitige Rücksichtnahme», schrieb Winzenried in der Anfrage. Weil die Lampen alt und in grossen Abständen zueinander aufgestellt seien, «versinkt der Philosophenweg in der Dunkelheit». Dies sei problematisch, weil es «immer wieder zu heiklen Situationen zwischen Fussgängern und Velofahrern kommt und weil der dunkle Weg für viele Fussgänger, insbesondere für Frauen und Kinder, äusserst unangenehm ist».

Der Stadtrat hatte acht Monate für die Beantwortung der Anfrage gebraucht – ein Umstand, den Winzenried kritisierte. Aber auch inhaltlich sei die Antwort dürftig, findet der SVP-Parlamentarier.

Der Stadtrat hatte geschrieben: Die Beleuchtung vom Zurlindensteg bis zum Rüchligweg «entspricht zwar nicht mehr den aktuellsten Vorgaben für den Neubau einer öffentlichen Beleuchtung, wurde aber nach den seinerzeit geltenden Vorschriften erstellt und ist immer noch ausreichend». Teilweise müsse man durch Bäume eingewachsene Kandelaber freischneiden; dies werde erledigt. «Was, wenn da ein Unfall passiert oder jemand angegriffen wird?», konterte Winzenried. Es sei unverständlich, dass der Stadtrat nichts weiter unternehmen wolle.

Auf Winzenrieds Frage, wieso es so lange dauere, bis die Wegsituation dauerhaft verbessert werde, antwortete der Stadtrat, eine Verbesserung der Situation am gesamten Aareufer und über den Zurlindensteg sei in Planung. Dies sei aber wegen der regionalen Auswirkungen nicht so einfach. «Ziel ist es, den in Zukunft weiter ansteigenden Veloverkehr vom Fussgängerverkehr auf dem Philosophenweg zu trennen und separat zu führen. Dies würde das zu erwartende Konflikt- und Kollisionsrisiko beträchtlich vermindern.»

Im kommenden Jahr würden laut Stadtrat erste Vorstudien und Vorprojekte ausgearbeitet. Es laufe ausserdem eine Konzeptstudie für eine zweite Langsamverkehrsbrücke über die Aare.