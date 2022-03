Aarau Summertime-Eröffnung: Die Aare-Beiz wartet mit einigen Neuheiten auf Das «Summertime» eröffnet die 15. Saison: Am Samstag beginnt auf der Aarauer Schifflände der Sommer. Was sich ändert. Florian Wicki 19.03.2022, 05.00 Uhr

Am 19. März 2022 feiert das Aarauer Summertime die Eröffnung der Saison. Einen Tag vorher ist es noch ruhig. Florian Wicki

Auch wenn es noch gut eine Woche dauert, bis die Uhren zur Sommerzeit eine Stunde zurückgestellt werden – in Aarau ist man da früher dran. Zumindest an der Aare läutet das Summertime – wie gewohnt als erste der saisonalen Sommerbeizen – am Samstag die neue Saison ein.

Das ganze Team freue sich schon auf den Start, wie man Chantal Pfenninger, der Geschäftsführerin der Thommen Gastronomie AG, die das Summertime betreibt, auch anmerkt: «Das wird eine grossartige Saison!» Nun hoffe man natürlich auf einen gelungenen und sonnigen Start und auf möglichst wenig Regentage diesen Sommer. Gleichzeitig kann das Lokal heuer den 15. Geburtstag feiern – 2007 wurde das Summertime eröffnet.

Neu enthält die Karte auch vegane Optionen

Auch auf der Aarauer Schifflände will man am Ball bleiben, so Pfenninger, weshalb man die Karte auf die kommende Saison ein wenig überarbeitet hat: «Zum Beispiel bieten wir neu einen BBQ Pulled Jackfruit Burger an.» Der sei zwar vegan, das Burgerbrötchen jedoch nicht. Doch auch Menschen, die gar keine tierischen Produkte zu sich nehmen wollen, müssen im Summertime nicht darben, so Pfenninger.

Neu bietet das Lokal eine vegane Garden Bowl an. Auch die Getränkekarte nahmen die Betreiber unter die Lupe, sagt Pfenninger. «Wir haben verschiedene Cocktails aufgepimpt», zu viel wolle sie an dieser Stelle noch nicht verraten.

Weiter findet sich auf der Karte ein Angebot, das man eher in einem Club als in einem Restaurant erwartet: Ein sogenanntes «Celebration Bundle» – eine Art Aktion, bei der man eine Flasche Spirituosen mit passenden Mixgetränken in einem Eiskübel erhält. Beibelassen hat man im Summertime das Personalkonzept, das habe sich bewährt, so Pfenninger. Normalerweise beschäftigt das Lokal bis zu 120 Teilzeitangestellte, wovon pro Schicht (es gibt zwei Schichten) um die 30 Personen im Einsatz sind.

Auch falls der Saisonstart noch nicht mit sommerlichen Temperaturen eingeläutet wird: Pfenninger ist zuversichtlich, dass die Sommerzeit, die im Summertime von März bis September dauert, für das Lokal ein voller Erfolg wird.